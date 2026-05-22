達美航空「至臻商務艙」Missoni機上備品包換裝亮相 五款季節色彩展現全球航點靈感

套房式的達美至臻商務艙（Delta One）座位提供更舒適且具隱私感的長程飛行體驗，結合精緻設計與高端機上服務，打造一致且升級的高端飛行體驗。 圖：達美航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春夏旅遊季到來，「達美至臻商務艙」（Delta One）機上備品包也迎來全新升級。由 Missoni 設計的包款現推出五種季節限定色，並以靈感來自達美全球航網中的代表城市作為命名，同時加入全新機上保養組合，包括澳洲高端保養品牌 Grown Alchemist 的 Hydra-Restore 眼膜。這項機上獨家產品於正式零售上市前，率先於「達美至臻商務艙」登場，其靈感來自保濕研究與近期受到關注的美容趨勢。

達美航空品牌體驗董事總經理 Ekrem Dimbiloglu 表示：「這次升級背後的每一項決策，都是以達美全球旅客的需求為出發點。從符合保濕保養需求的護膚產品，到兼具實用與設計感、可於飛行後持續使用的限量包款，我們希望打造能讓旅客在旅程結束後，依然記得達美的美好體驗。」

▲「達美至臻商務艙」（Delta One）全新 Missoni 機上備品包推出五款季節限定色，以靈感來自達美全球航網中的代表城市為設計概念，將時尚設計與高端旅行體驗延伸至高空旅程。 圖：達美航空／提供

時尚概念躍上高空

如同時尚品牌會推出季節系列，達美也將相同概念延伸至機上體驗。「達美至臻商務艙」機上備品包將隨季節推出不同配色與設計更新，呈現兼具收藏價值與高端質感的產品體驗。此概念也再次展現，精彩的旅行體驗如同時尚設計，同樣講究美感、理念與當下氛圍。 春夏季節帶來更加明亮的色彩；溫暖氣候吸引人們走向戶外，漫步於市集、海岸小徑與陌生街道之間，感受旅程中的探索與自在。隨著春夏風格更加輕盈，色彩與季節也展現自然和諧。

本季色系包括：

・開普敦綠境（Cape Town Canopy，深綠／藍）：靈感來自南非壯麗地景與深海色調。

・馬爾他海岸（Malta Coast，水藍色）：呼應地中海清澈透亮的海水色彩。

・里約耀彩（Rio Radiance，黃色）：以里約金色海灘與充滿活力的街頭文化為靈感，展現大膽歡愉氛圍

・首爾晨曦（Seoul Sunrise，橘色）：靈感來自漢江晨光與首爾充滿動感的城市節奏。

・雪梨珊瑚（Sydney Coral，粉色）：靈感來自陽光灑落的海岸線與港灣夕陽景色。

隨著北半球冬季來臨，旅客也可期待下一波季節更新，以及更符合冬季氛圍的全新包款與內容物。

▲「達美至臻商務艙」（Delta One）全新 Missoni 機上備品包搭配澳洲高端保養品牌 Grown Alchemist 護膚組合，包含全新 Hydra-Restore 眼膜、護手霜與潤唇膏，打造兼具時尚感與高空保養體驗的機上旅程。 圖：達美航空／提供

美容趨勢與保濕研究 啟發全新護理組合

全新「達美至臻商務艙」機上備品包旨在將機上保養轉化為放鬆修護時刻。此次搭配長期合作美容品牌 Grown Alchemist 精選保養產品，包括香草與橙皮修護護手霜、全新 Hydra-Restore 眼膜，以及全新薄荷潤唇膏。根據調查，潤唇產品被55%的達美至臻商務艙旅客列為不可或缺的機上用品。三項產品共同照顧雙手、雙唇與眼周，打造完整且具儀式感的保養步驟。

此次內容升級也反映出美容文化、社群趨勢以及相關數據的持續影響，顯示旅客越來越重視飛行中的自我保養時刻，而高空保濕更成為不可忽視的需求。旅客希望使用真正喜愛的產品，享受保濕與放鬆兼具的機上體驗，讓旅程感受超越原本隨身攜帶的保養程序。無論搭配一杯「泰廷爵香檳」（Taittinger）或熱茶享用，皆呼應人們在日常生活中的保養習慣。此次更新也是自 Grown Alchemist 合作推出以來的首次升級，未來亦將持續朝更多元與季節化方向發展。

此外，Missoni 設計的眼罩與長襪延續品牌經典鋸齒紋元素，並與各款機上備品包配色相互呼應，融合舒適感、時尚感與儀式感。Dimbiloglu 表示：「旅行應該帶來修復與放鬆，而不只是將人從一個地方帶往另一個地方。」

▲「達美至臻商務艙」（Delta One）全新 Missoni 機上備品包結合 Missoni 經典鋸齒紋元素與春夏色彩，打造兼具收藏價值與時尚感的機上旅行配件。 圖：達美航空／提供

專為旅行而設計 經典延續飛行之外

「達美至臻商務艙」機上備品包的每一處細節皆經過精心設計，不僅限於一次性使用，更希望成為旅程中值得保留的紀念。從俐落包型、大開口設計，到飾有達美經典標誌的金色拉鍊，兼顧美感與實用性。精緻工藝也鼓勵旅客於落地後持續重複使用，可作為手拿包、旅行收納袋或日常小包，讓飛行體驗延續至旅程之外。

此設計理念也呼應達美持續擴展的高端品牌策略。隨著全球航網持續成長，今年夏季，達美將營運品牌歷來最大規模的國際航網，透過新增航點、擴大航線與升級機上服務，回應全球旅遊需求。從全新套房式的達美至臻商務艙、精心設計的機艙內裝，到此次機上備品包升級，每一項細節皆致力於提供一致且高品質的旅遊體驗。

整體而言，這些選擇共同展現達美一致的品牌理念：打造兼具巧思、實用性與長久價值的高端體驗。每一項設計皆蘊含用心，並希望讓旅客與世界，以及旅程本身，建立更深層的連結。

台北／西雅圖每日直飛不間斷 全新 A350-900 早去晚回提供最佳旅遊商務優勢

達美航空每天直飛「台北－西雅圖」，為乘客提供便捷的跨國界旅行，輕鬆前往並銜接美國各大城市。目前，達美航空「台北－西雅圖」航線以 A350-900客機執飛，機上共設有306個座位，包括32個套房式「達美至臻商務艙」座位、48個「達美尊尚客艙」座位、36個「達美優悅經濟艙」座位，以及190個「達美經濟艙」座位。全新照明系統可依不同時段與使用需求調整，營造更舒適的機艙環境。

達美自台北出發至西雅圖為當天早上出發及抵達，為商務客和休閒旅客增加便捷性。從西雅圖轉機，旅客可輕鬆前往亞特蘭大、鹽湖城、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等逾50個北美城市，方便安排多元化旅遊暨商務行程。

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