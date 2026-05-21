「茶茶王國」插旗信義區！霜淇淋買一送一、超夯抹茶餅乾吸管免費送

茶茶王國主要使用京都宇治的抹茶粉，像霜淇淋的抹茶粉就是來自百年茶園堀井七茗園，之前吃過限定套餐就有很好印象～Dream Plaza的抹茶霜淇淋是堅果燕麥霜淇淋再撒上堀井七茗園抹茶粉，店員現場灑粉，看到霜淇淋被鮮綠抹茶粉包圍好療癒～

抹茶粉算是重本的撒，第一口要小心別嗆到，以免浪費貴鬆鬆的精華！霜淇淋本身有很淡的穀香，口感上也能感受到很細緻的顆粒，搭上抹茶粉很順口～不過畢竟是撒粉版本，最外層的抹茶粉吃完後就變一支好吃的原味霜淇淋，重抹控表示美中不足。





最近期間限定的柚子季，柚子口味霜淇淋就是超滑順版本，柚子香氣十足，酸甜滋味搭上奶香完全不膩口，夏天吃這一支好消暑！

網路上話題十足的餅乾吸管也是茶茶王國最新力作，點冷飲就會免費附上一支，可以選原味或抹茶版本。很有厚度的餅乾吸管真的能戳破封膜，喝完飲料就能把餅乾吃掉，好玩又實用！餅乾本身很脆，一小時內完全不會有軟化問題，實在太有趣了也帶一盒回去實驗，據說喝一般手搖飲吸珍珠和配料也完全沒問題～

櫃上還有其他甜點和鹹食飯糰，飯糰還有搭配飲品的組合價販售。飯糰內容有鮭魚和香菇，吃得到茶香，整體清爽有飽足感，很適合當下午茶或帶去野餐，也可以在大吃甜食前墊個胃～

《MATCHA PRINCE 茶茶王國》統一時代百貨DreamPlaza店

📍 地址：台北市信義區松高路11號B2-132-1（Dream Plaza ）

🚇 捷運：市政府站，2號出口步行約5分鐘

☎️ 電話：（02）2723-8990

🕛 營業時間：日到四1100~2130；五六1100~2200

❌ 公休日：無