年輕人夏天不只想吃冰！阿奇儂「冰飲系冰品」爆話題　《鳴潮》聯名、台味茶冰掀打卡收藏熱

2026-05-20 18:55 ～17七公主的小天地～

阿奇儂推出多款創新冰品，以聯名設計與多元口味搶攻夏季冰品市場，從水果系雪糕、乳酸冰到開心果與榴槤等特色風味，展現品牌年輕化與創意包裝策略。(圖／雙葉食品提供)

以前吃冰只是為了消暑，現在年輕人買冰，更像是在挑一種「夏日娛樂」。從超商冰櫃一路到社群版面，今年夏天的冰品市場，早已不只是比誰涼、誰甜，而是比誰更有話題、更適合拍照、更有「新奇感」。

雙葉食品旗下品牌「阿奇儂」觀察到，現在年輕族群與家庭客層，對冰品的需求逐漸從單純解暑，轉向重視互動感、聯名感與生活體驗。因此今年品牌也全面布局「冰飲型冰品」、「IP聯名」與「台味創新冰品」，希望透過更多元的產品玩法，搶攻夏季消費市場。

雙葉食品行銷業務部經理黃逸蓁表示，現在冰品市場已從過去的季節性商品，逐漸轉變成「娛樂型消費」，因此品牌新品策略也特別聚焦「創新吃法」、「社群討論」與「情境式體驗」，希望讓消費者在吃冰時，也能感受到更多趣味與參與感。

「用喝的方式吃冰」成今年夏天最潮玩法

今年阿奇儂推出的新品系列，包括冰球、冰杯與調冰棒等產品，主打「用喝的方式吃冰」，不同於傳統冰棒的食用方式，也讓不少年輕族群直呼超有新鮮感。

品牌指出，現在消費者不只在意口味，更在意產品是否具備互動性與趣味感，因此新品除了講究風味，也特別強調外型設計與「即開即調、隨時開喝」的便利體驗，希望讓沒有調飲習慣的消費者，也能輕鬆享受DIY冰飲感。

此外，今年品牌在全家便利商店、全聯等大型通路商品展中，也持續主打「冰品飲料化」概念，希望透過創新型態，創造更多社群討論與夏季打卡話題。

阿奇儂攜手人氣遊戲《鳴潮》推出聯名冰品系列，打造限定角色包裝與虛寶卡活動，搶攻年輕玩家與動漫族群夏季消費市場。(圖／TEE子提供)

《鳴潮》聯名冰品登場　玩家邊吃邊抽虛寶

除了家庭市場，今年阿奇儂也積極搶攻年輕玩家與動漫族群，攜手人氣遊戲 鳴潮 推出限定聯名冰品系列，目前已於各大量販與通路販售。

此次聯名共推出「香草朱古力」、「花生脆粒」與「咖啡核果」三種口味，並搭配不同角色限定包裝，讓不少玩家直呼「根本捨不得吃」。

其中，「香草朱古力」以濃郁滑順口感為主打，包裝角色為愛彌斯與女漂泊者；「花生脆粒」則強調酥脆花生香氣，搭配琳奈與莫寧角色設計；「咖啡核果」則以微苦咖啡與堅果層次感作為特色，包裝角色為陸赫斯與男漂泊者。

更吸睛的是，盒裝內還會隨機附贈虛寶卡，共16款，卡背附專屬虛寶碼，兌換期限至2026年11月30日止。品牌也同步推出「冰感共鳴抽獎活動」，即日起至9月30日，只要購買鳴潮×阿奇儂系列商品滿149元並登錄發票，就有機會抽中限定周邊，進一步帶動玩家收藏熱潮。

灣A冰工所推出「茶匠系列」冰品，將甘蔗、椰果等台灣經典甜品元素結合四季春茶，打造兼具茶香與古早味的創新夏日冰品。(圖／雙葉食品提供)

台味冰品也升級！「灣A冰工所」把四季春變成夏日系甜點

除了阿奇儂之外，雙葉食品今年推出的新品牌「灣A冰工所」，也同步帶來全新「茶匠系列」冰品，目前已於家樂福、美廉社等通路販售。

品牌以「傳統老靈魂，愛上新茶香」為概念，將台灣人熟悉的古早味甜品元素，結合四季春茶、甘蔗與椰果等風味，希望打造兼具茶香、甜點感與台味記憶的創新冰品。

在通路策略上，今年品牌也同步強化便利商店、超市與量販市場布局。其中超商通路主打即買即吃、快速消暑情境；全聯、家樂福與美廉社等通路，則鎖定家庭型消費與囤貨需求，透過多件優惠與主題陳列，提高消費者購買意願。

黃逸蓁也表示，未來冰品市場的競爭關鍵，已不只是單純比拚口味，而是誰能創造更多新鮮感與生活體驗。因此品牌未來也將持續透過聯名企劃、創新商品與社群操作，深化與年輕族群及家庭市場之間的連結。

～17七公主的小天地～

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#口味 #阿奇儂 #美食探店 #打卡景點 #展覽帶逛

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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2026-05-14 19:30 Milly

有時候，想去山裡走走，不一定是為了運動。只是想暫時遠離都市的喧囂，走進寧靜。

這天剛好下著雨，原本還在猶豫要不要出門，最後還是決定到景美附近的仙跡岩散步。從景美捷運站出站後，步行不到五分鐘就能抵達登山口，對於臨時想親近自然的人來說，非常方便。

仙跡岩步道介紹

仙跡岩步道入口
仙跡岩步道入口

仙跡岩步道鋪設完善，沿途多是平緩的水泥路與木棧階梯，即使是陰雨綿綿的日子，也不太需要擔心泥濘濕滑。

階梯步道
階梯步道

一路上經過幾座小廟宇，香火與山林交錯，有種台北郊山特有的生活感。偶爾停下腳步雙手合十，也像是在替最近忙碌的生活留下一點喘息空間。

走到山上的涼亭時，眼前沒有期待中的遼闊景色，只有一大片被濃霧覆蓋的山景。雖然少了視野，卻意外多了幾分安靜。

仙跡岩傳說

而「仙跡岩」這個名字，其實也藏著有趣的地方傳說。

其中一種說法，是五百年前劉海仙翁雲遊到景美時，發現北方妖氣沖天，原來是一隻大蟾蜍精正在作亂。仙翁便試圖以魚竿降伏妖怪，卻因用力過猛，一腳踩進岩石中，留下了如今的仙跡。



vocus｜新世代的創作平台
充滿仙氣的步道

另一種傳說則與呂洞賓有關。相傳他追隨何仙姑來到凡間，先落腳於公館蟾蜍山，後來再一步跨到景美仙跡岩，因此留下足跡。不過也有一說，真正的人物其實是「顏洞賓」，只是多年來被誤傳成了呂洞賓。


據說就是這顆石頭
據說就是這顆石頭

下山時改走另一條步道，同樣平緩好走，最後再慢慢接回景美捷運站。仙跡岩步道四通八達，甚至能一路走往萬芳醫院，不論長輩、小孩，或只是想短暫逃離日常的大人，都很適合來這裡散散步。

有時候，真的不用跑太遠。

在雨天裡，走進一片山林，就已經很療癒了。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#台北 #療癒 #散步趣 #捷運旅遊 #雙北健行步道

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❤台北❤飯店私廚級美味【漢來上海湯包】

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2026-05-10 20:19 Belinda的玩美甜蜜窩

#挑逗味蕾的美味

#湯包連鎖品牌

來自高雄漢來大飯店漢來上海湯包❤

頂著飯店級料理標準、系統經營實力

一路打進台中、新竹、桃園、台南

今年一月底終於進駐南港LaLaport

都來到我的地盤~不嚐嚐怎麼可以!!

師傅手桿麵皮，捏出皮薄餡豐的湯包

不多不少的18摺~

是經驗累積，更是對美味的堅持

除招牌湯包系列

還可品嚐主廚私房菜

清燉湯品及精緻甜點

以一年賣350萬顆湯包的實力

穩居台灣第二大湯包連鎖品牌

除皮薄、餡多且爆湯汁的湯包

蝦肉生煎湯包~也超好吃

金黃酥脆，微焦香氣撲鼻

選用鮮甜雞肉+整隻草蝦仁

不僅咬下爆出濃郁湯汁

每口都咬的到彈牙蝦肉

真的有~哇~驚艷的美味!!

蝦仁蛋炒飯也是很優

飯粒粒分明、蛋香四溢

蝦仁給的毫不手軟~真心大推

酸辣湯也可以~辣味應該更讚

失望的反倒是涼拌菜

隨機點了櫻桃鴨、醉雞

口感都偏硬~相對其他真的不行

燕麥芋泥珍珠露

芋頭煮得相當入味且大塊

整體口感不賴~可以推!!

#漢來上海湯包#LaLaport南港

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台中 #上海 #美食探店 #高雄漢來大飯店

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2026-05-17 21:11 Belinda的玩美甜蜜窩

#連鎖美味

#雅室牛排

創立於1983年

台北老牌西餐廳代表之一

看過不少人推薦，一直是口袋名單

終於有機會來嚐嚐~!!

為慶生而來~

某娃一早放了一千元在我桌上

說了句給妳~就帥氣轉身

小小年紀就懂現金最實用

且特地05:13傳來生日祝福

((真心覺得浪漫的有點兒肉麻呀~!!))

雅室牛排主打傳統的西式料理

融入現代風味~

讓經典重新詮釋，也多了層次

平日有商業午餐

現烤麵包、和風沙拉

湯品3選1及飲品

來到大直旗艦店~

點了雅室牛排、牛小排

各加點半隻加拿大活龍蝦

半隻加購價980元

蘇先生則點了海鮮套餐

比商業午餐多了前菜跟甜點

前菜干貝Q彈鮮甜~推喔

牛小排超厚的~皮酥內嫩

很好咬也超美味

雅室牛排雖推3分熟

但怕太生保守點5分~也好讚!!

蒸烤龍蝦搭配奶油醬

新鮮龍蝦烤至金黃微脆

搭配濃郁的奶油醬

完美搭配~蝦肉也鮮Q

可惜某娃那孩子嫌腥呢..

蘑菇酥皮濃湯也超推

濃郁奶油湯底

與新鮮蘑菇完美融合

香醇濃郁~搭上酥皮也超讚!!

麵包現烤有兩款~

葵花籽橙皮、雜糧裸麥

端上桌還會燙手

沾滿奶油超好吃~!!

#雅室牛排#台北西餐廳#加拿大活龍蝦

Belinda的玩美甜蜜窩

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#牛排 #台中 #台北 #美食探店

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2026-05-13 15:34 Rhsuan

這家位於六甲區的老師麵店(全成小吃)，是某日中午樂爸同事邀約而一試成主顧，雖然沒什麼食記，但當天平日前往都已經客滿，跟大家分享~

林老師麵店位置在巷子裡，店面環境是一般住家小店，附近雖然有空地，但也常客滿，多為路邊暫停，門口就是一般小吃店的配置：煮麵台、滷味台，店家動作快。


林老師麵店 是間很有愛的店家，小本經營但仍提供有困難的人一些簡單的套餐，最近越來越多提倡善的循環的店家


走到裡面發現裡面早已人聲鼎沸，同事熟門熟路地往後面走，這才知道原來後面還有一整區的座位，但空位也所剩不多。觀察起來多為在地人或周邊的上班族，應該也是一間在地的日常美味。


林老師麵店菜單很單純，就賣4種麵，加上湯品、滷味、青菜，其實也很足夠飽餐一頓了。


我們點了同事激推麻醬麵，各種滷味都來一份。


端上來時看起來像是乾乾的麻醬麵，一拌開麻香立刻竄出來，麵煮得 Q 而不軟，完全種了愛吃麻醬麵的樂爸味蕾，必點！點乾麵還會附上一碗清湯。


這家的滷味也很推薦，滷豆干、海帶、豬頭皮、米血基本的都有，豆腐跟大腸皮也滷得相當入味，加上一點辣椒或醋，超級搭。


以上就是六甲林老師麵店的小分享，意外又收進一間美食清單。這家店的特色就是美味、乾淨、簡單，座位不多但翻桌快，是那種來到六甲，會特別回訪再繞來吃一次的店。


Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#老師 #滷味 #美食

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