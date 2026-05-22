2026壯圍沙丘藝術節 13件藝術創作與4場「星夜沙丘音樂會」，邀您「藝」起享樂！

2026壯圍沙丘藝術節將登場，圖為2021 豐登向榮-王昱仁

【旅遊經 洪書瑱報導】

宜蘭地區的藝文觀光亮點──「壯圍沙丘藝術節」，於2019年首登場後，今(2026)年將邁入第八屆，將以「浮島流沙」作為主題，活動期間除了藝術地景外，還有4場「星夜沙丘音樂會」與「沙丘市集」等，與「創意體驗活動」等！其中遊客最關心的「地景藝術作品」今年將新增3組作品，分別邀請3組國內外藝術家，分別是擅長雕琢木頭、石材等天然媒材的日籍藝術家菅野麻依子Maiko Sugano以「不廢」為核心，「跨村」為行動的不廢跨村實驗室（林俊作、楊芳宜）以及專注於雕塑與裝置藝術創作的宜蘭在地藝術家林思瑩等，另結合過往留下歷久彌新的作品，共有13件作品，邀您「藝」起欣賞！











2026壯圍沙丘藝術節，引用羅葉詩選中「珍珠是從一粒細沙開始的，愛也是!」，故其主題為「浮島流沙」，呼應沙岸平原如珍珠般閃耀光澤的愛，帶領大眾走進這片阡陌縱橫沙海。藝術作品方面，3組國內外藝術家新作，分別為日本藝術家菅野麻依子《珍珠》；不廢跨村實驗室（林俊作／楊芳宜）《沙之間》；林思瑩《家的輪廓》等，相關作品將於7月18日創作完成，並與現存10件駐地藝術品共同展出，相關地景藝術展品，將展出至明(2027)年2月28日止。屆時壯圍將增添地景風貌，並與宜蘭壯圍的田園、海洋風貌等當地風貌，邀您隨著藝術文化脈動，來感受壯圍的在地文化內涵。









2018 舞動壯圍-鄭揚成







2023 迎風逐浪-范志明







2024 溯洄-陳正瑞



壯圍沙丘藝術節今年不僅有邀請國內外藝術家來駐地藝術創作，還有「星夜沙丘音樂會與沙丘市集」。今年東北角管理處也將舉辦4場音樂會，而且還將攜手本土重量級的經典「霹靂布袋戲」帶來跨界演出，並結合當地農產業及觀光圈提升在地特色。

延續去年星夜沙丘湧入上萬人潮造成的轟動，今年備受期待的音樂會同樣蓄勢待發規劃了4場更加精采的主題表演，分別於7月18-19日以「沙浪如歌」與「沙海漂浪」引領觀眾進入夜間沙丘與海岸交會的聲音場域，以聲音為慶典，開啟夏日夜晚；8月15-16日則以「沙岸星河」與「沙島浮夢」，帶入最具壯圍海岸精神的龜山島為座標，唱響世代記憶，邀請觀眾與歌者在漂浮的島嶼與流動的沙丘間唱和。

今年的卡司堅強，除了有金曲歌王桑布伊、舞思愛Usay Kawlu、原味醞釀、宜蘭在地樂團同根生外，更貼合在地傳統文化，邀請到霹靂布袋戲及其重量級唱匠黃妃、荒山亮、西卿、黃鳳儀等帶來跨越族群與文化的經典演出，現場更有壯圍鄉在地小農，以及宜花東創意手作與美食市集展出，並於音樂會期間不定期舉辦抽獎活動。

藝術文化聚點部份，今年結合了牛頭司耕牛小學堂、真食感受米食工作坊、路邊烤肉Ｘ圍食堂、藏甜手作坊、金魚.厝邊、社團法人宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會等一起加入藝術節行列，於音樂會展演期間下午開始在壯圍沙丘遊客中心舉辦適合出遊紀念與親子參與的限量付費手作DIY，包含：美食、蠟燭及認識在地宜蘭噶瑪蘭族文化與文化體驗等。







活動期間，遊客除了至「壯圍沙丘生態園區」外，周邊還有景點，如：壯圍海濱、自行車道、後埤及廍後特色社區、蘭陽溪口賞鳥保護區等。相關活動資訊歡迎可至「東北角觀光資訊網」或至「東北角之友」及「壯圍沙丘藝術節」粉絲專頁查詢。









以上圖片：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供