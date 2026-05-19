2026-05-19 14:19 Mei-wen Wang
[中壢]老街溪步道
中壢老街溪步道是城裡水景森呼吸。
中壢渡周末，在福容徠旅中壢海旅客房一夜好眠，早起的老公出門散步，他驚喜發現就在壢小故事森林附近就有條整修完善的沿溪步道，這是老街溪步道，早餐後我們決定就到步道散散步。 老街溪源自龍潭，河道向北一路流經了平鎮、中壢、大園等區域，因流經中壢老街而得名。老街溪步道沿溪整修，目前總長約5.2公里長，自平鎮八字圳水岸公園開始，延伸至中壢環北路，沿路串起新勢公園、河岸公園、河川教育中心，還有歷史悠久的新光福德宮。我們當時散步約兩個鐘頭，無法走完整條步道，僅領略部分風情。從中壢家商附近進入步道，步道寬廣，多有鄉親散步運動而不顯擁擠，岸邊的綠意蔥鬱，涼風習習，老街溪溪面開闊，時有白鷺低飛掠過，我們仍在中壢市區，在此散步有大隱於市之感。我們經過復古建築，溪邊公園綠地，開闊廣場，土地公廟等等；在中壢生活的靜謐通道中散步，空氣中出現我喜愛的桂花香，溪畔家戶栽種的桂花盛開。
老街溪的位置低於市區路面，於是運用落差做成溜滑梯。
來玩溜滑梯。
從前的豬舍如今更新成通風乾淨的洗手間。
溪邊步道樹蔭涼爽。
枝椏低垂於水面。
老街溪步道仍持續修建中，完成後會長達十幾公里。
現場有不少鄉親散步運動，而步道腹地廣闊，毫無擁擠之感。
溪水清澈，風來徐徐。
古紅磚窯柱。
這段修有木棧道。
前路還很長，考慮Check out 時間，該往回走了。
身邊桂花飄香。
回程因視野角度不同，同樣的路徑有不同的美麗。
覺得遇見天然錦鯉池。
步道上的可愛樹木。
走進發現是很有存在感的老樹。
走回福容徠旅時，注意到一地落花。
仰望發現高聳的木棉樹。
木棉樹上的鳥巢不知是誰的歸處。
老公覺得自己對中壢很熟悉，而本回拜訪頗有驚喜，從未想過在中壢市區能遇到如此愜意散步之處。
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