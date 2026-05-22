為名古屋亞運暖身！臺史博「亞洲在場」特展，聚焦臺灣亞運百年輝煌史

特展透過收藏梳理臺灣參賽名稱更迭，其中吳阿民珍藏的團服更見證臺灣代表團參加亞運的名稱改變。（攝影／曹憶雯）



【旅遊經 曹憶雯報導】

隨著國際運動熱潮持續延燒，體育不僅是競技，也成為凝聚國家認同與展現文化實力的重要舞台。2026年愛知．名古屋亞運進入倒數計時，國立臺灣歷史博物館（臺史博）與運動部強強聯手，推出「亞洲在場：臺灣與亞洲運動會特展」，透過珍貴的歷史文物與創新的數位科技，帶領旅人重返熱血沸騰的賽場瞬間，也為即將代表臺灣出征的運動健兒跨海加油。







國內首度大規模且系統性地展出亞運文物，是今年必看展覽。（攝影／曹憶雯）



※.今年必看的展覽 為9月名古屋亞運預熱

體育運動不只是鎂光燈下單純的輸贏，也是一場匯聚跨世代共同榮耀、社會集體記憶與時代情感的熱血盛事。今年9月，萬眾矚目的愛知．名古屋亞運即將進入最後倒數計時，為了幫即將遠征、在賽場上拼搏的臺灣健兒跨海打氣，國立臺灣歷史博物館在此時推出「亞洲在場：臺灣與亞洲運動會特展」，別具意義。這場跨界合作象徵臺灣在體育文化保存與研究邁向全新里程碑，更是一場國際大賽前夕，召喚國人熱血運動魂、凝聚集體記憶的應援大會。





展覽呈現不同背景選手跨越藩籬的認同。（攝影／曹憶雯）





臺史博表示，為了解開隱藏在獎牌背後的文化密碼，這項展覽以細膩且獨特的「洲際、國家、社會與個人」四種尺度切入，透過系統性的歷史文物梳理，帶領觀眾從宏觀的歷史與文化視角，重新連結橫跨半個世紀的亞運集體記憶。

策展人國立成功大學歷史學系副教授謝仕淵希望透過展覽呈現：「臺灣運動員在鎂光燈背後，長年默默付出的生命史、社會群體的集體認同與時代情感。」當大家看見這些頂尖國手從個人的競技追求，將淚水與汗水匯聚成跨越世代的共同榮耀時，便能真切體會到臺灣在國際舞台「在場」發聲的艱辛與驕傲。





策展人謝仕淵教授為媒體深度導覽展區，右為亞洲鐵人楊傳廣銅像。（攝影／曹憶雯）





※.五大精彩主題呈現 百件珍貴國寶級文物



在展區規劃上共分為五大主題，猶如一場精彩的亞運歷史之旅，謝仕淵和策展團隊，試著從宏觀歷史到微觀個人故事的敘事手法，帶領觀者深入了解亞運。最先映入眼簾的主題「競技之境－運動世界的亞洲」，在於探索亞洲認同與體壇傳奇，現場匯集數屆極具歷史價值的亞運獎牌，精彩解讀各主辦國如何透過運動，型塑「亞洲」的共同想像，並且回顧臺灣傳奇人物「亞洲鐵人」楊傳廣，當年如何席捲國際體壇的輝煌歷史。









田徑名將吳阿民的實戰運動鞋、護照留下奮鬥軌跡。（攝影／曹憶雯）







歷屆的亞運獎牌設計也是觀賞焦點。（攝影／曹憶雯）

第二個主題「整裝待發─『我們』的代表團」聚焦並梳理臺灣在複雜的國際政治角力下，名稱不斷更迭與艱辛爭取參賽權利的歷程。展區中央玻璃櫃中陳列的三件代表團西裝和運動外套，都出自田徑名將吳阿民的收藏，可以看到臺灣參加亞運的代表團名稱變化。

令人眼睛為之一亮的第三個主題「臺灣至寶─運動巨星的誕生」，集結近百件國寶級的珍貴文物，包含吳阿民的實戰運動鞋、「三鐵皇后」吳錦雲親筆寫下的訓練課表手稿。同時，也展出「拳擊女王」陳念琴的拳擊手套，以及當代名將楊俊瀚的田徑比賽釘鞋、黃玉霖的滑輪溜冰比賽鞋、李智凱的體操護腕和曾櫟騁的跆拳道比賽規格電子襪等裝備。









當代運動名將拳擊女王陳念琴、臺灣最速男楊俊瀚、滑輪溜冰選手黃玉霖、體操名將李智凱和跆拳道好手曾櫟騁的比賽裝備。（攝影／曹憶雯）

為了讓觀者感同身受，謝仕淵以「咫尺千里─我們與亞運的距離」作為第四個展覽主題，強調身體感官的震撼對比，透過牆面視覺設計，以1:1的真實比例在展牆上重現世界級選手的跳高高度與跳遠落點等巔峰紀錄，把單調的紀錄轉化為具體的視覺感受，令人讚嘆跳遠、跳高選手的不凡，也讓特展更加生動。





展牆以一比一比例重現選手的巔峰瞬間。（攝影／曹憶雯）

最後，展覽在第五個主題「並肩同行－走向未來的亞運」中收尾，透過展覽，轉向體育本質的反思與展望，也邀請觀眾重新思索運動初衷，由競技輸贏轉向社會連結，共同描繪理想中的運動未來。





※.享受沉浸式互動 解鎖數位能量手環





除了欣賞運動名將的收藏，策展團隊為了強化觀眾參與感，以「匯聚能量」為核心打造沉浸式科技互動體驗，一進場就能透過自己的手機連結展場裝置，開啟專屬的「數位運動能量手環」，只要在展場中找尋與自己出生年份對應的亞運歷史資訊，就能成功解鎖獲得「亞洲能量」；接著，透過特製的心理測驗，看看自己的靈魂特質與哪一位亞運名將最能產生共鳴，即可累積感性的「情感能量」。









觀眾可以利用手機解鎖數位運動能量手環。（攝影／曹憶雯）



熱血的還在後面，展場互動區更進一步利用體感偵測裝置，邀請觀者在現場測試自己的身體穩定度與專專注度，掌握身體的「體感能量」；在體驗的尾聲，展覽更邀請大家在裝置上回答「什麼是運動家精神」，以此凝聚對體育精神的「認同能量」。

當所有的冒險任務達成，並且集滿四大能量後，這份跨越時空的體驗數據，會在系統中匯聚成一份「祝福能量」，未來將跨海獻給即將在9月愛知．名古屋亞運賽場上參加的臺灣選手，成為雨選手並肩同行的最強後援隊。









互動裝置讓看展體驗更具情感溫度。（攝影／曹憶雯）





觀賞完「亞洲在場：臺灣與亞洲運動會特展」先別急著離開，臺史博的常設展、時光車站、禮品部，同樣值得花時間參觀，對於親子旅客更是寓教於樂、凝聚情感的好選擇。

※.Data──

展覽名稱：亞洲在場：臺灣與亞洲運動會特展



展覽地點：臺史博展示教育大樓四樓第2特展室



展覽日期：即日起至2026年10月18日（8月31日－9月7日年度閉館）



開放時間：週二至週日 09:00–17:00（週一公休）