2026-05-21 16:53 舌尖上的旅人 Eric Hsu
香港「富豪飯堂」來了！招牌溏心鮑魚首登台 每席18888元照樣搶
台北文華東方酒店米其林一星中餐廳「雅閣」再度攜手香港米其林三星名店「富臨飯店」行政總廚 黃隆滔首度來台客座，6月12日至14日限期快閃，以四手聯彈模式，推出期間限定「粵藝之最」星級饗宴，吸引老饕搶訂！
全新「粵藝之最」8道式星級雅宴，每人18888元＋10%，活動僅限3天。午宴精選百年日本酒「八海山」的4款清酒佐餐，晚宴可加價享受完整餐酒搭配體驗，透過酒香與粵饌層層交織，提升整體味蕾層次。
本次餐期祭出富臨鎮店名菜「富臨鮑魚」，主廚嚴選日本20頭網鮑，以砂鍋細火慢煨，遵循「原色、原味、原形」料理哲學，讓鮑魚充分吸收濃醇鮑汁精華。獨特溏心風味在舌尖化開，外層柔嫩細膩、內裡微帶彈性，醬香深厚卻不厚重，讓人一試難忘。
另道必嚐佳餚非「古早X.O.醬爆龍蝦球」莫屬，選用澎湖龍蝦大火快炒，透過自製古早X.O.醬與鍋氣激發鮮甜海味；「蒜香燒汁A5和牛粒」以濃郁燒汁包覆細緻和牛油香；由「雅閣」與「富臨飯店」共同創作的「雅閣 X 富臨皇御炒飯」，集結龍蝦、蟹肉、瑤柱與烏魚子等珍饈，以粒粒分明的鍋氣炒飯，擄獲食家饕客的味蕾。
甜點端出「雲裳無花果官燕盞甘露」、「藍莓牡丹酥．芒果雪花糕」，精選時令無花果泥的天然蜜香為主調，加入椰漿、鮮奶油與冰糖細火燉煮，添入芒果、香瓜及柚子果香，搭配口感滑嫩的燕窩，帶來甜美餘韻。佐搭以「八海山 木樽貯藏 風媒花 本格米燒酎」，經由白橡桶貯藏熟成的時光淬鍊，帶來圓潤溫和的迷人口感。
香港「富臨飯店」創立於1974年，由「鮑魚大王」粵菜泰斗 楊貫一創辦，以經典招牌「富臨鮑魚」享譽國際，自2020年起連年蟬聯《米其林指南香港澳門》三星殊榮，更被譽為「香港富豪飯堂」。
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