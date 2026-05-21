張員瑛也愛吃！爆紅「杜Q餅」從韓國燒到台灣，全台TOP10排隊名店一次看

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韓國甜點風潮一路燒到台灣！繼脆皮奶油烤年糕後，「杜拜巧克力Q餅」（簡稱「杜Q餅」）成為近期最夯的社群打卡甜點，從連鎖品牌到韓系咖啡廳，多家甜點店、麵包店紛紛推出自家版本，就連張員瑛也愛吃。這款結合杜拜巧克力與Q餅外皮的創意甜點，以濃郁開心果醬、酥脆卡達伊夫麵絲與軟Q糯米皮的完美層次，吸引大批甜點控排隊搶購，部分門市甚至出現限購、秒殺的火爆場景。

杜Q餅為何在台灣爆紅？從韓國掀起的甜點旋風

杜拜巧克力Q餅最早從韓國社群崛起，自2025年底開始就在南韓掀起熱潮。根據統計，韓國連鎖超商推出的相關產品短短3個月狂賣180萬個，搜尋量更暴增25倍，加上韓星、網紅打卡分享，話題快速發酵。隨後台灣甜點店、麵包店也陸續跟風推出，這款甜點的魅力在於外層軟Q的巧克力餅皮或棉花糖感外皮，內餡則包入開心果醬、卡達伊夫酥皮絲，吃起來同時有巧克力的濃郁、開心果醬的堅果香、酥皮絲的脆感，以及外皮的Q彈口感，層次豐富到讓人「吃過就回不去」。

全台人氣最高的杜拜巧克力 Q 餅店家中，85 度 C 憑藉全台門市優勢與親民價格登上網路聲量第一名；聖保羅烘焙花園則以傳統 Q 餅品牌背景結合開心果醬、卡達伊夫麵絲，成為社群討論度極高的排隊名店；糖村、旅禾烘焙、奧瑪烘焙則以伴手禮品牌與連鎖產能優勢搶攻市場。除此之外，台北的拌伴 반반、Melting Finger、SIROO CAFE，台中的尷尬司康，以及台南遠東香格里拉品香坊，也分別以韓系口感、創意延伸款或高級飯店甜點路線打出差異化，讓杜拜巧克力 Q 餅不再只是單一爆紅甜點，而是正式成為全台甜點品牌爭相推出的熱門品項。

圖片來源：IG Gombom’ baking

全台杜拜巧克力 Q 餅人氣 TOP10 懶人包

No.1 85度C

售價 90 元／顆。作為全台連鎖品牌，85 度 C 最大優勢就是好買、門市多，3 月正式推向全台後迅速累積討論度，加上 NCT WISH 來台時也曾大讚美味，讓它成為這波杜 Q 餅風潮中聲量最高的品牌。

No.2 聖保羅烘焙花園

售價 100 元／顆。原本就是台灣知名 Q 餅品牌，這次把擅長的厚實 Q 皮結合西西里開心果醬與卡達伊夫麵絲，上市後在 Threads、IG 上迅速爆紅，甚至一度因原物料供應不及暫停接單。

No.3 糖村 SUGAR & SPICE

售價 350 元／盒，5 入裝，平均單顆 70 元。以牛軋糖聞名的糖村這次也加入戰局，主打小巧尺寸、皮薄濕潤、內餡酥脆，因為價格相對親民，也成為不少網友回購名單。

No.4 旅禾烘焙

售價 90 元／顆。台中伴手禮名店旅禾烘焙以西西里開心果醬搭配自家招牌泡芙脆片，做出更強烈的酥脆口感，加上門市現貨相對穩定，被不少人視為「不用排到崩潰」的好入手選項。

No.5 拌伴 반반

售價 135 元／顆。位於台北中山區的韓式餐廳，意外靠杜拜巧克力 Q 餅打出高聲量，主打 100% 開心果、嘉麗寶白巧克力、法芙娜可可粉與低糖棉花糖外皮，甜度與口感都被不少網友討論。

No.6 奧瑪烘焙 Auma Bakery

售價 85 元／顆。高雄在地烘焙品牌，曾創下日銷突破 3,000 顆的紀錄，價格相對親民，也提供高雄門市當日電話預訂與冷凍盒裝宅配，是南部討論度很高的代表店家。

No.7 台南遠東香格里拉 品香坊

杜拜巧克力 Q 餅 190 元／顆，草莓版本 220 元／顆。這款走五星飯店甜點路線，使用開心果、精品巧克力與卡達伊夫麵絲，價格較高，但主打用料與鹹甜平衡，也被不少人稱為台南高級版選擇。

No.8 尷尬司康

售價 110 元／顆。被視為台中較早開賣杜拜巧克力 Q 餅的店家之一，除了經典版本，也延伸出抹茶口味、司康、可頌，甚至還有「杜拜巧克力壽司」這種話題性產品，創意感很強。

No.9 Melting Finger

現場售價 110 元／顆，官網限定 6 入禮盒特價 660 元。由韓國老闆主理，從 1 月 14 日開賣後累積超過 10 萬顆銷量，主打黑可可棉花糖糯米皮、發酵奶油炒卡達伊夫麵絲與開心果醬，是北部人氣店家之一。

No.10 SIROO CAFE

售價 140 元／顆。位於台北雙連站巷弄內的韓系咖啡廳，被視為台北較早販售杜拜巧克力 Q 餅的店家之一，卡達伊夫麵絲會經過多次烘烤，搭配 100% 開心果醬與比利時白巧克力，主打酥脆但不油膩的口感。

圖片來源：IG Gombom’ baking

杜拜巧克力Q餅從韓國紅到台灣，短短數月內就成為全台甜點圈的當紅炸子雞。無論是百元名店的限購搶購，或親民連鎖店的高銷量，都證明這款甜點已經成為2026年上半年最具話題性的社群打卡美食。若你也想一嚐這股全球甜點風潮，建議在開賣時間準時報到，才不會空手而回。

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