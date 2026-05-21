世界蜜蜂日，介紹平溪青農返鄉傳承三代養蜂 蜂蜜保存三二事分享！(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

5月20日因諧音似「我愛你」，在華語流行文化中成為浪漫的「網路情人節」或「表白日」外，還是「世界蜜蜂日」，此紀念日是聯合國於2017年時，正式通過提案，從2018年開始慶祝，而之所以會選擇5月20日這一天，主要是為了紀念現代養蜂業的先驅，以「安東‧揚沙」（Anton Janša）的冥誕來紀念！然而人類之所以會愛蜜蜂，除了蜜蜂是關鍵授粉者外，也擔任糧食安全、經濟繁榮與生態平衡的角色扮演，而且還提供人類喜歡的蜂蜜、蜂王乳、蜂膠與蜂蠟等！







世界公認的現代養蜂業奠基者「安東‧揚沙」於1734出生於斯洛維尼亞，在18世紀時，他就以出色的養蜂技術聞名，並被當時的神聖羅馬帝國女皇瑪麗亞·特蕾莎任命為維多利亞養蜂學校的教師。為了迎接明(20)日的「世界蜜蜂日」，新北市政府農業局特別推薦深藏於平溪山林的珍稀土蜂蜜。26歲青農闕莉恩，毅然放棄穩定的工作，返鄉傳承家族30年的養蜂技藝，創立品牌「三耕早」，以時間與職人堅持，釀造出獨屬平溪山林的純粹滋味。









「三耕早」青農闕莉恩希望透過品牌化經營，讓平溪這份傳承三代的甜蜜滋味被更多人看見。







「三耕早」青農闕莉恩養蜂，傳承家族30年的養蜂技藝





青農闕莉恩表示，童年由阿公帶大，山藥、綠竹筍與蜜蜂就是她的玩伴。大學畢業後，雖在研究室擁有一份穩定職務，但看著年事已高的阿公阿嬤，心中那份對土地的情感驅使她決定返鄉。品牌「三耕早」蘊含著對家人的深厚情感，不僅取自阿公闕三名字中的「三」，更融合了農業「耕作都要趁早」的勤勉精神，希望透過品牌化經營，讓平溪這份傳承三代的甜蜜滋味被更多人看見。









「三耕早」以林下飼養土蜂，受惠於平溪山區氣候濕潤與森林資源豐富，土蜂得以自由穿梭林間







「三耕早」土蜂蜜





「三耕早」堅持飼養台灣原生種土蜂，採「林下自然放飼」，受惠於平溪山區氣候濕潤與森林資源豐富，土蜂得以自由穿梭林間，冬季能採收帶有人蔘香氣的「鴨腳木蜜」，春季則有香氣淡雅的「紅淡比蜜」，因一年僅採收兩季，產量極為珍貴稀少。青農闕莉恩分享，為了完整保留土蜂蜜的價值，捨棄高效率的加熱濃縮方式，堅持採用耗時費工的「低溫濃縮」技術，雖然製程需耗時超過24小時，卻能將溫度對蜂蜜影響降至最低，確保每滴蜂蜜都能維持最自然純粹的狀態。

有鑑於一般消費者對蜂蜜的保存期限的相關問題較為關心，故在此解「蜜」。蜂蜜因為具單醣類的葡萄糖和果糖，此類天然糖類因含量高、濕度低，蜂蜜不易腐壞，而會有「保存期限」則要符合食品安全法規，若保存得宜，蜂蜜使用期限可以更久長些，但蜂蜜雖然不易腐敗，但隨著放置時間拉長、環境溫度變化，蜂蜜中的醣類會慢慢轉化，而導致蜂蜜的顏色變深、香氣變淡、酵素活性降低，雖然吃下去對人體無害，但可能會影響其新鮮度與風味，建議消費者開封後一二年吃完。提醒蜂蜜變成白色固體或結晶，並不是壞掉，反而若質地變得像水稀薄，或大量氣泡，亦或是聞到糟味或刺鼻酸味，則代表蜂蜜已變質。建議倒蜂蜜或挖取時，保證器具絕對乾燥，注意密封，避免陽光直射，存放在陰涼乾燥處，切記不要放冰箱，若是蜂蜜出現結晶現象，建議放在40- 50 ℃的溫水中隔水加溫，即可恢復液態。

相關訊息可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。







以上圖片：新北市政府農業局提供







