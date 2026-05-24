2026-05-24 08:02 旅遊經
仁川從1883開港一路隨著歲月流線 感受歷史底蘊與現代觀光新魅力！
仁川從1883開港一路隨著歲月流線 感受歷史底蘊與現代觀光新魅力！(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
許多國際旅客會認識韓國「仁川」，可能韓國重要國門──「仁川機場」，而事實上仁川除了「機場」外，您又知道仁川多少？仁川一路從近代日帝強占期的歷史眼淚，一路隨著時間流轉，到如今擁有多個頂級度假村，還坐擁豐富多元的旅遊與文化深度，也因為獨特的街景與海景，成為影視朝聖熱點等，「仁川」適合喜歡歷史文化、跳島遊與購物體驗的遊客，也因為進步快速，這一二年多了不少新興景點，不僅吸引國內外遊客，更吸引國際媒體前進採訪及節目錄製，其中包括台灣知名的行腳節目主持人──廖科溢與製作團隊前往拍攝，相關節目即將播出！而此篇用五大面向讓您認識或不認識的「仁川」！
一、仁川如浪潮湧現不斷的新景點，「橋」與甫開幕的「汗蒸幕」──
青羅天空大橋及THE SKY 184(攝影：洪書瑱)
青羅天空大橋及THE SKY 184 (攝影：洪書瑱)
「The sky 184」之「Edge Walk」 (攝影：洪書瑱)(攝影：洪書瑱)
青羅天空大橋及THE SKY 184，絕對是仁川最新景點，這處景點以絕佳的高度視野著稱，能在高空俯瞰整座城市的璀璨夜景與壯觀的仁川大橋及永宗大橋。這不只是一座橋，更結合運動與休閒娛樂，結合汽車通行的交通功能，也方便一般民眾進行慢跑及自行車騎乘，另外還有三座高低不同的觀景台及受到極限運動者喜歡的「Edge Walk」。另，還有一條連接永宗島與三兄弟島（信島）之間的「橋樑」即將誕生，讓遊客前往三兄弟島時，多了搭乘海鷗船前往以外的選擇，「信島和平大橋」也預計在今(2026)年對外開放。
仁川潮湯(攝影：洪書瑱)
仁川潮湯(攝影：洪書瑱)
仁川潮湯(攝影：洪書瑱)
東洋鹽田Bakery Cafe(攝影：洪書瑱)
東洋鹽田Bakery Cafe(攝影：洪書瑱)
除了二座橋外，若前往仁川的旅客，如搭乘紅眼班機，清晨到仁川或想體驗韓國「汗蒸幕」文化的遊客，非常適合前往新穎又大空間的「仁川潮湯」，而且鄰近還有東洋鹽田 Bakery Cafe (동양염전베이커리카페) ，是由舊鹽倉庫改造而成的複合式空間，巧妙地將歷史的痕跡與現代的設計、美食和藝術融為一體的網美景點，而且提供超非常多樣化的烘焙麵包與點心，再搭配香醇的咖啡，可放鬆亦可放空。
二、歷史的交匯點，從開港場到中華街──
「中華街」 (攝影：洪書瑱)
「開港場」(攝影：洪書瑱)
仁川市民愛家 (攝影：洪書瑱)
想像平台 (攝影：洪書瑱)
想像平台(攝影：洪書瑱)
仁川源於1883年開港，這裡曾是各國領事館、商行與租界的所在地，其中走進「開港場」與「中華街」街區，時光彷彿倒流，這裡保留了日式建築與唐人中華建築，現多已轉型餐廳與文創咖啡廳等，展現日、華街景風景，不僅是全韓規模最大的「唐人街」，也是炸醬麵的發源地！中華街附近還有許多景點，如「松月洞童話村」、「三國志壁畫街」、「自由公園」，以及原是仁川市長官邸，現已對外開放「仁川市民愛家」。另還有這一處仁川都市再生的代表作──「想像平台」，是將廢棄的糧倉改造成超大型多功能文化空間，不定期有數位藝術與展覽，平時還販售文創商品與咖啡輕食等，這裡更是舉辦仁川「炸雞啤酒節」重要場域。
三、跨海的壯闊與浪漫，王山碼頭與阿拉運河──
王山碼頭(攝影：洪書瑱)
拉麵圖書館 (攝影：洪書瑱)
拉麵博物館(攝影：洪書瑱)
拉麵博物館(攝影：洪書瑱)
拉麵博物館(攝影：洪書瑱)
仁川不只是機場，也是集結了「海港」與運河的現代「水」景點。如「王山碼頭」，是海上奢華的代名詞，這裡不僅停泊著無數私人遊艇，也能進行遊艇體驗。而這裡的便利商店「CU 」還設置了拉麵圖書館，集結了百餘種韓式拉麵，可供旅人飽餐，也能協助旅人認識韓國拉麵。說到韓國拉麵，仁川西區還有一處「K-Ramyeon Studio」(拉麵博物館)，這裡集合韓國百分之90以上的拉麵，這裡不僅是以韓國拉麵為主的打卡點，同樣可以品嚐拉麵，甚至了解拉麵歷史，來場韓國拉麵文化巡禮！
正西津(攝影：洪書瑱)
正西津(攝影：洪書瑱)
另外，還有「京仁阿拉運河」與「正西津」，正西津渡口位於光化門正西邊，是知名欣賞日落美景的景點，正西津除了有象徵性的大型藝術品日落鐘，可拍出最美日落外，還有京仁阿拉運河觀景臺、艦艇主題公園、文化館等文化設施，甚至能沿著全長18公里的河道，在自行車的騎行中，享受一路上騎乘迎來的微風與風光。
四、島嶼與泥灘，享受大自然的治癒饋贈──
仙才島 ＋ 項島(攝影：洪書瑱)
仙才島 ＋ 項島(攝影：洪書瑱)
泥灘茶館(攝影：洪書瑱)
泥灘茶館(攝影：洪書瑱)
泥灘茶館(攝影：洪書瑱)
泥灘茶館(攝影：洪書瑱)
仁川不僅有沿海濕地，跳「島」遊也相當精彩，包括：大家熟悉的江華島、月尾島、舞衣島、松島，與三兄弟島。另還有被CNN評選為韓國最美島嶼之一「仙才島 ＋ 項島」，仙才島最迷人之處，是在於與無人小島「項島」之間有「摩西分海」奇蹟的沙洲步道，每當潮退，一條連接兩島的沙徑便會顯現。這裡有一間獨特的咖啡廳推薦「泥灘茶館」，建築及裝置展現海島風情，可讓旅人一邊喝著咖啡休憩外，還能一邊靜賞「項島」與灰色泥灘，同時也能感受潮起潮落的靜謐！
五、庶民文化的脈動，市場、魚產與購物天堂──
蘇萊浦口魚市場 (攝影：洪書瑱)
蘇萊浦口魚市場 (攝影：洪書瑱)
蘇萊浦口魚市場品嚐生魚片(攝影：洪書瑱)
蘇萊浦口魚市場品嚐烤魚(攝影：洪書瑱)
「蘇萊浦口魚市場」是仁川最具代表性的傳統魚市，這裡不僅提供最鮮美海產(還有現吃服務)外，還有蝦醬、明太子等漁產，建議在這裡品嚐生魚片、烤魚等，另也別忘了到周邊「蘇萊歷史館」，這裡詳盡記錄了這片漁港如何從鹽場與窄軌鐵道、到漁港至觀光等一路所建構的歲月軌道。
蘇萊歷史館 (攝影：洪書瑱)
蘇萊歷史館 (攝影：洪書瑱)
蘇萊歷史館 (攝影：洪書瑱)
蘇萊歷史館 (攝影：洪書瑱)
蘇萊歷史館 (攝影：洪書瑱)
仁川邵城酒(攝影：洪書瑱)
仁川邵城酒(攝影：洪書瑱)
仁川邵城酒DIY(攝影：洪書瑱)
在韓國的庶民文化中，韓國濁酒「馬格利」也是不可或缺的一環，這80年來仁川代表的馬格利酒出自「仁川邵城酒」，邵城酒引用新羅景德王時期的仁川舊地名「邵城」為名，僅使用純白米，將酵母經一定時間的增殖、培養後製成，品質與風味出眾，摒除一般馬格利酒所帶有的混濁味與甜味，這裡不僅可以工廠參觀了解韓國濁酒的歲月與故事，還能有酒粕肥皂、馬格利酒、蒸餾酒DIY體驗。另外，仁川也是購物天堂，可來場「富平四部曲」，包括：「富平地下街」，因擁有數千家店鋪，曾被列入金氏記錄的規模，是血拼族的聖殿；「富平文化街」充滿潮流文化與街頭演出，是年輕人聚集的基地；「富平綜合市場與富平光市場」， 這裡能找到最地道的庶民美食，與庶民現了仁川強韌的生命力。
富平地下街
富平綜合市場與富平光市場(攝影：洪書瑱)
富平綜合市場與富平光市場品嚐當地美食，圖為生牛肉(攝影：洪書瑱)
富平文化街(攝影：洪書瑱)
想感受仁川的新舊旅遊風情嗎？台灣行腳節目主持人「廖科溢」即將在5月23日「華藝中文台」，與大家一同在《台灣人的旅程韓國人的故事 仁川篇ep2》，與大家一起感受仁川，首播中將與大家分享仁川所經歷一切驚人的轉型，從 19 世紀末的開港浪潮，到現代化的都市再生，並以獨特的泥灘文化、美食脈絡與島嶼風情，構築出韓國仁川這座城市具層次感的觀光風采。
提醒您，飲酒過量有礙身體健康！