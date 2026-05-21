2026-05-21 17:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
臺北優雅夜遊趣 信義商圈林蔭、燈光交織城市美學
【旅奇傳媒/編輯部報導】時序進入五月，日照逐漸延長，相較於冬季的寒意，夜晚成為更適合漫步城市的時刻。臺北「信義商圈」的香堤大道、松智公園等街頭，矗立的櫸木、落雨松與小葉欖仁白天時為街道妝點綠意，而當夜幕低垂，建築燈光與街道照明交織，光與影的交錯變化讓林蔭與綠地展現不同於白日的風貌，漫射燈光形成繽紛色彩，在造型鋪面下形塑浪漫風格，迷人的街景與綠地環境空間讓人流連忘返，交織出台北市的城市美學。
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）表示，「信義商圈」為臺北市最具代表性的都會核心有著重要城市地標，沿著信義路與松高路一帶，香堤大道串聯周邊百貨、廣場與綠地，不僅是人潮匯聚的步行廊道，也經常舉辦各類藝文活動與節慶展演，形成信義商圈最具代表性的步行軸線。位於松高路沿線的信義351號綠地及位於松高路上的信義352號公園(松智公園)，是北市公私協力認養優良典範案例，透過人行動線與鋪面設計的銜接，將公私空間自然整合，使街道、大道與公園彼此連成一體，綠化空間種植整齊的行道樹，搭配鋪面線條與夜間燈光設計，營造開闊且具有延伸感的步行空間，讓民眾在商圈購物、用餐之餘，也能輕鬆走入綠意環繞的休憩環境；香堤大道作為「信義商圈」的重要公共空間，夜晚時分，燈光沿著步道與樹冠柔和漫射，映襯周邊商業建築的燈火，使整體空間在繁華中保有舒適節奏。
公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，「信義商圈」精彩不僅只有商業層面，更著重於公私地接合與整體視覺流線的連續性，蘊含景觀設計巧思，讓逛街或休憩民眾都可以感到很愉快、舒服、輕鬆。仔細觀察可以發現綠地中鋪設水紋型造型鋪面，帶動綠地空間藝術氣息；香堤大道及周邊空間的行道樹柔化水泥建物硬度，在不同季節變化賦予四季不同顏色。另外，更具巧妙的是綠地及公園內夜間景觀設計，讓夜間光影自然滲透於人行空間，藝術般的曲線的地燈帶動出戲劇般的場景，以漫射方式照亮樹木的樹冠以及鋪面紋理，使不同場域在夜色中相互呼應，形成具有明快韻律感的景觀層次。
「信義商圈」的夜晚除了明亮的燈光，更結合了道路鋪面與城市綠地，共同形塑出熱鬧與幽靜交織的夜景。透過香堤大道、信義351號綠地與信義352號公園（松智公園）的串聯，形塑出兼具活力與舒適的城市風景。若是心血來潮想要一場夜遊，信義商圈絕對是值得一試的選擇。
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