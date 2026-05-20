2026-05-20 19:48 萍姐愛分享
台中新開幕！夠暖快享鍋 Go warm hotpot 崇德店｜最低只要179元就能吃到！
喜歡吃火鍋的你注意！超高cp值的個人小火鍋『 夠暖快享鍋 Go warm hotpot 崇德店』 在台中崇德路上盛大開幕啦！主打無明火用餐環境，吃火鍋再也不怕全身臭烘烘，最讓人驚喜的是，店內紅茶、奶茶免費無限暢飲，最低＄179元就能吃得到，比起一般平價個人小火鍋，這裡更讓人有感的是店家對食材的用心：湯底每日現熬高湯、蔬菜與肉量都給得相當有誠意，不是走廉價填飽型，而是可以真正吃到食材味道的那種鍋物喔！
夠暖快享鍋 Go warm hotpot 崇德店
- 地址：台中市北屯區崇德路二段307號
- 營業時間：11:00–21:30（最後點餐 21:00）
- 電話號碼： 04 3610 6858
- ＩG追蹤👉🏻 @gowarm.hotpot_chongde
- 備註：這邊比較難停車，建議先停好車再步行前往喔！
完整菜單
如有新品上市、菜單品項修改，請以店家為主！
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用餐環境
店內走科技感的風格，乾淨、明亮又很放鬆的用餐氛圍，以雙人與四人座為主，座位之間不會太擁擠，用餐起來保有一定的舒適距離，最大的特色是無明火設計，讓整體用餐過程更安全，也大幅降低火鍋味殘留的問題
如果想要獨處用餐，也有吧台的座位喔！
店內有提供紅茶、奶茶可以免費無限暢飲，杯子會放在下方抽屜內
醬料區的選擇也很多，可以自行取用，醬料碟放在下方抽屜內
不只是平價｜而是連湯頭都有認真做
很多平價小火鍋常常會輸在湯底，但這間我覺得厲害的地方，就是連湯頭都有做出層次，店家主打每日以雞骨與蔬果熬煮湯底，不是那種一喝就很「粉感」的味道，而是真的能喝到自然蔬菜甜味的湯頭
蒜頭蛤蠣雞肉鍋｜蒜香控會直接愛上
整鍋一上桌蒜香味就非常明顯，湯頭非常溫醇，不是嗆辣型，是那種熬煮後很溫潤的蒜頭香氣，蔬菜、蛤蠣、雞肉份量也不少，蒜頭控必點
金湯酸菜鍋｜酸、麻、辣很有記憶點
這鍋不是單純酸菜白肉鍋那種路線，而是多了青花椒的麻香感，喝得到酸菜本身自然的酸度，尾韻還會慢慢帶出微麻感
最厲害的是它不是第一口就很辣，而是越喝越麻、越辣，如果平常喜歡酸辣系鍋物的人，我覺得這鍋很值得點
不想吃火鍋？！暖心雞湯麵也很可以
不想吃鍋的人，也有麵食可以選喔！雖然不是火鍋，但整體誠意完全沒縮水，一端上來蔬菜、肉量完全不輸火鍋
用蔬菜與大骨熬出的雞湯喝起來很鮮甜，麵條Q彈度也很不錯，很適合那種想吃熱湯，但又不想吃太撐的時候
配餐推薦｜笑容滿麵
如果有點鍋物，我超推薦附餐一定要加點這碗，手打麵本身很Q彈，配上肉燥好好吃
吃到一半時，記得去配料區多加一些蔥花、蒜頭，吃起來口感超讚外，還多了蔥花的香氣
重點是肉燥給超多，多到吃完整碗麵還剩很多肉燥，甚至還會想再配一碗白飯，吃完超滿足，如果你最近剛好在找台中崇德路附近的新火鍋店，這間我覺得很值得收藏起來喔！
一起來看看影片吧！
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