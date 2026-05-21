住日本鹿兒島「休暇村指宿」送免費包車行程賞向日葵花海 大啖鹿兒島鰻魚與黑牛雙饗宴

搭乘期間限定的專車觀賞向日葵花海和薩摩富士。 圖：休假村協會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】去九州鹿兒島自由行，除了必訪著名的「櫻島」，擁有世界罕見「天然砂浴」的「指宿溫泉」，更是許多人心中不可錯過的療癒度假勝地。位於「霧島錦江灣國立公園」內，被壯麗大自然與海景環抱的度假飯店「自然心動度假村 休暇村指宿」，為了迎接初夏的到來，特別針對住宿旅客推出超貼心的專屬福利。

▲和洋式房型。 圖：休假村協會／提供

在今年6月份的每週二、三、四，飯店將提供免費的「開聞岳與向日葵花海迷你巴士旅行」，帶領旅客輕鬆走訪「指宿」最經典的絕景。

這輛專屬巴士將會前往九州最大的破火山口湖「池田湖」，這裡每到六月，湖畔就會開滿金黃燦爛的向日葵，與清澈湛藍的湖水相互輝映；而遠方那座擁有完美圓錐山型、被譽為「薩摩富士」且名列日本百名山的「開聞岳」，更是最棒的背景，交織出令人屏息的夢幻夏日風情。

行程中還會特別停靠 JR日本最南端的車站「西大山站」，讓鐵道迷與攝影控能正面捕捉雄偉的「開聞岳」與懷舊車站同框的經典畫面。全程約兩小時的精華之旅，讓沒有租車的自由行旅客也能免去交通轉乘的煩惱，輕鬆拍出網美大片。

▲鹿兒島夏季的美味料理。 圖：休假村協會／提供

除了視覺上的極致享受，來到休暇村指宿當然也要好好犒賞味蕾。飯店06/01-08/31將推出超奢華的夏季限定特別料理「鹿兒島鰻魚與黑牛熔岩烤涮肉ｘ半自助餐」。

鹿兒島的鰻魚產量高居日本第一，在這裡你可以透過特製的「鰻魚玉手箱」一次品嚐到醋拌鰻魚、鰻魚玉子燒、白烤鰻魚與經典的鰻魚三吃等豐富口感。同時，還能享用以特製熔岩石板烤製的頂級鹿兒島黑牛，搭配在地新鮮生魚片、現炸薩摩魚餅、丁香魚天婦羅以及多樣化的鄉土時蔬自助吧，保證讓你大呼過癮。

吃飽喝足後，穿上浴衣去體驗飯店最自豪的名物「砂浴」與天然溫泉，一邊眺望錦江灣的海景一邊徹底放鬆身心。想要趁著初夏安排一趟有得吃、有得拍又能充電的九州小旅行，趕快把握六月的免費專車檔期，來指宿享受充滿南國風情的完美假期吧！

▲這裡才享受得到的沙浴。 圖：休假村協會／提供

DATA／休暇村指宿

．飯店地址：鹿兒島縣指宿市東方10445。

．客房數量：全館共56間客房（包含和室、洋室與和洋室，並分為海景與山景房型）。

．參考房價：一泊二食每人21,000日圓起（含稅，入湯稅另計。）

＜此為平日海景和室2人1室之單人參考價，實際房價請依官網公告為準。＞

．交通方式： 搭乘 JR指宿枕崎線至「指宿站」下車，轉乘飯店提供的免費定時接駁巴士，車程約10分鐘即可直達（※接駁巴士需事先預約）。

．免費觀光巴士：2026年6月份每週二、三、四早晨運行。限房客參加且採事前預約制，每班車限額10名；行程將遊覽池田湖、西大山站等知名景點。

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