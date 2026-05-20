2026-05-20 12:46 Yvonne
初韻「雙韻百香綠」強勢回歸，全新「多多茉莉雪芽」清涼上市
氣溫節節攀升，炎炎夏日正是冰涼茶飲的戰場。深獲大眾喜愛的手搖飲品牌「初韻 TrueWin」，將於5月23日推出夏季限定飲品。其中被粉絲敲碗的「雙韻百香綠」將強勢回歸，同步帶來全新「多多茉莉雪芽」。一款主打果香系咀嚼感，一款走清新乳酸花茶路線，用截然不同的風味，替夏天打開第一口清爽感。
【經典回歸】果茶控激推！「雙韻百香綠」強勢回歸，酸甜層次再升級
人氣回歸的「雙韻百香綠」主打「每一口都喝得到新鮮」，選用新鮮百香果與淡雅茉莉綠茶作為基底，茶香回甘不甜膩，完美平衡了果酸。最大亮點絕對是「雙韻口感」，加入Q彈珍珠與爽口椰果，多層次口感到位。一口喝下，果香、茶香、咀嚼感三者完美融合，讓人大呼過癮；綠茶的清雅花香更讓尾韻回甘持久，帶來「夏天來了」的滿足感。
【新品上市】當養樂多遇上茉莉雪芽，「多多茉莉雪芽」清新登場
除了經典百香回歸，初韻這次也同步推出全新「多多茉莉雪芽」，大膽將經典乳酸菌與頂級茶飲結合。以帶有「淡雅茉莉花香」的綠茶（茉莉雪芽）為靈感，搭配養樂多特有的清爽乳酸風味，入口酸甜輕盈。隨之而來的是雪芽的清香與乳酸自然融合，交織出清新順口的酸甜平衡，口感細膩不甜膩，既有養樂多系飲品的療癒感，也保留了茶飲本身的輕盈層次。
【5/23開賣】打造夏日「幸福好滋味」！兩款清爽系飲品陪你迎接夏天
不論你是追求Q彈嚼感的「嚼對」主義者，還是喜愛輕盈果香、酸甜乳酸的清爽派。5月23日起都能在初韻找到心中最愛的夏季飲品 ，替果茶派與清爽派的消費者準備好今夏最消暑的飲品。無論是午後想來一杯提神解膩，還是天氣悶熱時想找一款暢快的手搖飲，今夏第一杯，5月23日在初韻正式登場。
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