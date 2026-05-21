2026-05-21 09:53 Mei-wen Wang
[中壢]壢景町／壢小故事森林
午後散步，拜訪中壢日式復古風情。
周末入住福容徠旅中壢海旅客房，領略可愛風情後出門散步，福容徠旅中壢位於鬧區，步行即可抵達壢小故事森林，途中我被林間盛開的花朵吸引，先進入壢景町。這是日治時期的警察宿舍修建而成的日式宿舍群，因其中幾棟交給蕃薯藤經營，可以參觀的分局長宿舍位於區域中央，若非花開吸引我們轉入，路過容易以為這裡只有復古餐廳。
散步遇到這樹花開。
於是轉入壢景町。
壢景町的日式宿舍群興建時期約在昭和16年（1941年）之際，作為郡役所(警察局)官舍，宿舍有不同級別，包括高等官宿舍、判任官宿舍等，依職等分配不同級別宿舍。時間洪流推進，宿舍傾頹，郡役所(警察局)宿舍群於2016年完成修復再利用規劃設計，盡量以符合舊有宿舍的工法施行修復，於2019完成修復工程後命名為壢景町；我們參觀A棟（分局長宿舍），屬於高等官第四種宿舍，這是獨棟配置的宿舍，保留原建築的床柱(裝飾用途大於實際用途)，木屋建造的卡榫以模型讓遊客了解，這點我非常欣賞。
參觀壢景町分局長宿舍，需脫鞋進入。
平面圖。
導覽志工提醒我們要注意門框高度，不要撞到。
床之間又稱凹間（とこのま），是日式建築裏和室的一種裝飾。在房間的一個角落做出一個內凹的小空間，主要由床柱、床框所構成。通常在其中會以掛軸、插花或盆景裝飾，是講究的傳統日本住宅內部必備的要素。
宿舍幾乎整體以傳統工法重建，而保留當時的床柱。床柱已有獨特木紋甚至樹瘤者為上選。
木屋糊牆使用的三層原料。
木屋構造的卡榫設計。
只能說這個空間概念太棒了。
可以在這裡喝茶嗎？這是拍照用座位。
壢景町雖多由商家承攬，而在鬧區裡的確保留一方閒適空間。
在壢景町附近馬上會注意到簇新廣大的中壢國小，壢小故事森林便是當年的中壢國小日式宿舍，興建於1917年，2015年公告登錄歷史建築。廣大與小巧，簇新與復古，中壢國小與前宿舍對比巧妙。中壢國小日式宿舍全區共3棟建築物，包括：雙拼日式宿舍1棟、單棟日式宿舍1棟及連棟式磚造建築1棟。宿舍群修復保留綠意盎然的珍貴老樹，並設計戶外2樓景觀平台，可俯瞰園區全貌，欣賞日式黑瓦及閩式紅瓦特色。壢小故事森林的屋舍又比壢景町迷你些，而由老樹加持，整體氣氛相當迷人，果然是都市裡的小巧森林。過道間排排燈籠，屋舍旁偶爾出現憨妙萌物，整體相當可愛。中壢市區的午後散步相當愜意。
從壢景町過一兩個路口即可抵達壢小故事森林。
彩虹裝飾的這棟建築裡有洗手間，非常乾淨而且空氣清新。
這裡的建築比壢景町小巧些。
木屋／燈籠／老樹。
屋舍旁可愛的點綴。
前往二樓平台。
就近觀賞日式屋瓦。
台式屋瓦在洩水條與防水層上的處理更多。
中壢市區的午後散步相當愜意。
壢景町
地址：桃園市中壢區延平路627號1樓
電話：034222108
壢小故事森林
地址：桃園市中壢區博愛路52號
電話：03 425 1345
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