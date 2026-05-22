海風、音樂與時尚共譜海洋樂章 高美不一樣音樂會5/23演出

「高美不一樣音樂會」將於05/23登場！ 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）主辦的「2026高美不一樣音樂會」，05/23 16:00在「高美濕地」華麗登場。今年活動不僅延續聽覺饗宴，嶺東科技大學團隊更帶來獨具創造力的服飾走秀，共同打造一場融合「自然生態、前衛時尚、純淨人聲」的跨界海線音樂盛宴。

觀旅局長陳美秀表示，去年首度舉辦「高美不一樣音樂會」，成功將「高美濕地」的自然美景與跨界藝文表演深度融合，不僅打破了傳統音樂會框架，更獲得在地居民、表演團體及到訪遊客的口碑與肯定。由於首屆帶來的感動與正面迴響，各界紛紛表達希望音樂會能常態化辦理；觀旅局今年再度精心策劃，致力延續活動品牌，並將其打造為台中海線最具代表性的年度藝文盛事，在欣賞人文藝術之虞，更看見高美濕地獨一無二的觀光魅力與珍貴生態資源。

▲「高美燈塔園區」還將有文創市集。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

陳局長說明，今年的音樂會陣容豐富多元，邀請在地「台中少兒阿卡人聲樂團」，用純淨且穿透力十足的人聲唱出生命力，以「編織娛樂」極具感染力的演出，為廣闊的海洋注入動感活力；接著，再由「共鳴室內樂團」以悠揚弦樂，為濕地黃昏鋪陳優雅底蘊。除了動人旋律外，今年的另一大亮點是由嶺東科大服飾設計系師生帶來的時裝走秀，將在「高美濕地」的天然背景下展示獨特設計感的手作服飾，並安排與音樂團體同步共演，帶來結合震撼演奏的華麗服飾走秀，歡迎遊客親眼見證。

觀旅局表示，台中海線觀光資源豐富，有宗教盛事聞名的大甲鎮瀾宮、漁貨重鎮的梧棲觀光漁港、寓教於樂的台中海洋館、夏季踏浪的大安濱海樂園。此外，鄰近的「高美燈塔」更是重要文化資產，將於05/23、05/24舉辦文創市集，集合多位職人手作、在地原創小物與特色甜點攤位，歡迎親子家庭同遊。

▲「共鳴室內樂團」將帶來表演。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

此外，05/27-06/30期間，「台中海洋館」與「國立自然科學博物館」也推出「潮線計劃」活動，推出科博館購票優惠以及兌換海洋館禮品代金券的好康優惠活動，相關資訊請見：https://nmns.tw/L4GoK。

觀旅局強調，在提升海線觀光能見度的同時，「高美濕地」需要全體民眾細心守護環境並學習與自然和諧共生，誠摯邀請親臨體驗這場自在輕鬆的音樂盛典。更多活動資訊，請參閱「大玩台中-台中觀光旅遊局」臉書粉絲專頁及「台中觀光旅遊網」。

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