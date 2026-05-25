季節限定！趕在飯店進入冬眠之前 享受山景、濱海、湖畔的歐洲假期

法國南部「聖特羅佩白馬莊園」是當地唯一擁有私人海灘的飯店。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在歐洲，有許多飯店考量到所在地的氣候變化，通常只開放春季至初秋季節，10月中旬或接近11月底便會暫時關起大門，等待隔年春暖花開再次迎接旅客前往享受假期。Heavens Portfolio 精選6家位於義大利、法國兩地，坐落山巔、海濱以及湖畔的度假勝地，在2026全新旅遊季節展開之際，帶來新的餐飲服務、套房設施以及多樣適宜春夏的體驗活動。

▲米其林三星主廚 Arnaud Donckele 打造獨特的用餐體驗。 圖：Heavens Portfolio／提供

當地唯一擁有私人海灘

法國聖特羅佩 Cheval Blanc St-Tropez

位於法國南部，「聖特羅佩白馬莊園」（Cheval Blanc St-Tropez）於即日起重啟，迎接全新旅遊季節直到10/11。

這幢法國「宮殿級飯店」由建築師 Jean-Michel Wilmotte 設計打造，以清爽的白色和充滿活力的藍色為主色調，巧妙地襯托出陶瓷藝術家 Roger Capron 的作品，並與波光粼粼的地中海和蔚藍海岸的陽光相互呼應，將海景、松林以及這片歷史悠久的法國南部度假勝地完美融合。客房設計維持同一風格，加上寬敞的觀景窗或陽台，視覺上更加開闊。

榮歸故里的米其林三星主廚「醬汁王子」Arnaud Donckele，以當地時令食材與海鮮，搭配其擅長的醬汁，在2013年就帶領餐飲團隊為飯店餐廳「La Vague d’Or」摘下米其林三星，至今每年仍維持相同成績不墜。此外，松樹下的「La Terrasse」供應地中海料理、緊鄰池畔可眺望海景的「Le Bar」，都是濱海假期期間用餐的絕佳之選。

「聖特羅佩白馬莊園」擁抱著慵懶的海濱氛圍，適合雙人蜜月、好友同遊，也歡迎親子同行。飯店擁有私人海灘，讓住客享有專屬親炙陽光海水的空間。可搭乘 Riva 私人遊艇探索隱密的海灣、登上海灘享受無人打擾的海濱午餐；或是漫步葡萄園、老城巷弄等，都可交由飯店人員協助安排。針對親子同遊的旅客，飯店也準備了豐富的室內外活動。

若需要照顧日曬後的肌膚，由嬌蘭（Guerlain）規劃的 Spa 中心，提供一系列量身訂製的臉部及身體護理療程，讓住客享有舒適放鬆的休憩時光。

▲旺斯聖馬丁莊園前身為12世紀聖殿騎士團莊園。 圖：Heavens Portfolio／提供

體驗全新餐飲、夜間文化巡遊、南法夏季限定活動

法國旺斯聖馬丁莊園 Château Saint-Martin & Spa

坐落於法國蔚藍海岸山丘之上的旺斯「聖馬丁莊園」（Château Saint-Martin & Spa），將即日起至10/11迎接全新旅遊季。這座前身為12世紀聖殿騎士團莊園的飯店，坐擁俯瞰地中海與蔚藍海岸的遼闊景致，在蔥鬱的自然景觀之間，打造靜謐而優雅的南法度假地。

為迎接新一季，飯店邀請新任行政主廚 Romain Antoine 掌杓，於「Le Saint-Martin」以及夏季限定餐廳「L’Oliveraie」，推出以在地食材融合地中海風味的菜單。同時，全新66平方公尺健身中心也正式亮相，以淺木色調空間搭配 Technogym 設備，提供皮拉提斯與個人化訓練課程，結合保養名品 La Prairie 為飯店規劃的 Spa 中心，完整升級夏季度假養生體驗。

今年夏季，飯店亦推出多項結合法式生活藝術與在地文化的期間限定活動。6月至8月登場的「Les Estivales」夏日系列，將以現場音樂、戶外晚宴，為蔚藍海岸夜晚注入優雅而熱鬧的夏季氛圍。旅客亦可參加由荷蘭裔水彩藝術家 Margot Gerrits 親自帶領的水彩創作體驗，在地中海花園與山景間，以畫筆感受南法光影與自然之美。

此外，飯店亦攜手當地觀光單位推出夜間文化導覽行程（A Timeless Evening），從地中海風味晚餐揭開序幕，隨後在專業導覽員帶領下，走入擁有藝術村美譽的聖保羅（Saint-Paul de Vence），探索馬克・夏卡爾與賈克・普維等藝術家曾駐足的歷史街道與城牆風景。不僅有藝術和美食，飯店也將南法最具代表性的法式滾球（Pétanque）融入旅宿體驗。旅客可在百年橄欖樹環繞的花園球場中，在專業教練帶領下學習這項經典南法運動，在蟬鳴與微風之間，感受屬於普羅旺斯的悠閒節奏。

▲昂蒂布伊甸豪海角飯店近幾年陸續整修套房、海濱小屋等設施。 圖：Heavens Portfolio／提供

與坎城影展相隨的經典飯店

法國昂蒂布 Hotel du Cap-Eden-Roc

已有150多年歷史的昂蒂布「伊甸豪海角飯店」（Hotel du Cap-Eden-Roc）開啟全新旅遊季，直至10/18。近幾年陸續整修套房、海濱小屋等設施，以期每一次打開大門迎賓都是最佳狀態迎接來自世界各地的貴賓。2025年起，更新增別墅租賃服務，提供旅客更舒適、獨立且隱密的休憩空間。

飯店連續第五年榮獲米其林一星的「Louroc」餐廳本季迎來六週年紀念，由行政主廚 Sébastien Broda 和甜點主廚 Tarek Ahamada 攜手合作，為住客端上融合了普羅旺斯風土和地中海食材的料理，重新以現代法式烹飪手法呈現。而為提供住客更多餐飲選擇，今年還特別在「Grill」餐廳露台規劃了壽司吧服務，為蔚藍海岸的奢華餐飲體驗注入細膩的東方韻味。

與 Dior 保養美妝合作的 Spa 中心（Dior Spa Eden-Roc），展現精緻的法式優雅，將先進的健身設施結合全面的健康護理服務。在專業治療師和教練團隊的支持下，賓客可以維持或建立個人化的健康養生習慣，在整個入住期間平衡放鬆和恢復活力。

▲特雷梅佐大酒店將藝術、文化遺產與精緻生活方式完美融合。 圖：Heavens Portfolio／提供

全新花園景觀套房、劇院之夜獨家體驗

義大利科莫湖 Grand Hotel Tremezzo

坐落於北義科莫湖畔的「特雷梅佐大酒店」（Grand Hotel Tremezzo）已於3月中旬重新回歸，並推出全新升級的體驗服務，將藝術、文化遺產與精緻生活方式完美融合。在住宿套房部分，可俯瞰飯店百年花園的全新房型「Junior Suites with Park View」亮相，以柔和的現代手法詮釋義大利古典主義，室內明亮、開闊，並配備優雅的大理石浴室。

由於業主深愛藝文活動，也規劃了不少在地文化展演體驗，而今年飯店甚至在科莫湖鎮上的歌劇院 Teatro Sociale，增設住客專屬包廂，獨家安排幕後參觀和首演前私人晚宴，深入了解當地的文化和生活。

擁有湖景泳池的「T Spa」也推出了全新護理項目，包括蘊含摩洛哥堅果油和天然膠原蛋白的煥活肌膚臉部護理。飯店自有選品系列「Sense of Lake」，推出了新款圍巾和成衣，以及 Aqua Como 1813室內香氛和 Aqua Como 1813香水，讓住客可將旅遊回憶「實體」帶回家。

▲住客可向帕薩拉夸租一輛偉士牌50到老城區巷弄遊逛。 圖：Heavens Portfolio／提供

感受義大利獨有的慢節奏旅遊

義大利科莫湖 Passalacqua

同樣在今年3月回歸的「帕薩拉夸」（Passalacqua），原為18世紀貴族莊園，在經過細心修復後，如今已成為規劃有24間套房的湖畔度假莊園，周邊圍繞著延伸至私人碼頭，佔地七英畝的花園。

秉持義大利人早年要到美麗風景景區避暑的 Villeggiatura 度假感，為住客規劃許多體驗活動，像是清晨在草地上進行瑜伽伸展、跟著烘焙主廚擀麵烤麵包，或是和飯店租一輛偉士牌50到老城區巷弄遊逛。還有每週一固定的地下隧道探險，每週四下午的 gelato 冰淇淋工作坊，學著自製一球清涼冰品。夜晚迎著徐徐涼風，欣賞露天電影感受老派的浪漫。

美好的餐飲體驗是旅遊回憶中相當重要的一環，尤其義大利美食已被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產。飯店主廚 Viviana Varese 融合了在地料理特色，端出精緻佳餚，再搭配飯店酒吧「從花園到酒杯」的概念所設計的調酒，等於將科莫湖畔的美好氣味，一起細細品嘗入口。

▲Castelfalfi 規劃橄欖油品鑑、認識香草、烹飪等課程，帶領旅人探索托斯卡尼。 圖：Heavens Portfolio／提供

透過40多種活動體驗，感受托斯卡尼之美

義大利托斯卡尼 Castelfalfi

坐落於托斯卡尼連綿起伏的丘陵之間，「Castelfalfi」隨著春季到來揭開新一季序幕，並同時重新規畫了多樣豐富的在地文化體驗，邀請旅人放慢腳步，一起走進這片承載世代生活軌跡之地，感受最純粹、最真實的托斯卡尼節奏。

飯店由歷史悠久的煙草屋（La Tabaccaia）為主建物，和一系列別墅組成，共設計有146間客房，完美融合了佛羅倫斯的精湛工藝以及義大利鄉間的自然美感。其中和義大利國寶級男裝品牌「Stefano Ricci」合作設計的 Stefano Ricci La Rocca 套房堪稱巔峰之作。

而今年一開春，「Castelfalfi」就重新規劃了40多項體驗活動歡迎全球旅客前往。住客可隨著專業養蜂人走進莊園的養蜂場，走進週邊葡萄園之外的原始小徑、健行於森林與百年橄欖樹間，或是沿景觀小徑騎乘電動自行車、跟著教練在丘陵中練習瑜伽，或甚至體驗射箭、獵鷹活動、尋找松露與湖畔垂釣等活動。

對於熱愛美食的旅客，「Castelfalfi」規劃了酒莊巡禮、橄欖油品鑑、認識香草、烹飪或調酒課程，帶領旅人探索傳統托斯卡尼料理的精髓。此外，RAKxa Wellness Spa 亦提供極致療癒體驗，結合泰式按摩精準手法釋放全身壓力，呈現東西方智慧的完美融合。

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