2026-05-20 19:28 女子漾／編輯周意軒
芒果控開吃！2026夏季芒果甜點大戰開打，85℃蛋糕、哈根達斯雪糕、青鳥旅行蛋捲一次看
每年一到芒果季，甜點控的快樂就正式開始。今年夏天，各大品牌也沒打算手下留情，從85℃把台灣芒果變身夢幻系蛋糕，到Häagen-Dazs推出熱帶系芒果雪糕，就連青鳥旅行都把愛文芒果塞進灌餡蛋捲裡，芒果控的荷包恐怕又要失守。這次整理3款近期最有話題的芒果系甜點，不管你是蛋糕派、冰品派還是送禮派，都能找到命定款。
85℃盛夏芒果季開跑！3款芒果蛋糕搶攻甜點控
85℃宣布5月21日起推出「盛夏芒果季」，這次直接祭出3款芒果甜點，把台灣夏季最具代表性的水果變成主角。最吸睛的是六吋「金采香芒」蛋糕，選用台灣芒果果泥製成芒果慕斯，搭配法國愛樂薇動物性鮮奶油與滑順牛奶布蕾，再淋上芒果醬，整體走濃郁卻清爽的路線，很適合聚會分食。如果偏愛個人份甜點，「椰香芒戀」則把楊枝甘露概念搬進蛋糕裡，香草戚風蛋糕結合楊枝甘露慕斯與椰子慕斯，椰奶香氣搭配芒果果香，整體很有熱帶度假感。
另一款切片版「金采香芒」則堆疊香草戚風、提拉米蘇手指蛋糕、香橙糖酒水、芒果慕斯與牛奶布蕾，層次感更豐富。
青鳥旅行把愛文芒果變蛋捲！夏季送禮顏值也太高
如果你以為芒果只能做蛋糕跟冰，青鳥旅行這次直接玩出新花樣。夏季限定「夏境拾光」系列，把台灣愛文芒果做成灌餡蛋捲。「愛文芒果蛋捲」使用芒果凍乾入餡，保留果粒感與濃郁果香，吃起來不只是甜，還多了果香層次。這波另一亮點是紅玉荔枝口味，把日月潭紅玉紅茶與荔枝結合，走比較優雅的大人系風味。除了口味有話題，包裝也走高質感路線，霧面銀箔設計搭配果香花卉視覺，剛好踩中端午送禮與畢業季需求，屬於「買來送人自己也想偷留一盒」類型。
優惠部分，即日起至6月2日前，單筆消費滿8000元送迷你捲分享盒。
哈根達斯芒椰葡萄柚雪糕太犯規！熱帶系冰品先收
天氣越來越熱，冰品派也有新選擇。Häagen-Dazs推出春日果香系列，其中最值得注意的是「芒椰葡萄柚脆皮雪糕」。以芒果冰淇淋為基底，中間加入椰漿流心，外層包裹白巧克力脆皮，再點綴葡萄柚脆粒。這款厲害的地方在於，不只是單純甜芒果，而是加了椰香與葡萄柚酸香，讓整體不會甜到膩，更有熱帶水果雞尾酒感。
原價129元，先前全家曾推嚐鮮價89元。