用出差解鎖國境之南：我在屏東33鄉鎮的「特色門牌」收集之旅

透過田野調查、訪談地方耆老，融合自然物產、人文建築與水果花卉，屏東縣將 33 鄉鎮的風土，設計繪製成代表地方特色的創意門牌。

而目前我的足跡尚缺少三塊拼圖：霧台鄉、牡丹鄉，與僅多次路過的獅子鄉。只要補齊它們，就能完成這場國境之南的巡禮，猶如一場掛上徽章的授勳儀式。

微型地方誌：藏在門牌裡的風土密碼

身為一個常常需要跨區奔波的人，過去「地址」對我而言，只是導航上一串冰冷的數字。直到開始在屏東各鄉鎮穿梭，我才發現這裡的門牌很不一樣，它們不是公務體制下的制式產物，而是一幅幅精緻的「微型地方誌」。

每到一個新的轄區，我總會下意識地抬頭尋找建築物上的門牌，那感覺就像在城市的角落裡尋寶：

泰武鄉 ：門牌直接打破了長方形的傳統框架，將排灣族神聖的「陶壺」化為外觀，搭配傳統圖騰與深邃的色彩，充滿原民藝術的震撼。

：門牌直接打破了長方形的傳統框架，將排灣族神聖的「陶壺」化為外觀，搭配傳統圖騰與深邃的色彩，充滿原民藝術的震撼。 車城鄉 ：畫上了碩大的洋蔥。不用言語說明，旅人一抬頭，就能立刻連結到這裡落山風吹拂下的辛甜滋味。

：畫上了碩大的洋蔥。不用言語說明，旅人一抬頭，就能立刻連結到這裡落山風吹拂下的辛甜滋味。 東港鎮 ：蔚藍的背景上，是一條躍然紙上的黑鮪魚，直白地向世界宣告這裡作為海洋之鄉的驕傲。

：蔚藍的背景上，是一條躍然紙上的黑鮪魚，直白地向世界宣告這裡作為海洋之鄉的驕傲。 萬丹鄉：紅豆擬人化的可愛吉祥物躍然牆上，讓人會心一笑。

這些設計，把生硬的行政區域劃分，變成了充滿溫度的在地故事。走在街頭，就像在參觀一場露天的美學展覽。

運將與耆老的私房美味

出差生活雖然奔波，卻充實又自在。在緊湊的公務行程空檔，最讓人期待的，便是認識不同背景的新朋友，聽聽在地人帶路的私房話。

「少年仔，來我們這裡，吃這家才懂吃啦！」

有一次在結束拜訪後，當地的老大哥熱情地拉著我，躲進一間連招牌都褪色的巷弄小吃。桌上擺開的不是觀光雜誌推薦的名店，而是真材實料、海味鮮甜的在地美食。那一刻，舌尖上的驚豔與人情味的溫度交織在一起，把一整天南征北討、舟車勞頓的疲憊瞬間洗滌乾淨。

這種「隨遇而安」的驚喜，是坐在辦公室裡永遠無法體會的浪漫。

尚未解鎖的遺憾拼圖

至今，我的國境之南地圖上還留著三塊空白。

山林深處的霧台鄉、承載歷史記憶的牡丹鄉，以及每次開車走南迴公路都只是「擦身而過」的獅子鄉。這些尚未真正踏足、留白的地帶，就像是小說裡未完待續的章節，在南台灣的烈日下靜靜等待著我。

我就像是領有月薪的漂泊遊子，用眼、用心感受寶島家鄉的風情。等未來轄區擴大改制，步履足跡會更寬廣。到那時，我一定會親自去補齊這最後的三塊拼圖，更加滿足我驛動的心。