韓國江原道最大城市「原州」 五大旅遊推薦，邀您走進自然與傳統、現代文藝！

江原道最大城市「原州」五大旅遊推薦，圖江原道原州小金山_步步驚心橋(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】







「江原特別自治道」大家一般簡稱為「江原道」，取其「江陵」及「原州」兩字得名，江原道是南韓的旅遊勝地，也是南韓的滑雪勝地，雖說首府為春川市，但原州則是江原道中規模最大、人口最多的城市，原州還是舉足輕重的軍事重鎮。原州旅遊特色在於「新舊共融」，原州具有國際水準的現代度假村，並坐擁其獨特的健康生活理念，還有驚險刺激的自然美景以及傳承百年的韓紙工藝，編織出一場動靜皆宜的感官盛宴，為此，針對江原道「原州」五大旅遊推薦，邀您來探索原州的多元面貌！



一、山谷裡「橡樹谷渡假村」，隱於山林間的奢華：









「Museum SAN」入口處巨大的「紅色拱門」是標誌性景觀(攝影：洪書瑱)







橡樹谷渡假村」有千間多種房型可選擇(攝影：洪書瑱)







橡樹谷渡假村」有千間多種房型可選擇(攝影：洪書瑱)





橡樹谷渡假村四季分明，每個季節都有美麗風光，遊客可在這裡盡情在大自然中擁抱下休憩，並享受文化與運動，這裡坐擁有得天獨厚的自然景觀、規劃良好的高爾夫球場與刺激且安全的滑雪場，以及各種的休閒與便利設施，值得一提的是──橡樹谷渡假村保留了大自然原貌，在友善的環境建立而成，設有1,000多間飯店客房以及宴會設施。最大的亮點就是有一座由建築大師安藤忠雄設計的「Museum SAN」。









橡樹谷渡假村最大的亮點就是有一座由建築大師安藤忠雄設計的「Museum SAN」(攝影：洪書瑱)







「Museum SAN」建築空間結構，透過四方、三角與圓形的空間相連，象徵將大地、天空與人連結在一起，並結合了藝術、光影和大自然完美交融，交融出一幅幅的大地藝術風情畫！園區共有四大主題花園，包括：鮮花庭園、雕塑庭園與水之庭園，另還有以新羅古墓為靈感，由 9 個柔和曲線的石塚組成的「石之庭園」，而位於博物館主館彷彿漂浮於水面上的平靜庭園，入口處巨大的「紅色拱門」是標誌性景觀，更是遊客必拍的「地標」，而冥想館則是安藤忠雄為紀念開館 5 週年所設計，圓頂清水混凝土空間，隨時間變化的穹頂光線讓人得以深度放鬆。這裡之美，曾吸引BTS 隊長 RM、EXO 的 Suho 等藝人前往朝聖，當然也是韓劇拍攝地，如：《我的上流世界》、《殺了我治癒我》，甚至韓星孔劉、金秀賢都曾到此拍攝過電影及廣告。









「Museum SAN」花之庭園重要的藝術作品(攝影：洪書瑱)







「Museum SAN」也非常適合賞花追楓之旅人 (攝影：洪書瑱)







「Museum SAN」也非常適合賞花追楓之旅人 (攝影：洪書瑱)







「Museum SAN」也非常適合賞花追楓之旅人 (攝影：洪書瑱)







「Museum SAN」室內展覽空間(攝影：洪書瑱)







「Museum SAN」水之庭園咖啡廳(攝影：洪書瑱)







孔劉曾「Museum SAN」水之庭園拍攝過廣告(攝影：洪書瑱)







「Museum SAN」一隅(攝影：洪書瑱)







「Museum SAN」一隅(攝影：洪書瑱)







「Museum SAN」石之庭園(攝影：洪書瑱)







「Museum SAN」有不同的大型藝術創作可欣賞(攝影：洪書瑱)





二、小金山之懸索吊橋 ＆ 步步驚心橋，邀請健行者及勇者來挑戰──









小金山懸索吊橋 (攝影：洪書瑱)





小金山入口處(攝影：洪書瑱)







小金山大峽谷可以買票搭乘纜車(攝影：洪書瑱)







小金山大峽谷纜車(攝影：洪書瑱)



小金山為「金剛山」的微縮版，古人便取名為「小金山」，有「小金剛山」之意！小金山以娟秀的三山川河流，和雄偉的奇岩峭壁為背景，並透過一連串高空設施，如纜車、吊橋將大自然的險峻與壯麗完美串聯，園區最著名的便是兩座跨越峽谷、風格迥異的超長吊橋，構成了一幅驚心動魄的空中奇觀。但提醒，懼高症、心臟病或若有年長者，請自行評估身體狀況再行前往！

1.小金山懸索吊橋：







小金山懸索吊橋(攝影：洪書瑱)







小金山懸索吊橋入口處前打卡裝置(攝影：洪書瑱)



全長200公尺，懸浮在100公尺的高空，寬1.5公尺，是原州代表性觀光景點，走在橋上可以俯瞰驚心動魄的山谷全景。因韓綜《無限挑戰》中，劉在錫在此掃地而一炮而紅，亦是熱門韓劇《雖然是精神病但沒關係》的取景地。而在吊橋旁的小金山岩峰天空步道觀景臺上，可欣賞到蟾江的美麗風景。







2.步步驚心橋：







步步驚心橋(攝影：洪書瑱)







步步驚心橋的觀景台(攝影：洪書瑱)







「步步驚心橋」比「小金山吊橋」長2倍，全長404公尺、寬2公尺，於2020年動工，歷時2年多終於完工，承繼吊橋的印象，再加上讓人每一步都心驚膽顫的意思，因而取名「步步驚心橋」，其中橋中央還有一段區間設有強化玻璃地板，腳下即是壯闊的蟾江，極具視覺衝擊力，是步步驚心橋的精華區段，既刺激又能欣賞到優美的風景。









小金山途中一隅 (攝影：洪書瑱)







小金山大峽谷到這裡打卡，也算完成一大半小金山行程了(攝影：洪書瑱)







小金山大峽谷雖然有纜車、手扶梯輔助，但健行還是得費些腳力，需自行評估(攝影：洪書瑱)







小金山大峽谷總行程，一般遊客約在2.5-3小時之間，雖然辛苦，但勝在風景之美，還能拍出美美的照片(攝影：洪書瑱)

三、養生殿堂，正官庄人蔘工廠：









正官庄人蔘工廠原州廠(攝影：洪書瑱)





韓國最初之際，最出名絕不是K-Pop、K-Drama、K-Beauty與 K-Food，韓國最早在國際上，特別是東亞地區，最出名的傳統商品，無疑是高麗人蔘，正官庄人蔘工廠，有扶餘工廠、原州工廠，前者專注於世界頂級傳統紅蔘的原料製備與精製，後者則運用高科技自動化技術，將人蔘轉化為各類現代保健食品，在原州工廠，遊客可以透過預約導覽，近距離觀察從洗蔘、蒸製、乾燥到包裝的嚴謹標準化流程(但提醒有季節性，秋季為採收季節)。其他季節仍可看到部份作業流程，館內設有文化館，詳細介紹紅蔘的等級劃分與其對人體的養生價值，也能讓遊客認識「正官庄人蔘」。









人蔘究竟幾年？由分支就能簡單判定，陳列一到六年蔘(攝影：洪書瑱)







人蔘究竟幾年，由分支就能簡單判定，如圖片分支六根，為六年蔘，而六人蔘人蔘相當於人類的「壯年」，也是人蔘核心的藥效成分——人蔘皂苷的含量與種類，最高峰的時期。(攝影：洪書瑱)







高麗蔘經典的官方分級，分為天、地、良、切(攝影：洪書瑱)







正官庄人蔘原州工廠主要生產運用高科技自動化技術，將人蔘轉化為各類現代保健食品(攝影：洪書瑱)







正官庄人蔘原州工廠主要生產運用高科技自動化技術，將人蔘轉化為各類現代保健食品，近期請朴寶劍代言(攝影：洪書瑱)







正官庄人蔘原州工廠_文化館可認識韓國紅蔘，有機會試喝(攝影：洪書瑱)







正官庄人蔘原州工廠_文化館DIY手作(攝影：洪書瑱)





四、醇厚酒香，Mowol(母月) 傳統酒工廠：









「Mowol」（母月）不同酒款(攝影：洪書瑱)







「Mowol」（母月）之台緣自原州舊名，是原州當地著名的傳統酒品牌，100% 使用原州當地在純淨水源下栽種的名產大米「土土米（토토미）」與小麥麴，加上獨特的釀造工法與純淨水源，以及不添加任何人工添加物而聞名，Mowol 致力於復興韓國傳統酒文化，產品多次獲得韓國國家酒類大賞，甚至其蒸餾酒曾獲總統獎，到這裡，不妨進行一場品酒體驗！









「Mowol」（母月）之台緣自原州舊名，是原州當地著名的傳統酒品牌(攝影：洪書瑱)







「Mowol」（母月）多次獲得韓國國家酒類大賞(攝影：洪書瑱)







「Mowol」（母月）可來個品酒體驗(攝影：洪書瑱)







「Mowol」（母月）可來個品酒體驗 (攝影：洪書瑱)



5. 韓紙的故鄉，文藝靈魂原州韓紙主題公園：









韓紙主題公園可以了解「韓紙」文化、歷史與工藝藝術的綜合性文化空間(攝影：洪書瑱)





原州自古就是韓紙的故鄉，當地的韓紙曾是皇室貢品。主題公園展示了韓紙從樹皮到成紙的繁瑣過程，並陳列了令人驚嘆的韓紙藝術品，從精巧的燈具到結實的家具，展現了韓紙「柔韌千年」的特性。而遊客可以在DIY 工作坊，親手製作韓紙扇或手工飾品，在體驗的同時，也能感受這項被譽為「有溫度的紙張」的工藝魅力。









韓紙主題公園(攝影：洪書瑱)







韓紙主題公園可以了解「韓紙」文化、歷史與工藝藝術的綜合性文化空間 (攝影：洪書瑱)







韓紙主題公園可以了解「韓紙」文化、歷史與工藝藝術的綜合性文化空間(攝影：洪書瑱)







韓紙主題公園可以了解「韓紙」文化、歷史與工藝藝術的綜合性文化空間 (攝影：洪書瑱)







韓紙主題公園有不同韓紙創作DIY體驗(攝影：洪書瑱)







韓紙主題公園可來個韓紙創作DIY體驗(攝影：洪書瑱)







韓紙主題公園可來3個韓紙創作DIY體驗(攝影：洪書瑱)





原州聚集了「世界級大師建築」、「極致驚險的自然地景」與千年技藝的文化傳承「韓紙」，和養生的人蔘與地酒「母月酒」，呈現出極具層次的旅遊魅力，尤其距離首爾僅需約 1 小時的 KTX (韓國高速鐵道)車程，有機會不妨來感受原州「剛柔並濟」之美！







提醒您，飲酒過量有礙身體健康！













