2026-05-23 13:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
暑期旅遊戰開打！滿5,000元就有抽獎資格 搶攻100萬旅遊金
【旅奇傳媒/編輯部報導】暑期旅遊旺季將至，油價浮動之際，KKday 宣布推出「100萬旅遊金」抽獎活動。自06/01-06/30，會員單筆訂購滿新台幣5,000元，並於10/30前完成使用，即可獲得抽獎資格；預計於11月抽出幸運會員，送出新台幣100萬元旅遊金。
KKday 觀察，今年暑期商品搜尋量較上月成長15%，訂購量較去年同期成長5%，日韓佔比約23%、歐美長線約14%。
面對油價、匯率與住宿價格波動，旅遊成本成為旅客規劃出遊時的重要考量。隨著暑假、國慶連假與秋季旅遊檔期陸續展開，6月將成為旅客安排暑期至秋季行程的重要訂購時間點。KKday 此次推出「百萬旅遊金」活動，透過一站式規劃的需求，創造容易達標、高回饋的活動機制，鼓勵旅客提前規劃行程。在6月份也會帶來多重優惠，包含不定期99元機票搶購、歐美紐澳專屬包車優惠等，陪民眾對抗價格波動！
KKday 觀察，近年旅客出遊型態趨於多元，短天數快閃、單人參團、主題式體驗及高頻率出境旅遊均已成為市場常態。暑期訂購成長最快的品類依序為 eSIM、交通票券、主題樂園、一日遊與包車接送。旅客對「一站式規劃」與「體驗組合」的需求持續增加，在活動設計上，只要單筆訂單滿5,000元，就讓旅客在既有旅遊規劃中自然累積抽獎資格。建議可多集中於機票、樂園門票、包車、季節性一日遊或多日遊等體驗。使用期限延伸至10/30，無論安排暑假出遊、秋季旅行或連假行程均可彈性參與。而屆時幸運獲獎的朋友，100萬元旅遊金的使用期限高達10年，可以好好規劃、充分利用。
KKday 表示，旅行不應因成本上揚而受阻。面對旅客對高性價比商品的殷切需求，將持續透過商品開發、平台優惠與會員活動，提供更具彈性的旅遊選擇，讓每一趟出發都輕鬆、值得。活動於06/01開跑，抽獎流程及中獎名單將依活動辦法於11月公告，詳情請參閱 KKday 活動頁面。為確保抽獎活動公開透明，預計於11月進行抽獎，相關抽獎流程與中獎名單將依活動辦法公告。中獎者可獲得價值新台幣100萬元旅遊金，用於規劃未來旅程，無論是深度探索日本、韓國、東南亞，或實現長程夢想旅遊，都能讓旅遊想像有更多可能。
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