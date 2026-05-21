日本東京清澄庭園 走進三菱家族的名石宇宙 品味獨有的禪意與沉穩

清澄庭園是位於日本東京都江東區的著名「回遊式林泉庭園」，原為明治時期三菱商會奠基者岩崎彌太郎的私人庭園，現為東京都九大庭園之一。清澄庭園以巨大的池塘 (泉水) 為中心，透過環繞來自日本各地珍貴的「名石」與池塘邊緣「磯渡り」，呈現極致的日式園林意境，是體驗「清澄白河」文青下町氛圍的必訪景點。

1878年實業家岩崎彌太郎買下一座業已荒廢的宅邸，將其修整為招待貴賓與員工休憩的招待所，1880年初步完工並命名為「深川親睦園」。1885年彌太郎去世後庭園的修建工程仍然繼續進行，後繼者引來隅田川河水建造池塘，並將從日本各地收集而來的名石以完美和諧的佈局置放於花園各處，終於建成了一座回遊式林泉庭園。

1923年關東大地震時，這座廣闊的庭園成為眾多居民的救命避難所。為了報答這份地緣之情，岩崎家隨後將東半部捐贈給東京都，由當時的東京市加以整備於 1932年正式對外開放，轉化為現今我們見到的公共庭園。1977年更將鄰接庭園西側的場地作為開放公園，從而形成了現在的清澄庭園。

清澄庭園屬於經典的「回遊式林泉庭園」，以大泉水 (大池塘) 為中心，透過步道繞行欣賞不同角度的風景，但這裡最著名的莫過於「名石」。當年岩崎家族利用蒸氣船隊，從日本各地蒐集奇岩名石 安置於池塘周圍，在園內漫步就像在參觀一座露天的石頭博物館。

石佛群，日本江東區文化財登錄。

大泉水 (大池塘) 綠樹環繞映襯藍天白雲，幻畫絢麗多彩的池光水色，有著「天光映照幻雲影，湖光倒影浸山青」的絕美景色。

一座數寄屋造建築風格的涼亭佇立於池畔，為庭園畫龍點睛增添唯美景致，是岩崎家在明治 42年 (1909) 為歡迎作為國賓來日的英國陸軍元帥基欽納伯爵 (Earl Kitchener) 所興建的，此亭經過日昭和 60年 (1985) 年的全面翻修保存至今。

池塘邊緣設計了許多凸出池邊的「渡池石塊」步道 (磯渡り)，當你走在石塊上，視野與水面幾乎齊平，能近距離觀察池中的錦鯉與倒映的水色。

清澄庭園一年四季皆美各有特色，寧靜的日式庭園反映出明治時代的美學，水池內飼養著各種魚類及烏龜，是座比例完美的城市綠洲。

園內設有模擬富士山的「築山」，在杜鵑花季 (5月) 時，整座小山丘會被染成粉紅色，景象極為壯觀。1166-1

大正紀念館，原本將大正天皇葬禮時使用的殯儀館移建至此處，後因戰爭而燒毀，昭和 28年 (1953) 使用貞明皇后殯儀館的材料重建，現存的紀念館是於平成元年 (1989) 4月經過全面翻修而成的。

日本東京清澄庭園

地址： 東京都江東區清澄 3-3-9

交通：都營地下鐵大江戶線「清澄白河站」(E14) 或東京地鐵半藏門線「清澄白河站」(Z11)，從 A3 出口 步行約 3分鐘即可抵達。

門票：一般：150 日圓 / 65 歲以上：70 日圓 （小學生以下及都內中學生免費）

開園時間： 09:00 – 17:00（最後入園時間 16:30）