2026-05-21 13:02 旅遊經
水情穩定迎夏天！ 新竹南寮戲水池6月起9月底，免費開放戲水！
新竹市南寮戲水池將於6/2起開放民眾免費戲水(資料照)
【旅遊經 洪書瑱報導】
隨著炎炎夏日的到來，但許多喜歡戲水的民眾心已有點迫不及待，其中新竹市政府宣布，隨著新竹地區水情穩定回升，南寮旅客服務中心親子沙灘戲水池將自今(2026)年6月2日起至9月30日正式開放，免費提供市民及遊客安全舒適的夏季親水空間，大小朋友不妨一同前往新竹漁港戲水玩沙、感受濱海夏日魅力。
新竹市南寮戲水池
新竹市長高虹安表示，經濟部水利署日前已將新竹地區水情燈號調降為「綠燈」，顯示目前供水情形穩定，新竹同步啟動夏季親水設施開放規劃，希望讓市民朋友在炎炎夏日中，擁有兼具安全、舒適與親子互動的遊憩空間。近年市府持續推動新竹漁港環境優化，從竹風漁市開幕、觀光活動推廣，到港區設施改善與景觀升級，逐步打造新竹漁港成為北台灣重要的濱海休閒據點。
竹風漁市自開幕以來，在加倍券活動帶動下，短短兩個月即吸引逾60萬人次到訪，成功帶動漁港觀光與周邊商機成長。許多民眾會安排一日輕旅行，結合漁市採買、海鮮美食、17公里海岸線騎行及親子遊憩行程，形成兼具觀光與休閒的人氣旅遊路線。此次戲水池開放，也盼延續暑期觀光熱潮，期能吸引更多親子家庭走進新竹漁港。
南寮服務中心
南寮旅客服務中心親子沙灘戲水池開放期間免費供民眾使用，每週一及週五為清潔維護日，將暫停開放，來維護場域環境整潔與遊客安全，開放日時間為每日10時至17時。現場除設有戲水池及沙坑空間外，旅服中心室內亦提供觀景平台、大型溜滑梯及舒適休憩空間，適合親子同遊、戲水玩沙與夏日休憩。
民眾在新竹漁港「FUN」鬆玩水、清涼一夏之餘，亦可串聯17公里海岸線、魚鱗天梯、竹風漁市及波光市集等熱門景點，打造屬於自己的「新」旅遊風情。
以上圖片：新竹市政府提供