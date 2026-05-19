2026-05-19 22:37 Beverly比猴俐
台北近郊的綠意私房：小百岳土庫岳與山豬窟尖連走
台北的悠閒午後，如果想把腦袋裡的雜音關掉，
南港與深坑交界的這段山徑，倒是個很不錯的選擇，
原本只是想找「山豬淚湖」，
但沿途都沒有看到，反而默默收集到了一座小百岳哈!
沿途是長得極好的台灣桫欏與鋪滿泥土路面的落葉，
步道的坡度也算平緩，沒有太過於激烈的陡升，
一路上的綠蔭幫我們躲避掉有些炙熱的陽光，
走起來非常舒服，不會大汗淋漓。
這座山不高，沒有大山的驚心動魄，
只有木造涼亭下的微風，
和一種走著走著、心就沉澱下來的踏實。
看著指示牌我們距離山豬窟尖比較近，
於是先決定過去看看，走了不久就看到台電鐵塔切分出的天空。
山豬窟尖是舊地名，帶著點可愛野性，周圍有登山社的飄帶，
不過這個三角點幾乎沒有任何景色，非常有趣。
倒是有著字體可愛的標示牌，寫著標高356公尺。
繼續走大概十分鐘左右就能到達今天的目的地 : 土庫岳的山頂囉 !
山上有個很寬敞舒服的紅色涼亭，有帶零食的朋友可以在這邊稍作休息，
看著四周的台北美景，吹著初夏涼爽的風，真的超級舒服。
過去這裡曾是視野毫无遮蔽、用來測量整座島嶼的制高點「望高寮」，
從土庫岳山頂的望高寮往外看，視野開闊時，
可以遠眺整個大屯山系、七星山，
甚至連遠處的觀音山、基隆山與局部基隆港都能映入眼簾。
這邊看去的風景，正是百年前清代守衛在這裡防範盜匪、
日軍在這裡監控深坑與汐止的「同款視野」。
這種與歷史時空重疊的遠眺，很有想像空間。
土庫岳步道又被稱為「更寮古道」。
所謂的「更寮」，就是過去守夜、巡邏的土匪防禦崗哨。
而南港這一帶舊稱「栳寮」，過去是提煉樟腦、種茶的地方。
三角點這邊放有土庫岳的牌子，上面寫著小百岳，標高389公尺，
就這樣又默默征服了一座小百岳，輕輕鬆鬆，很推薦大家過來。
整趟徒步我們走得很順，大約兩小時左右完成，
如果沒有停下來休息拍照的話可以更迅速，
雖然是陽光明媚的周末，但爬山的人很少，雖然沿途景色不算開闊，
但空氣很好，上來運動一下真的很舒壓。
土庫岳 ＋ 山豬窟尖連走
- 步道總長： 單程主線約1.9公里
- 所需時間： 連走土庫岳（望高寮）與山豬窟尖，來回 O 型環狀走完大約需要1.5-2小時
- 路況： 前段多為鋪設良好的枕木、花崗岩石階（南港段），接近山豬窟尖和台電鐵塔的稜線部分則包含部分泥土路、樹根路。
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