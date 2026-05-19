2026-05-19 18:56 Yvonne
TEA TOP第一味 狂推三款「白毫烏龍」系列飲品，第二杯半價限時登場！
隨著天氣逐漸升溫，消費者對茶飲風味的需求，也從厚重甜感轉向更講究香氣與層次。TEA TOP第一味近期推出全新「白毫烏龍系列」，以帶有天然蜜香與熟果韻味的白毫烏龍為核心，打造適合夏季入口的輕盈茶感。
蜜香系烏龍茶回歸，初夏茶感控必喝新品登場
即日起至5月31日展開八門市限定販售及優惠，活動期間到店可享第二杯半價，透過「你訂」線上點餐更加碼優惠，再送一張白毫烏龍10元折扣券，下次購買還能折抵使用（優惠券使用期限：5/18–5/31）。
此次系列包含「白毫烏龍」、「橙香白毫烏龍」以及「白毫烏龍輕乳茶」三款新品，透過不同風味層次，滿足喜歡純茶、果香與奶香系飲品的消費族群。
一心二葉手採嫩芽，天然蜜香成最大特色
TEA TOP第一味表示，白毫烏龍最迷人的地方，在於入口後自然散發的蜜甜與熟果香氣，而這樣的風味，其實來自茶葉本身的特殊製程與生長環境。
白毫烏龍採用「一心二葉」嫩芽手工採摘，保留茶葉細緻度與香氣表現；茶葉在生長過程中，經小綠葉蟬著涎後，會自然形成獨特的蜜甜果香，也讓白毫烏龍擁有不同於一般烏龍茶的柔和香氣。
此外，透過重發酵工藝，茶葉會呈現紅、褐、黃等豐富色澤，再搭配低溫乾燥技術，讓茶湯尾韻帶有熟果香與持久回甘，整體口感溫潤卻不厚重，相當適合夏季飲用。
純茶、果香到輕乳，TEA TOP打造不同層次喝法
「白毫烏龍」主打最純粹的茶香，適合喜歡茶韻回甘的消費者；「橙香白毫烏龍」加入南投中寮柳橙，清新的柑橘香氣揉合蜜香，清爽帶有細緻果香。而「白毫烏龍輕乳茶」則透過乳香柔化茶感，入口更滑順溫潤。
TEA TOP第一味希望透過這次系列新品，讓更多年輕消費者重新認識台灣特色茶種，不只是喝手搖飲，更能感受到茶葉本身的香氣層次與風味魅力。
【白毫烏龍系列商品資訊】
白毫烏龍－L杯65元、M杯60元、橙香白毫烏龍－L杯69元、白毫烏龍輕乳茶－L杯70元
【優惠資訊】
第二杯半價優惠期間：即日起至5月31日；透過「你訂」線上點餐加碼優惠，再送一張白毫烏龍10元折扣券。(優惠券使用期限：5/18–5/31）。
【販售門市】
逢甲、西屯、工學、東海、北平、竹山、斗南、萬隆
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