2026-05-21 12:02 旅遊經
森林追星看銀河 夏夜星空體驗登場！
高山環境下滿天星斗的觀星體驗
【旅遊經 洪書瑱報導】
若觀星環境條件相同時，四季當中，單純以「星空清晰度」、「亮星密度」及夜長晝短等，其實「冬季」被公認為最適合觀星的季節，但在夏季之際，因地球面朝銀河系中心，則是看「銀河」的最佳時機！而隨著夏季腳步，繁星閃耀的銀河即將閃亮登場，為了鼓勵民眾親近自然並體驗森林夜之美，農業部林業及自然保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手合作，將於今年7月至9月期間推出「森林追星趣」觀星生態體驗營。規劃四梯次限定行程，邀請大小朋友一同走進森林，在遠離塵囂的高山環境下，感受滿天星斗的銀河，展現一種浪漫與寧靜。
阿里山日出觀賞
森林步道探訪
感受山林夜晚的靜謐氛圍
相關活動主打「森林體驗」與「天文觀察」雙重體驗，活動將由專業導覽人員帶領，以深入淺出的方式介紹夏季星座、星空故事及觀星技巧，即便是沒有觀星經驗的民眾也能輕鬆領略宇宙魅力。活動更結合夜間森林漫遊，帶領參與者感受山林夜晚的靜謐氛圍，在遠離城市光害的環境中，享受純淨無干擾的觀星體驗，重新發現大自然的夜晚之美。
另在白天不僅有森林步道探訪，還能搭小火車賞日出等，透過嘉義分署培力並通過認證的在地導覽解說員導引下，還能更深度了解阿里山豐富的森林生態、百年林業文化，以及居民的生活故事。
相關活動已接受報名，簡章及日期可至報名網址（https://goo.gl/8iVNmb）查詢。活動期間將乘坐電動遊園車，往返園區主要地點，適合國小2年級以上親子、成人及銀髮族參加，費用每人新臺幣3,300元。相關諮詢可在報名網站留言，或洽詢嘉義市天文協會王小姐0912527189。
以上圖片：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供