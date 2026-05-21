2026-05-21 16:36 女子漾／編輯黃冠婷
飲料控炸雞迷快衝！兩大聯名限定開搶 奧樂雞厭世萌提袋、KINGJUN宇宙袋必收
聯名戰真的沒打算停！最近餐飲品牌集體鎖定「可愛經濟」，從清心福全找來厭世萌代表奧樂雞，到炸雞大獅攜手人氣插畫家KINGJUN打造「炸雞宇宙聯盟」，不只有限定餐點，連提袋、紙杯、周邊都直接變身收藏級小物。對愛買手搖、炸物控來說，這波根本是荷包警報。
清心福全X奧樂雞聯名開搶！一秒變雙杯提袋太欠收
清心福全繼紙杯、恰好瓶和社畜T-shirt掀起討論後，再度攜手奧樂雞推出全新「奧樂雞提袋系列」，5月22日上午11點起全台門市開賣。
這次最吸睛的是立體絨毛「玩偶飲料提袋」，平常可掛在包包上當吊飾，拉開拉鍊立刻變身飲料提袋；
另一款刺繡帆布提袋則主打創意拉鏈設計，若同時入手兩個，還能直接拼接變成雙杯提袋，超適合幫同事代買飲料的社畜日常。兩款皆需購買任一飲品後加價250元入手，其中玩偶款現貨開賣、刺繡款則採限量預購。
炸雞大獅XKINGJUN聯名！限定炸雞口味＋宇宙萌袋登場
炸雞大獅則宣布首次IP聯名，找來台灣人氣插畫藝術家KINGJUN合作，6月起推出「炸雞宇宙聯盟」。
除了換上全新聯名紙杯、餐盒與紙袋，也同步推出限定餐點「JUN脆雞柳捲餅」，搭配期間限定「芥末美乃滋沾醬」與「梅好海苔雙灑粉」，讓炸雞控多了新口味選擇。
這次周邊「宇宙好裝袋」同樣走實用＋收藏路線，可折疊收納成絨毛吊飾，6月1日上午10點起於麥味登APP商城開放預購。
聯名不只可愛，還把實用性直接拉滿
這波聯名有趣的地方在於，不再只是單純賣萌，而是把「日常真的會用到」這件事做進設計裡。清心福全鎖定天天買手搖的通勤族，炸雞大獅則把環保袋變潮流配件，加上IP角色本身就有粉絲基礎，讓聯名商品從單純周邊升級成社群打卡話題。對喜歡蒐集限定商品的人來說，這兩波都很有搶的理由。
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