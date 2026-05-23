2026 竹子湖繡球花季 花團錦簇一「夏」，7座花藝地景更展美姿！

【旅遊經 洪書瑱報導】

夏日豔陽照「竹子湖」，也讓竹子湖的花色越來越多彩豔明，也象徵著又到了一年一度繡球花盛開時節，為迎接這個美麗時刻，將舉辦「2026 年竹子湖繡球花季」，相關活動自 5 月 22 日起至 6 月 21 日止，今年延續「花田樂章」主題，將山谷化為一座由自然指揮的舞台，邀請民眾走進繽紛花海，在微風與山嵐間，感受花與音符共譜的浪漫協奏曲，除了數大的繡球花海外，7 家農園共同打造 IG 打卡點地景花藝設計展，更讓人眼前為之一亮，也增加了賞花樂趣！









竹子湖繡球花綻放中







5 月 22 日起至 6 月 21 日竹子湖繡球花季，邀您賞花趣！





2026年竹子湖在繡球花季期間，7 家農園共同打造 IG 打卡點地景花藝設計展，展現創意與在地特色，而且比賽結果已出爐。





※.金質獎──(得主 1 位)







金質獎 作品名_繡球花風鈴留聲機 農園_名陽匍休閒農莊







「名陽匍休閒農莊」，其作品為《繡球花風鈴留聲機》，發揮精湛之工藝，打造重瓣繡球花造型留聲機，搭配互動式復古黑膠唱盤，並與自然素材打造風鈴，讓自然風聲化為樂音，該作品深受評審喜愛，榮獲金質獎。







※.銀質獎──(得主有 2 位)







銀質獎 作品名_花海與音符的練習曲 農園_大梯田花卉生態農園







銀質獎 作品名_花海裡的那一段琴聲 農園_迎春圃花園







一、大梯田花卉生態農園，作品《花海與音符的練習曲》，作品以玻璃花屋為舞台，讓陽光灑落在繡球花與大提琴之間，營造濃厚歐式庭園氛圍。





二、迎春圃花園，作品《花海裡的那一段琴聲》，以一座承載父女情感的老鋼琴為主角，置於花海之中，開放遊客互動拍照，讓音樂與記憶在花田中再次流動，成為最動人的風景。









銅質獎 作品名：微風中的休止符 農園：曹家花田香







銅質獎 作品名：我在河畔彈著吉他等著妳 農園：花與樹繡球花園







銅質獎 作品名_消失的鋤頭 農園_大賞園







另外，銅質獎有3位，包括：「曹家花田香」、「花與樹繡球花園」、「大賞園」等，而特別創意獎為「高家繡球花田第二園區」！

除花藝展演外，北投區農會於 5 月 22 日至 5 月 24 日於海芋大道舉辦「巴島柑嬤店市集」，集結在地小農農特產品展售，並有湖田實驗國小參與，為畢業旅行籌措經費，展現地方共好精神。現場亦有山水手作工作坊皮雕工藝展售與 DIY 體驗，提供繡球花與海芋造型皮革印花工具，讓民眾親手製作專屬紀念品。為呼應今年「花田樂章」主題，5 月 23 日至 24 日特別安排音樂會演出，讓悠揚旋律在花海間流轉，為市集增添浪漫氛圍。另，5 月 23 日的市集活動並設有臨時郵局，由臺北郵局推出海芋季與繡球花季限量個人化郵票及臨時郵局限定郵戳，讓旅程多一份收藏意義，此外繡球花季「印卡讚」活動於 5 月 22 日、23 日、24 日及 6 月7 日登場，免費讓遊客列印 2 張精美相片，為遊客留下美好回憶。









亦可來場DIY體驗

為深化旅遊體驗，北投區農會還推出「繽紛花田的歡樂樂章」套裝遊程，結合導覽解說、乾燥花壁飾 DIY 及割稻飯體驗，10 人以上即可成行，帶領民眾深入認識竹子湖的農業文化與生活樣貌。活動期間假日台北市農會亦提供免費生態人文導覽，每日上午 10:30 及下午2:00 各一場，從竹子湖入口停車場出發，走訪蓬萊米故事館、高家祠堂、水車寮步道、柳杉林與頂湖，透過專業解說深入了解在地歷史與產業發展。

2026 竹子湖繡球花季，不僅是一場賞花盛事，更是一場融合花藝創作、音樂展演與在地文化的感官體驗，民眾不妨利用休閒，在竹子湖繽紛花球之中，聆聽自然、感受人情，收藏一段屬於夏日的動人樂章。

以上圖片：台北市農會提供







