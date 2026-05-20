年輕人夏天不只想吃冰！阿奇儂「冰飲系冰品」爆話題　《鳴潮》聯名、台味茶冰掀打卡收藏熱

阿奇儂推出多款創新冰品，以聯名設計與多元口味搶攻夏季冰品市場，從水果系雪糕、乳酸冰到開心果與榴槤等特色風味，展現品牌年輕化與創意包裝策略。(圖／雙葉食品提供)

以前吃冰只是為了消暑，現在年輕人買冰，更像是在挑一種「夏日娛樂」。從超商冰櫃一路到社群版面，今年夏天的冰品市場，早已不只是比誰涼、誰甜，而是比誰更有話題、更適合拍照、更有「新奇感」。

雙葉食品旗下品牌「阿奇儂」觀察到，現在年輕族群與家庭客層，對冰品的需求逐漸從單純解暑，轉向重視互動感、聯名感與生活體驗。因此今年品牌也全面布局「冰飲型冰品」、「IP聯名」與「台味創新冰品」，希望透過更多元的產品玩法，搶攻夏季消費市場。

雙葉食品行銷業務部經理黃逸蓁表示，現在冰品市場已從過去的季節性商品，逐漸轉變成「娛樂型消費」，因此品牌新品策略也特別聚焦「創新吃法」、「社群討論」與「情境式體驗」，希望讓消費者在吃冰時，也能感受到更多趣味與參與感。

「用喝的方式吃冰」成今年夏天最潮玩法

今年阿奇儂推出的新品系列，包括冰球、冰杯與調冰棒等產品，主打「用喝的方式吃冰」，不同於傳統冰棒的食用方式，也讓不少年輕族群直呼超有新鮮感。

品牌指出，現在消費者不只在意口味，更在意產品是否具備互動性與趣味感，因此新品除了講究風味，也特別強調外型設計與「即開即調、隨時開喝」的便利體驗，希望讓沒有調飲習慣的消費者，也能輕鬆享受DIY冰飲感。

此外，今年品牌在全家便利商店、全聯等大型通路商品展中，也持續主打「冰品飲料化」概念，希望透過創新型態，創造更多社群討論與夏季打卡話題。

阿奇儂攜手人氣遊戲《鳴潮》推出聯名冰品系列，打造限定角色包裝與虛寶卡活動，搶攻年輕玩家與動漫族群夏季消費市場。(圖／TEE子提供)

《鳴潮》聯名冰品登場 玩家邊吃邊抽虛寶

除了家庭市場，今年阿奇儂也積極搶攻年輕玩家與動漫族群，攜手人氣遊戲 鳴潮 推出限定聯名冰品系列，目前已於各大量販與通路販售。

此次聯名共推出「香草朱古力」、「花生脆粒」與「咖啡核果」三種口味，並搭配不同角色限定包裝，讓不少玩家直呼「根本捨不得吃」。

其中，「香草朱古力」以濃郁滑順口感為主打，包裝角色為愛彌斯與女漂泊者；「花生脆粒」則強調酥脆花生香氣，搭配琳奈與莫寧角色設計；「咖啡核果」則以微苦咖啡與堅果層次感作為特色，包裝角色為陸赫斯與男漂泊者。

更吸睛的是，盒裝內還會隨機附贈虛寶卡，共16款，卡背附專屬虛寶碼，兌換期限至2026年11月30日止。品牌也同步推出「冰感共鳴抽獎活動」，即日起至9月30日，只要購買鳴潮×阿奇儂系列商品滿149元並登錄發票，就有機會抽中限定周邊，進一步帶動玩家收藏熱潮。

灣A冰工所推出「茶匠系列」冰品，將甘蔗、椰果等台灣經典甜品元素結合四季春茶，打造兼具茶香與古早味的創新夏日冰品。(圖／雙葉食品提供)

台味冰品也升級！「灣A冰工所」把四季春變成夏日系甜點

除了阿奇儂之外，雙葉食品今年推出的新品牌「灣A冰工所」，也同步帶來全新「茶匠系列」冰品，目前已於家樂福、美廉社等通路販售。

品牌以「傳統老靈魂，愛上新茶香」為概念，將台灣人熟悉的古早味甜品元素，結合四季春茶、甘蔗與椰果等風味，希望打造兼具茶香、甜點感與台味記憶的創新冰品。

在通路策略上，今年品牌也同步強化便利商店、超市與量販市場布局。其中超商通路主打即買即吃、快速消暑情境；全聯、家樂福與美廉社等通路，則鎖定家庭型消費與囤貨需求，透過多件優惠與主題陳列，提高消費者購買意願。

黃逸蓁也表示，未來冰品市場的競爭關鍵，已不只是單純比拚口味，而是誰能創造更多新鮮感與生活體驗。因此品牌未來也將持續透過聯名企劃、創新商品與社群操作，深化與年輕族群及家庭市場之間的連結。