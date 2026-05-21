「福隆沙雕藝術季」5/29開幕 環球夏日沙雕派對登場

沙雕作品《侏羅紀世界》。 圖：福容大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「福隆國際沙雕藝術季」將於05/29盛大開幕，今年邁入第19年，持續以國際級規格打造台灣最具代表性的夏季觀光盛事。本屆以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀請超過15位國內外沙雕藝術家聯手創作，展出超過40座大型主題沙雕，結合《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.》、《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》、《馴龍高手》、《寶貝老闆》與《壞蛋聯盟》等人氣國際 IP，打造橫跨世代的沉浸式沙雕展覽。為歡慶開幕，05/29-05/31期間更加碼推出「12歲以下孩童身上配戴主題 IP 的配件，中午12:00前可享免費入園」限定優惠，邀請大小朋友一起嗨玩福隆海灘。

沙雕師陳漢中表示「今年製作《回到未來》與《E.T.》作品，是從小就很喜歡的電影，如今可以製作這個 IP，非常的興奮。」；沙雕師吳芳靜表示「沙雕是大自然的藝術，沙雕師不僅要抗日曬，連同作品還要面對下雨的困境，在製作上非常的不容易。」；而來自日本的沙雕師保版俊彥表示「來台灣創作沙雕已有14-15年經驗，福隆的沙質非常的好，也很適合做沙雕，期待能有更多好作品能夠呈現給大家。」

▲沙雕作品《大白鯊》。 圖：福容大飯店／提供

今年展場最大亮點之一，便是以《史瑞克》系列電影中的經典場景「遠的要命王國」城堡打造年度主雕，高聳壯觀的城堡氣勢成為全場最吸睛焦點，搭配史瑞克、費歐娜公主經典角色現身，重現童話世界幽默又奇幻的氛圍。

《侏羅紀世界》則重現巨型恐龍震撼登場，彷彿走入史前冒險世界。《大白鯊》經典畫面躍上沙灘，巨大鯊魚破浪而出的視覺效果，帶來滿滿夏日電影氛圍。

《功夫熊貓》中的阿波也以逗趣姿態現身，結合濃厚東方武術元素與可愛角色魅力，成為大小朋友爭相拍照的人氣展區；《馬達加斯加》則集結獅子愛力獅、斑馬馬蹄等經典角色，打造充滿歡樂感的叢林派對場景。

此外，《馴龍高手》中的沒牙與小嗝嗝也將帥氣登場，透過巨型飛龍沙雕與北歐冒險風格場景設計，營造宛如置身奇幻飛龍世界的沉浸感。讓旅客從踏入展場開始，就能感受宛如國際電影樂園般的夏日沙雕派對氛圍。

▲沙雕師創作過程。 圖：福容大飯店／提供

除了精彩沙雕作品外，今年福隆沙雕季更規劃一系列夏日限定主題活動，打造「周周有亮點」的熱鬧氛圍。06/01-06/30期間，每周三推出「學生日」，國小學生持100分考券即可享本人免費入場，同行者同樣享190元優惠票價；另外每周四則推出「比基尼主題日」，凡本人穿著比基尼現場購票入園，即可享本人免費入場，同行親友再享每人190元優惠票價。

透過趣味互動與優惠活動，吸引更多遊客走進「福隆海水浴場」，感受今夏最具話題的沙雕嘉年華。更多售票資訊，請參閱：https://fulongsand.fonticket.com/

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