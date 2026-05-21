「基隆－石垣島」渡輪5/28盛大啟航 優惠租車7折起、基隆港來回接駁服務

Klook為獨家販售的線上旅遊平台，即日起開賣基隆石垣島渡輪船票。 圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆直航石垣島的全新「八重山丸」渡輪，預計於05/28盛大啟航，為台灣旅客帶來更彈性、輕鬆的海上出國新選擇！Klook 作為獨家販售的線上旅遊平台，即日起正式開賣，帶領旅客輕鬆開啟海島假期。

▲「雙人皇家套房」全船限量僅2間，提供尊榮私密的航行體驗。 圖：Klook／提供

迎接全新航線開通，Klook 也推出石垣島租車06/30前7折起優惠，以及基隆港來回專車接駁，讓旅客從出發到返程都能一路輕鬆無憂。此外，更精選石垣島5大必訪行程，協助旅客一次搞定渡輪船票、租車接駁與當地體驗，無論是與親朋好友自由探索，還是和另一半浪漫出走，都能輕鬆前往被譽為「日本馬爾地夫」的石垣島！

最低2,000元（未稅）起 豐富艙房與船上設施供選擇

「八重山丸」渡輪5至6月期間每週四晚間自基隆出發，7至8月則加開為每週二、四固定航班，讓旅客前往石垣島更加便利。航線特別採「夜間出發、清晨抵達」設計，單程航程約7至8小時，旅客可在船上休息住宿一晚，醒來就抵達石垣島，讓交通時間轉化為休息時間，行程安排更彈性。

渡輪依艙房類型共分為8種定價，最低為單程2,800元（未稅）的「標準房」，最高則是每人10,500元（未稅）的「雙人皇家套房」，全船限量僅2間，提供尊榮私密的航行體驗。5至6月期間也推出限時優惠票價，最低單程2,000元（未稅）起，無論是小資旅人，或想好好犒賞自己的度假客，都能找到理想選擇。

此外，搭乘「八重山丸」不只是移動，更是一段值得期待的旅程。船上設施包含餐廳、咖啡廳、卡拉 OK 室與日式澡堂，為「皇家套房」與「豪華套房」旅客準備的 VIP 貴賓室，更有便利商店與免稅店可盡情選購，讓旅客在航程中就先感受度假的節奏。

石垣島自駕最方便 Klook租車7折起

來到石垣島，租車自駕是最省時也最自由的移動方式！除了渡輪船票，即日起至06/30前，Klook 也提供石垣島租車7折起優惠，並享有全中文介面、LINE Pay 等多元付款方式。多家租車公司現場亦提供中文服務，不讓語言成為旅遊阻礙，加上租車前免費取消方案與 Klook 會員積分回饋，讓行程規劃更有彈性。

玩遍日本馬爾地夫 精選石垣島5大行程

石垣島被譽為「日本馬爾地夫」，以湛藍海水與豐富自然生態聞名，無論是浮潛、SUP 立槳，或搭乘玻璃底船欣賞珊瑚礁，都能近距離感受熱帶海島魅力。Klook 特別精選石垣島5大經典必玩行程，通通都能一次搞定，讓旅客專心享受度假時光。

▲藍洞與夢幻島浮潛體驗。 圖：Klook／提供

◉ 藍洞與夢幻島浮潛體驗：探索石垣島最熱門的浮潛秘境「藍洞」和絕美無人島「夢幻島」，透過浮潛，近距離欣賞五彩斑斕的珊瑚礁、海龜和熱帶魚群。行程中導遊將指導浮潛技巧、協助拍出美麗海底照片，留下專屬海島回憶。

▲日間 SUP 立槳體驗。 圖：Klook／提供

◉ SUP 或獨木舟悠閒之旅：不論想要在石垣島最具代表性的風景名勝「川平灣」體驗 SUP 立槳，或是於夕陽餘暉中划著獨木舟欣賞夕陽染紅天空與海面的絕美景色，都能在Klook上盡情選擇。行程提供往返接駁、專業導遊全程陪同、照片紀錄，享受專屬海上悠閒時光。

▲藍珊瑚玻璃船海底探索。 圖：Klook／提供

◉ 藍珊瑚玻璃船海底探索：即使不會游泳，也能輕鬆欣賞石垣島美麗海底景觀！搭乘玻璃船穿越清澈海水，於舒適的冷氣船艙遊覽石垣島「川平灣」，感受世界級的海景魅力，享受彷彿置身水族館般的奇妙體驗。

▲夜間星空叢林夜遊。 圖：Klook／提供

◉ 夜間星空叢林夜遊：夜晚的石垣島別有一番魅力，擁有滿天星斗交織的夢幻景象。專業導遊帶領旅客探索日本首個「星空保護區」，並觀察夜行性動物了解島嶼生態奧秘，是完美結合冒險與浪漫的行程。

▲八重山姬螢發光秀。 圖：Klook／提供

◉ 八重山姬螢發光秀：3月至6月限定，於黃昏時分走進「八重山姬螢」的棲息地，觀賞微光閃爍的螢火蟲點亮夜晚的森林。專業導覽員解說螢火蟲生態與保護知識，解鎖浪漫又神秘的自然之美，非常適合情侶或親子同遊。

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