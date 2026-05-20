2026-05-20 10:17 FunTime旅遊比價
南投「懷舊美食」巡禮：草屯、埔里、竹山、中興新村必吃老店大公開
準備好要去南投大吃一頓了嗎？這裡不只風景美，在地小吃更是美味！這篇小編幫大家蒐羅了南投各地的經典美食。不管是外皮Q彈的肉圓，還是香氣十足的手工麻糬，每一口都是最道地的古早味。現在就跟小編一起探索南投，保證看完你也會想立刻衝一波南投！
看詳細全文連結：【南投美食推薦】草屯、埔里、竹山！南投必吃古早味清單
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埔里美食
埔里清寶鹹油條總店
營業時間只到早上10點半的「埔里清寶鹹油條總店」，假日一早就大排長龍，如果想吃到這家超人氣早餐真的要提早起床排隊。這家鹹油條吃起來跟傳統油條不太一樣，口感像麵包。油條內可以夾許多配料。有經典的夾蛋、熱狗、肉排，還可以加茭白筍。酥脆的外皮、配料豐富吃起來有層次，是非常值得一試的當地特色。
必吃推薦：鹹油條+茭白筍
地址：南投縣埔里鎮南安路550號
營業時間：6:00-10:30
本味瓦罐煨湯
「本味瓦罐煨湯」店門口擺著的大甕，裡面放著的就是店內招牌「瓦罐悶湯」。甕裡用炭火悶燒煨湯，煨湯的口味超過10種，菜單看得眼花撩亂。每個口味都是限量販售。一個小瓦罐差不多是一人份的湯，很適合一家人用餐，一人點一份湯，交換品嘗不同湯頭。
必吃推薦：埔里香菇煨雞湯
地址：南投縣埔里鎮信義路1073號
營業時間：11:00-19:30（週四公休）
草屯美食
榕樹下扣仔嗲
扣仔嗲是南投當地的叫法，也就是蚵嗲。這家「榕樹下扣仔嗲」也是當地的老字號！炸物的外皮香酥脆口，選擇也超級多。除了必點的蚵嗲和肉嗲。特別推薦夏天限定的炸秋葵，酥脆不油膩。最吸引人的是菜單上神祕的隱藏版，等著大家實際去解鎖。如果你正好路過草屯，一定要停下來試試這份在地滋味。
必吃推薦：蚵嗲
地址：南投縣草屯鎮玉峰街92號
營業時間：8:30-19:30（週六、日營業至20:00，週四公休）
久味大姐手工麻糬
「久味大姐手工麻糬」分為金條跟金幣，金條是長條形的麻糬，金幣則是一般圓形。最推的絕對是他們的招牌麻糬，內餡同時包進紅豆泥、花生粉跟芝麻粉，三種香氣混合，吃起來有層次又美味。特殊口味古早味麻糬，餡料是香菇炒菜脯，鹹味麻糬推薦給不愛吃甜的朋友。
必吃推薦：招牌金條麻糬
【中山店】
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
營業時間：05:30-21:00
【財神店】
地址：南投縣草屯鎮忠孝街200號
營業時間：09:00-18:00
竹山美食
福伯黃金雞
如果拜完紫南宮，還不知道午餐要吃什麼。一定要把「福伯黃金雞」加入你的口袋名單。招牌的脆皮黃金雞上桌就是完整一隻，外皮金黃酥脆、肉質紮實、有獨特的炭烤香氣。店家還會附上精華雞油和胡椒鹽，沾著吃更提味。這家店不只雞肉厲害，連簡單的炒青菜都煮得又脆又甜，絕對是竹山必訪餐廳。
必吃推薦：脆皮黃金雞
地址：南投縣竹山鎮集山路一段1835號
營業時間：10:00-19:00（週五公休）
中興新村美食
梅園餡餅粥
位在中興新村的「梅園餡餅粥」，是經典的眷村味道。以販售麵食為主，店裡的各式小菜味道也非常不錯，可以多點幾份搭配主食一起吃。這裡本來是附近居民的私房名單，年輕人返鄉必吃的餐廳。近幾年在網路爆紅，人氣不斷上漲，客人絡繹不絕，想吃都要排隊呢！
必吃推薦：牛肉麵、酸辣湯
地址：南投縣南投市中學西路18號
營業時間：11:00-14:00，17:00-20:00（週一公休）
正典牛乳大王
「正典牛乳大王」最紅的商品就是「三文治冰磚」。蘇打餅乾夾著扎實的冰淇淋，餅乾不會因為冰過而變得潮濕、軟爛。如果你咬不下硬硬的冰磚，卻又想吃冰淇淋。那店內隱藏版「雪泥加冰淇淋」就很適合你！冰沙搭配冰淇淋，有一種在園遊會喝漂浮飲料的感覺。菜單上沒有寫的搭配，卻是許多客人的必喝飲品，一杯在手可以慢慢喝，也不怕冰淇淋融化。
必吃推薦：花生口味三文治冰磚
地址：南投縣南投市光榮西路一街11號
營業時間：10:00-17:20（週一公休）
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