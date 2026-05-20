台中石頭火鍋推薦｜食藝石頭火鍋民權店，一秒走進香港老電影吃鍋！

沒想到台中竟然藏著這樣一間火鍋店『食藝石頭火鍋 民權店 』，從踏進一樓到走上二樓的那一刻，我真的有種「一秒穿越」的感覺，紅色大圓桌、黃紅色招牌、老派燈箱、牆上密密麻麻的明碼標價的價目表，再加上整體充滿年代感的復古空間設計，真的很像突然走進80年代的香港大排檔，甚至有種置身老電影場景裡吃火鍋的錯覺，不同於現在許多精緻火鍋店走文青風格，食藝石頭火鍋保留了濃濃的人情味與熱鬧感，很適合揪上一群朋友圍爐聚餐，一邊聊天、一邊大口吃鍋，店內主打傳統桌邊爆炒的石頭火鍋，將小魚乾、魷魚乾、蝦米、蔥蒜等配料以麻油爆香後，再加入肉品拌炒，最後倒入高湯熬煮。炒過的香氣完全融進湯底裡，讓整鍋湯越煮越濃郁、越喝越順口，是那種會讓人忍不住一直續湯的好味道！

食藝石頭火鍋 民權店

原梅川老店 (傳統現炒火鍋)

地址：台中市西區民權路215號二樓（不好停車，需要找停車格）

營業時間：17:00-23:00

電話：0906 397 010

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用餐環境

當你走進這家店時，在一樓你會很懷疑，真的是這家店嗎？！光是一樓就有滿滿復古的裝潢

用餐區需要走樓梯上二樓，就會抵達，一樓還有放指示牌

門一打開，就會聞到香味撲鼻的火鍋香味，印入眼簾的則是大大的復古燈箱，真的有一秒穿越的感覺

用餐空間普通，大大的紅色圓桌，復古的椅子，超像80年代的香港大排檔

就連廁所裡面的牆面、燈具，也是超級復古

這裡採自助式火鍋，肉品跟冷凍食品直接跟店員點餐，火鍋的配料、菜、飲品、甜點，全部都放在冰箱，想吃什麼自己拿，感覺像在逛火鍋版生鮮超市

有別於一般火鍋店，除了一般常見的菜品外，還有少見的響鈴卷、簽章、魚冊...等可以選擇，每一盤食材都用保鮮膜好好的包著，乾淨又衛生！

麵食、餐具都位在醬料區這一側，愛吃沙茶的你，絕對不能錯過店內獨家的古法沙茶醬跟秘制麻醬

除此之外，還有辣椒油、麻辣醬、紅咖哩、柚子醋可以選擇，牆上還有好多推薦的火鍋食材，看了都想拿一輪（哈！）

菜單、價目表

在這邊不用擔心被當盤子，因為你一抬頭，哪種肉品、海鮮價錢多少，都清清楚楚，而且都貼在你一定看得到的地方

連冰箱的菜盤，什麼顏色跟價位，超超級清楚

傳統現炒石頭火鍋｜香氣直接封印在湯裡

店家主打傳統桌邊現炒石頭火鍋，先跟店員點完肉品後，就會過來桌邊服務，鍋內放進小魚乾、魷魚乾、蝦米、蔥蒜等配料

再加入麻油後，一起大火爆香，邊炒就會聞到超級香的香味！

如果你有點肉品，會再爆香後，加入肉品悶炒至半熟，讓肉也吸飽香氣後取出

最後再倒入靈魂高湯底，完美融合，不是重鹹型，而是帶著麻油香、海鮮乾貨鮮味，以及爆炒後的層次感，會讓人忍不住一直喝，也因為湯底本身夠香，所以很多食材煮進去後都會變得特別夠味，超級好喝！

配料推薦｜會吸湯汁的食材

因為湯夠好喝，所以火鍋食材我很推薦，去選擇會吸收湯汁的食材：千張、手工豆腐皮、麵筋、魚冊、魚酥..等這類

煮完之後吸滿爆香湯頭，咬下去真的超級多汁，而且香氣會直接在嘴巴裡炸開，很有古早味火鍋才有的魅力！

這裡的排骨酥也好吃，不會都沒有有肉，煮過後也不會難咬，配上湯頭非常讚

甜點｜手工布丁

吃飽喝足後，必須來點甜點做個完美結尾，冰箱裡面有手工布丁可以拿，連玻璃瓶都超級復古

布丁本體奶香味很濃，口感偏綿密，甜度其實不會太高

但是！底部焦糖醬就比較甜一點了，怕甜的人，建議不要挖太多焦糖醬喔！

一間不只是吃火鍋｜而是在吃「氣氛」的店

我覺得這家店最迷人的地方，不只是東西好吃，而是它保留了現在越來越少見的「老派火鍋文化」，從復古空間、桌邊爆炒，到自己打開冰箱拿菜盤，那種熱鬧又有互動感的用餐方式，真的會讓人有種回到小時候圍爐聚餐的感覺

如果你跟我一樣，是很愛喝湯的人，那這間真的會很對味，而且超適合揪朋友一起來，一群人圍著熱鍋聊天，氣氛會特別好，推薦給你＾＾

喔！對了，用完餐後，老闆還特別說，可以到樓下拿伴手禮，真的有夠可愛（哈！）

一起看看影片吧！