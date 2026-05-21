2026-05-21 14:42 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜東區。「煮合」隱身在沙卡里巴市場泰式料理，老闆取得泰國藍帶學院證書，沒有預約可能吃不到。
位在沙卡里巴市場裡質感型外觀顯眼。
「煮合 Thai inspired」創立於2022年至今3年多時間，餐廳的老闆曾到泰國藍帶廚藝學院深造，取得藍帶廚藝學院認證回國創業，店名叫「煮合 Thai inspired」是取自「組合」的諧音，理念核心是，將泰國和台灣兩地食材互相組合，以泰式料理的廚藝來呈現，觀察菜單這裡餐點品項不多，重點是餐點每天是限量供應，小高就點僅剩的雙拼飯來享用，品嚐完覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店面外頭有掛上復古的扛棒供辨認。
這是店家室內開放式用餐空間，座位數僅有7席很容易客滿，環境看起來很簡約真舒適。
料理吧台是老闆本人負責來料理中。
老闆職人精神料理小高我點餐點。
這張是店家截圖的菜單供各位參考，這菜單主要有主食類、飲品類及甜點類等，用餐的注意事項敬請自行觀看。
小高就點海南雞飯（雙拼）190元與鴛鴦泰奶80元。
這盤是海南雞飯（雙拼）190元。
這海南雞飯（雙拼）定價190元相當親民，瓷盤上有海南雞、炸雞腿、生菜、佐料、雞油飯及香菜等。
這泰國米粒粒分明鹹香開胃很好吃。
這炸雞腿肉超酥脆多汁非常好吃。
這海南雞彈牙咬起來軟嫩超好吃。
這杯是鴛鴦泰奶80元。
這鴛鴦泰奶是採用咖啡來調和一起，很濃郁甜度適中真好喝。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「煮合」用餐空間簡約真舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：煮合（IG預約用餐)
地址：700臺南市中西區府前里友愛街206巷196號
營業時間:11:00–14:30, 17:30–19:30（週一、二公休）
電話:0908-253-109
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數