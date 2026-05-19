TEA TOP第一味 狂推三款「白毫烏龍」系列飲品，第二杯半價限時登場！

2026-05-19 18:56 Yvonne
隨著天氣逐漸升溫，消費者對茶飲風味的需求，也從厚重甜感轉向更講究香氣與層次。TEA TOP第一味近期推出全新「白毫烏龍系列」，以帶有天然蜜香與熟果韻味的白毫烏龍為核心，打造適合夏季入口的輕盈茶感。
初夏最療癒茶香登場，蜜香果韻圈粉烏龍控。(圖/TEA TOP 第一味 提供)
初夏最療癒茶香登場，蜜香果韻圈粉烏龍控。(圖/TEA TOP 第一味 提供)

蜜香系烏龍茶回歸，初夏茶感控必喝新品登場

即日起至5月31日展開八門市限定販售及優惠，活動期間到店可享第二杯半價，透過「你訂」線上點餐更加碼優惠，再送一張白毫烏龍10元折扣券，下次購買還能折抵使用（優惠券使用期限：5/18–5/31）。

此次系列包含「白毫烏龍」、「橙香白毫烏龍」以及「白毫烏龍輕乳茶」三款新品，透過不同風味層次，滿足喜歡純茶、果香與奶香系飲品的消費族群。

「白毫烏龍輕乳茶」則透過乳香柔化茶感，入口更滑順溫潤。(圖/TEA TOP 第一味 提供)
「白毫烏龍輕乳茶」則透過乳香柔化茶感，入口更滑順溫潤。(圖/TEA TOP 第一味 提供)

一心二葉手採嫩芽，天然蜜香成最大特色

TEA TOP第一味表示，白毫烏龍最迷人的地方，在於入口後自然散發的蜜甜與熟果香氣，而這樣的風味，其實來自茶葉本身的特殊製程與生長環境。

白毫烏龍採用「一心二葉」嫩芽手工採摘，保留茶葉細緻度與香氣表現；茶葉在生長過程中，經小綠葉蟬著涎後，會自然形成獨特的蜜甜果香，也讓白毫烏龍擁有不同於一般烏龍茶的柔和香氣。

此外，透過重發酵工藝，茶葉會呈現紅、褐、黃等豐富色澤，再搭配低溫乾燥技術，讓茶湯尾韻帶有熟果香與持久回甘，整體口感溫潤卻不厚重，相當適合夏季飲用。

「橙香白毫烏龍」加入南投中寮柳橙，清新的柑橘香氣揉合蜜香，清爽帶有細緻果香。(圖/TEA TOP 第一味 提供)
「橙香白毫烏龍」加入南投中寮柳橙，清新的柑橘香氣揉合蜜香，清爽帶有細緻果香。(圖/TEA TOP 第一味 提供)

純茶、果香到輕乳，TEA TOP打造不同層次喝法

「白毫烏龍」主打最純粹的茶香，適合喜歡茶韻回甘的消費者；「橙香白毫烏龍」加入南投中寮柳橙，清新的柑橘香氣揉合蜜香，清爽帶有細緻果香。而「白毫烏龍輕乳茶」則透過乳香柔化茶感，入口更滑順溫潤。

TEA TOP第一味希望透過這次系列新品，讓更多年輕消費者重新認識台灣特色茶種，不只是喝手搖飲，更能感受到茶葉本身的香氣層次與風味魅力。

【白毫烏龍系列商品資訊】

白毫烏龍－L杯65元、M杯60元、橙香白毫烏龍－L杯69元、白毫烏龍輕乳茶－L杯70元

【優惠資訊】

第二杯半價優惠期間：即日起至5月31日；透過「你訂」線上點餐加碼優惠，再送一張白毫烏龍10元折扣券。(優惠券使用期限：5/18–5/31）。

【販售門市】

逢甲、西屯、工學、東海、北平、竹山、斗南、萬隆

Yvonne

Yvonne

13歲，選擇醫學作為學歷 22歲，頭也不回的投身補教 26歲，放下老師身分，踏入行銷圈 30歲，再次華麗轉身公關業 35歲，我是寫手與遊者 不變的是，行遍阡陌大地並逆風前行 用叛逆與韌性放飛，做生命任性的獵遊者

#優惠 #手搖飲 #台灣茶 #手搖品牌

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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《有時就想往山裡去》下雨天也能散心！台北捷運就能到的療癒系步道

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2026-05-14 19:30 Milly

有時候，想去山裡走走，不一定是為了運動。只是想暫時遠離都市的喧囂，走進寧靜。

這天剛好下著雨，原本還在猶豫要不要出門，最後還是決定到景美附近的仙跡岩散步。從景美捷運站出站後，步行不到五分鐘就能抵達登山口，對於臨時想親近自然的人來說，非常方便。

仙跡岩步道介紹

仙跡岩步道入口
仙跡岩步道入口

仙跡岩步道鋪設完善，沿途多是平緩的水泥路與木棧階梯，即使是陰雨綿綿的日子，也不太需要擔心泥濘濕滑。

階梯步道
階梯步道

一路上經過幾座小廟宇，香火與山林交錯，有種台北郊山特有的生活感。偶爾停下腳步雙手合十，也像是在替最近忙碌的生活留下一點喘息空間。

走到山上的涼亭時，眼前沒有期待中的遼闊景色，只有一大片被濃霧覆蓋的山景。雖然少了視野，卻意外多了幾分安靜。

仙跡岩傳說

而「仙跡岩」這個名字，其實也藏著有趣的地方傳說。

其中一種說法，是五百年前劉海仙翁雲遊到景美時，發現北方妖氣沖天，原來是一隻大蟾蜍精正在作亂。仙翁便試圖以魚竿降伏妖怪，卻因用力過猛，一腳踩進岩石中，留下了如今的仙跡。



vocus｜新世代的創作平台
充滿仙氣的步道

另一種傳說則與呂洞賓有關。相傳他追隨何仙姑來到凡間，先落腳於公館蟾蜍山，後來再一步跨到景美仙跡岩，因此留下足跡。不過也有一說，真正的人物其實是「顏洞賓」，只是多年來被誤傳成了呂洞賓。


據說就是這顆石頭
據說就是這顆石頭

下山時改走另一條步道，同樣平緩好走，最後再慢慢接回景美捷運站。仙跡岩步道四通八達，甚至能一路走往萬芳醫院，不論長輩、小孩，或只是想短暫逃離日常的大人，都很適合來這裡散散步。

有時候，真的不用跑太遠。

在雨天裡，走進一片山林，就已經很療癒了。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#台北 #療癒 #散步趣 #捷運旅遊 #雙北健行步道

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❤台北❤飯店私廚級美味【漢來上海湯包】

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2026-05-10 20:19 Belinda的玩美甜蜜窩

#挑逗味蕾的美味

#湯包連鎖品牌

來自高雄漢來大飯店漢來上海湯包❤

頂著飯店級料理標準、系統經營實力

一路打進台中、新竹、桃園、台南

今年一月底終於進駐南港LaLaport

都來到我的地盤~不嚐嚐怎麼可以!!

師傅手桿麵皮，捏出皮薄餡豐的湯包

不多不少的18摺~

是經驗累積，更是對美味的堅持

除招牌湯包系列

還可品嚐主廚私房菜

清燉湯品及精緻甜點

以一年賣350萬顆湯包的實力

穩居台灣第二大湯包連鎖品牌

除皮薄、餡多且爆湯汁的湯包

蝦肉生煎湯包~也超好吃

金黃酥脆，微焦香氣撲鼻

選用鮮甜雞肉+整隻草蝦仁

不僅咬下爆出濃郁湯汁

每口都咬的到彈牙蝦肉

真的有~哇~驚艷的美味!!

蝦仁蛋炒飯也是很優

飯粒粒分明、蛋香四溢

蝦仁給的毫不手軟~真心大推

酸辣湯也可以~辣味應該更讚

失望的反倒是涼拌菜

隨機點了櫻桃鴨、醉雞

口感都偏硬~相對其他真的不行

燕麥芋泥珍珠露

芋頭煮得相當入味且大塊

整體口感不賴~可以推!!

#漢來上海湯包#LaLaport南港

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台中 #上海 #美食探店 #高雄漢來大飯店

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[台南美食]在地人氣乾麵推薦，簡單好吃的六甲美食，滷味也必點｜林老師麵店(全成小吃)

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2026-05-13 15:34 Rhsuan

這家位於六甲區的老師麵店(全成小吃)，是某日中午樂爸同事邀約而一試成主顧，雖然沒什麼食記，但當天平日前往都已經客滿，跟大家分享~

林老師麵店位置在巷子裡，店面環境是一般住家小店，附近雖然有空地，但也常客滿，多為路邊暫停，門口就是一般小吃店的配置：煮麵台、滷味台，店家動作快。


林老師麵店 是間很有愛的店家，小本經營但仍提供有困難的人一些簡單的套餐，最近越來越多提倡善的循環的店家


走到裡面發現裡面早已人聲鼎沸，同事熟門熟路地往後面走，這才知道原來後面還有一整區的座位，但空位也所剩不多。觀察起來多為在地人或周邊的上班族，應該也是一間在地的日常美味。


林老師麵店菜單很單純，就賣4種麵，加上湯品、滷味、青菜，其實也很足夠飽餐一頓了。


我們點了同事激推麻醬麵，各種滷味都來一份。


端上來時看起來像是乾乾的麻醬麵，一拌開麻香立刻竄出來，麵煮得 Q 而不軟，完全種了愛吃麻醬麵的樂爸味蕾，必點！點乾麵還會附上一碗清湯。


這家的滷味也很推薦，滷豆干、海帶、豬頭皮、米血基本的都有，豆腐跟大腸皮也滷得相當入味，加上一點辣椒或醋，超級搭。


以上就是六甲林老師麵店的小分享，意外又收進一間美食清單。這家店的特色就是美味、乾淨、簡單，座位不多但翻桌快，是那種來到六甲，會特別回訪再繞來吃一次的店。


Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#老師 #滷味 #美食

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全新繩索橋爆紅成網美打卡熱點 台中大坑4號步道復建升級開放通行

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2026-05-09 07:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「大坑風景區」4號登山步道在歷經風災受損後，提前於04/20復建完工，在災害最嚴重的路段，採用上下懸主索與繩索護欄，構成跨越橋體。開放通行後，爆紅成為打卡新地標，吸引不少山友關注及熱烈討論，為登山體驗增添新樂趣。

▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，此次重點修復0K+430及0K+510兩處受損路段，復建總經費2,760萬4,000元，以「安全改善」及「耐候工法」為核心理念，辦理邊坡防護、繩索橋設置、相思木棧道整建及受損設施修復等工項。

▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供

陳局長說明，整體設計著重提升崩坍坡面的抗沖蝕能力及抗滑穩定性，藉以強化邊坡結構安全，並確保步道長期使用的穩定性。另原有木棧道因邊坡崩塌，已喪失原有地基及稜線條件，因此工程0K+510處以長33公尺、高差達14公尺的繩索橋取代原有木棧道，跨越崩塌區域，不僅可避開不穩定坡面，也兼顧通行安全與環境適應性，成為本案一大亮點。

▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

觀旅局補充，大坑4號步道屬健腳級步道，沿線視野遼闊，可眺望頭嵙山青翠連綿的山巒，也是大坑14條步道中難度最高的一條，經常吸引喜愛挑戰的登山遊客前來攀登。漫步其中，不僅可暫離城市喧囂，也能在清幽自然環境中探幽訪勝，藉由山林能量舒緩平日工作壓力。

臺中市風景區管理所提醒，目前大坑1、7、9-1號登山步道部分封閉，另大坑3、5、10、11號登山步道仍封閉中，市府將全力加速復建，提供安全舒適的風景區遊憩設施。

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#登山 #大坑風景區

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