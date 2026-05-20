2026-05-20 15:43 Enhsin
東京 | 《玩具總動員5》宅配箱在池袋出沒！日本版配音員發表會使用道具 期間限定公開展示中
預計於2026年7月3日在日本上映的《玩具總動員5》，5月18日公布了新角色「聰明褲」的日文版配音員，將由偶像團體M!LK成員佐野勇斗擔任！而在發表會當時所使用佈景道具，現在至5月22日18點為止公開展示中，以下就一起來看看！
《玩具總動員5》即將於2026年7月3日在日本上映！而官方也於5月18日在中池袋公園舉辦了日本版配音員發表會。其中新角色「聰明褲」的配音員也公布了是由現在日本人氣直線上升中的偶像團體M!LK成員「佐野勇斗」擔任！
發表會現場佐野勇斗驚喜登場前藏身用的宅配箱，也自發表會結束後公開展示至5月22日18點。箱內還有聰明褲的壓克力立牌！
現場有工作人員在一旁進行維護工作。需留意拍照只能站在前方，不能站進去佈景內合影喔！
如果這週剛好到東京旅遊，有興趣的話不妨就前往看看吧！
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