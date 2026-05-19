2026-05-19 22:29 女子漾／編輯周意軒
東區美食再添新話題！高端燒肉「焅燒肉」插旗延吉街、神秘餐酒館NI-SEI推全新午餐菜單
台北東區美食版圖近期再添新話題。新天地餐飲集團持續擴張精品餐飲版圖，全新燒肉品牌「焅燒肉 KOO Yakiniku」將於5月23日正式插旗延吉街，主打高端燒肉體驗與11道旬味流程料理；另一頭，隱身東區巷弄、以Speakeasy風格聞名的NI-SEI二世餐酒館，也同步推出全新午餐企劃，找來人氣餐飲顧問聯手打造融合台、美風味的新菜色。從高端燒肉到特色餐酒，東區近期成為饕客關注焦點。
新天地集團推全新燒肉品牌！「焅燒肉」主打11道旬味體驗
國內連鎖宴飲品牌新天地集團近年積極拓展精品餐飲市場，繼法式鐵板燒品牌後，再推出全新燒肉品牌「焅燒肉 KOO Yakiniku」，正式進軍台北大安區。品牌名稱中的「焅」代表精準火候與對料理純粹風味的追求，以「火、牛、口」為核心概念，打造帶有現代禪風氛圍的用餐空間，鎖定都會族群的精緻聚餐需求。
餐點設計主打「11道流轉旬味」，以套餐節奏呈現如同樂章般的用餐體驗，菜色也將隨季節調整。開幕期間自5月23日至6月23日，消費者加入品牌官方Line@後，可享限定禮遇二選一，包括每桌一份主廚旬味料理，或每人一杯特調醋飲。
店家資訊
焅 KOO Yakiniku 焅燒肉 延吉店
地址：台北市大安區延吉街131巷45號
開幕日期：2026年5月23日
東區Speakeasy餐酒館NI-SEI推午餐新菜 台味混搭異國料理超有記憶點
另一邊，隱身東區巷弄的NI-SEI二世餐酒館，則持續以獨特的跨文化料理概念吸引年輕客群。NI-SEI店名來自日文「二世」，結合創辦人的台裔美籍背景與台灣多元文化融合概念，打造兼具故事性與話題感的餐酒體驗。這次全新午餐企劃「Amber Daylight」，邀來曾任人氣餐酒館AMAR主廚的Ty合作，將台灣熟悉的小吃重新解構成創意料理。
像是「Mar-婆豆腐夏卡蔬卡」把北非蛋結合麻婆豆腐元素，「花生剝皮辣椒涼麵」則把台式麻醬涼麵翻玩成更有層次的融合版本；還有「Ty-式巴西黑豆燉豬肉」，把客家鹹豬肉、豬血糕與南美經典燉肉巧妙結合，打造令人印象深刻的創意餐桌。
東區餐飲戰升溫！精品燒肉與特色餐酒同步搶攻都會客
觀察近期台北餐飲市場，消費者需求已從單純「吃飽」轉向更講究氛圍、故事感與體驗價值。新天地集團看準高端燒肉市場成長，以更精品化的燒肉品牌搶市；而NI-SEI則透過Speakeasy酒吧風格與跨文化料理，持續吸引喜歡新鮮感與拍照打卡的年輕客群。從延吉街到東區巷弄，這波新店與新菜話題，也讓台北東區再度成為近期美食圈的熱門戰場。
店家資訊
NI-SEI 二世餐酒館
地址：台北市大安區復興南路一段107巷19-3號
午餐供應時段：週五至週日限定