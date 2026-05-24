2026-05-24 09:02 旅遊經
日本九州「豪斯登堡」暑假玩法升級 」 6大亮點玩一「夏」！
【旅遊經 洪書瑱報導】
日本九州長崎縣，最著名的主題樂園度假區──「豪斯登堡」，在今(2026)年暑假中，為迎接旅遊旺季，將於7月17日（五）至9月13日（日）推出限定夏日活動「RIDE ON SUMMER’26」，活動內容結合消暑玩水、夏季煙火等內容，將為遊客打造日夜皆精彩的夏日體驗。園區不僅坐擁向日葵花海，以及備受喜愛的 miffy 主題園區，園區內同步集結話題不斷的《新世紀福音戰士》最新主題遊樂設施，讓親子、動漫迷到情侶都能找到專屬玩法，讓遊客都能找到屬於自己幸福的夏日時光！為此，為遊客蒐羅2026年「豪斯登堡」6大亮點。
※.豪斯登堡夏日活動「RIDE ON SUMMER’ 26」 6大活動亮點──
一、奢華體驗升級，全新度假泳池區「歐風水岸」誕生：
夏日大泳池及巨大滑水道
今年將為喜歡水上活動的遊客新增「歐風水岸」，以彷彿度假海灘的藍色海洋與白色沙灘為設計概念，打造出充滿開放感的泳池空間，帶來無與倫比的放鬆體驗，讓旅人遠離日常、盡情享受極致度假時光。此外，充滿度假氛圍的池畔酒吧也將登場，提供能以五感享受的奢華美食氣氛。另，歐洲街景為背景、開放感十足的水上花園中，有每年大受好評的直徑約50公尺的夏日大泳池及巨大滑水道，能夠在此歡樂暢玩。
全新度假泳池區「歐風水岸」示意圖
二、震撼力十足的煙火秀「Sparkling Sky Night Show」：
煙火秀「Sparkling Sky Night Show」
將在特定日的夜空中，在20:45開始將綻放大規模煙火，結合優美現場演唱所帶來的震撼演出，打造出一場令人屏息的娛樂表演，讓遊客在響徹夜空的優美現歌聲，沉醉在色彩繽紛的巨大煙火的夢幻演出。
7月舉辦日：18日(六)、19日(日)、20日(一)、25日(六)、26日(日)
8月舉辦日：1 日(六)、2 日(日)、8日(六)～16日(日)、22日(六)・23日(日)、29日(六)、30日(日)
三、夏日金黃光芒閃耀──「向日葵慶典」：
金黃光芒的「向日葵慶典」
今年7月下旬至9月上旬之間，園區各處都能欣賞到為夏季歐洲街景增添色彩的向日葵。其中主要景點花卉道路，風車與向日葵交織出的夏季限定風景，將為前方即將展開的度假體驗提升期待感。
四、「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」為首，各式「EVA體驗」帶來截然不同的刺激！
「新世紀福音戰士‧飛行劇場 - 8K - 」
享譽全球、深受喜愛的《新世紀福音戰士》，將能體驗前所未有，且極致震撼！本首座「新世紀福音戰士‧飛行劇場 - 8K - 」正式誕生。遊客將被捲入與使徒的激烈決鬥中，體驗到前所未有的絕望感。不論是《新世紀福音戰士》的忠實粉絲，還是第一次接觸《新世紀福音戰士》的遊客，都能在壓倒性的規模感中，親身體驗史上最熱血沸騰的感官盛宴。
「NERV佐世保支部職員 臨時住宿專用規格 海牙飯店特別房」客房示意圖
此外，豪斯登堡更以「迎擊要塞都市 豪斯登堡」為概念，活用整座園區空間打造沉浸式體驗，遊客除了可參與「NERV佐世保支部 作戰稟議書集章活動」，還能透過主題美食、限定周邊商品等內容，以五感體驗《新世紀福音戰士》的世界觀；夜晚則可欣賞震撼人心的聯名夜間秀「光之盛宴: HARMONICS WITH EVANGELION 」，並入住以NERV職員身份在迎擊要塞都市迎接黎明的「NERV佐世保支部職員 臨時住宿專用規格 海牙飯店特別房」，讓粉絲們能從白天到夜晚全方位沉浸於《新世紀福音戰士》的魅力世界。
五、360度「可愛」世界包圍的「Miffy夢幻小鎮」：
乘座型遊樂設施「機長叔叔的冒險之旅」
豪斯登堡中心「阿姆斯特丹城」內的新設園區──「Miffy夢幻小鎮」，將以「miffy與朋友們憧憬的假期」為概念，打造出全天都充滿miffy可愛氛圍的世界唯一園區，讓大小朋友能與miffy一起度過世界獨一無二的雀躍假期。而粉絲到園區，必玩2種乘座型遊樂設施，及參與日本國內首座常設型角色見面會外，當然也不能錯過這小鎮的空間、餐飲與商品。
六、五大官方飯店及入住特典，享受歐風沉浸式度假氛圍：
歐洲飯店外觀
園區內五大官方飯店展現多元風情，從親子友善到頂級度假型一應俱全，若有兩天一夜以上的夏季行程安排，飯店提供購買首日入場護照，可免費兌換隔日起適用的1 DAY護照、隔日提早 1 小時入園，以及小學生以下不佔床免費等多項住宿優惠。
購買首日護照，即贈隔日起適用的1DAY護照等多項特典
由於適逢5月22日（五）至25日（日）登場的「台北國際觀光博覽會TTE」，豪斯登堡在展區提供最新旅遊情報，也推相關優惠，民眾可藉由線上及線下通路選購相關商品。相關訊息可至豪斯登堡官網(https://chinese01.huistenbosch.co.jp/)查詢！
以上圖片：豪斯登堡提供