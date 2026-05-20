全家玩福岡必備！親子友善住宿清單大公開

博多三位神飯店。圖 ／ agoda

福岡已經成為大家自助旅行的好去處，不僅好逛、好買，交通也非常方便，但如果是家庭出遊，帶著小小孩一同玩樂的話，住宿的選擇就非常重要了！這次小編幫大家整理了幾間位在日本福岡的親子飯店，不但地點超好，也提供了許多友善兒童的特別服務，就是要讓大人小孩都能放鬆開心地遊玩，爸爸媽媽們趕快收藏起來！

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福岡日航飯店｜服務一級棒的五星級首選

福岡日航飯店。圖 ／ agoda

福岡日航飯店。圖 ／ agoda

福岡日航飯店(Hotel Nikko Fukuoka)距離地鐵博多站步行約3分鐘，而且有地下道直接通到博多車站地下街，颳風下雨都不用擔心。飯店大廳挑高，再加上明亮的燈光、大理石的建材及對稱樓梯，可說是氣派又豪華呀！雖然飯店已有多年歷史，但依舊保持得很乾淨，設備運作良好。房間寬敞又舒適，就算打開2-3個大型行李也綽綽有餘！有幼兒入住的話也會提供嬰兒床還有寶寶備品，退房時還能直接請櫃檯預約計程車直達機場，讓你的旅程告別提著大包小包的狼狽，從第一天到最後一刻都享受舒適自在的旅程！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：博多站步行3分鐘

博多中央JR九州Blossom酒店｜地理位置絕佳的親子飯店

博多中央JR九州Blossom酒店。圖 ／ agoda

博多中央JR九州Blossom酒店。圖 ／ agoda

博多中央JR九州Blossom酒店(JR Kyushu Hotel Blossom Hakata Central)距離JR博多站步行約5分鐘，附近有便利商店與藥妝店，交通位置非常好，到哪裡都很方便！飯店一旁就有地下街，除了可以通往博多站，也有很多餐廳可以選擇，完全不用擔心餓肚子！一走進飯店，就能感受到不論是裝潢還是設備都非常新穎，房間雖然不大，但空間對於一個小家庭來說絕對足夠，12歲以下兒童不加床的話可以免費入住~而且每天的下午3點到5點是免費下午茶時段，有提供果汁、飲料及餅乾等品項供享用。房間內提供的備品非常齊全，不夠的話可以到大廳補充，飯店內還有提供洗衣服務，非常適合連續住宿的朋友，想在博多住得舒適、方便又溫馨，這間絕對要收藏！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：博多站步行5分鐘

博多綠色飯店分館｜鄰近熱鬧商圈、生活機能優

博多綠色飯店分館。圖 ／ agoda

博多綠色飯店分館。圖 ／ agoda

博多綠色飯店分館(Hakata Green Hotel Annex)距離博多站只要1分鐘，樓下就有全家便利商店，附近也有吉野家等餐廳，推薦給想住在交通便利、熱鬧商圈的家庭，不論你是想買東西，還是吃東西都超方便。最讓小編心動的是，飯店居然下午1點就可以入住！這對搭早班機或帶小孩的家庭來說太貼心，行李放到房間後可以先休息一下再出門。飯店還有spa按摩服務，在外一整天不妨回飯店按個摩徹底消除疲勞，明天又是活力滿滿的一天！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：JR博多站筑紫口步行1分鐘

西鐵格蘭登飯店｜鄰近熱鬧天神地下街

西鐵格蘭登飯店。圖 ／ agoda

西鐵格蘭登飯店。圖 ／ agoda

想要感受福岡最熱鬧的購物氣息？住西鐵格蘭登飯店(Nishitetsu Grand Hotel)就對了！飯店旁邊就是天神站，附近有超好逛的天神地下街，帶著小孩不用跑太遠也可以輕鬆購物，藥妝店、零食、衣服這裡通通都有，絕對讓你逛到腳軟～房間風格利用溫暖色調作為搭配，不僅空間寬敞、床鋪也又大又舒適，小孩不加床一起睡也OK，浴室備品齊全，最貼心的是還附有入浴劑，逛完街回房泡個熱騰騰的澡享受一下吧！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：天神站步行5分鐘

天神南森林旅館｜大空間公寓式飯店

天神南森林旅館。圖 ／ agoda

天神南森林旅館。圖 ／ agoda

天神南森林旅館(Forest inn Tenjinminami)是一間超溫馨的公寓式飯店，外觀看起來就像一般民宅，內部裝潢則相當溫馨整潔，各個房型皆配有簡易廚房、微波爐、冰箱等家具，還有洗衣機可以洗衣服，非常適合一家大小入住的飯店！附近有24小時超市，可以購買下廚的材料，若是懶得煮飯，附近也有拉麵、串燒、壽司、咖哩等日式料理店，推薦給想要體驗道地福岡生活的你！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：渡邊通站步行7分鐘

帶著小朋友出來玩除了要準備齊全的東西，最重要的就是注意飯店有沒有提供足夠的空間和安全性。小編建議大家在選擇住宿時，可以挑選交通便利、鄰近熱鬧商圈的飯店，並且注意飯店提供的相關親子友善服務設施，相信對於帶著小孩的家長絕對是一大福音呢！

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