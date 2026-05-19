日式抹茶粉評比｜T世家抹茶粉 vs 天仁綠茶粉，從沖泡到抹茶料理的風味整理｜紅豆抹茶奶酪食譜分享

自從開始自由接案後，待在家裡的時間變長了，相對地擁有比較多的機會留心生活中的小細節，嘗試在日常裡尋找簡單的小樂趣，偶爾做簡單的甜點，讓忙碌的工作增加一點甜。

抹茶粉一直以來都是我家常備的沖泡粉，不僅可以在疲憊時替自己泡一杯抹茶，平常也很常拿來做各種抹茶料理與甜點。「T世家抹茶粉」以及「天仁綠茶粉」是兩款全聯最常被討論的抹茶粉，常常都讓我在挑選時陷入選擇障礙。

這次我想要透過香氣、口感，到適合的用途，比較兩款之間的差異外，還想跟大家分享我最喜歡的紅豆抹茶奶酪做法。

全聯抹茶粉評比｜T世家與天仁兩款人氣抹茶粉開箱

T世家抹茶粉以及天仁綠茶粉，都是在全聯門市就能直接買到的抹茶粉，同時也是在網路上有極高討論度的兩款產品。兩款時常有促銷活動，大約200元左右就可以帶回家，對於平常喜歡喝抹茶，或是偶爾想自己做點抹茶料理的人來說，算是相對容易入手的抹茶粉。

T世家抹茶粉主打使用日本靜岡茶葉，採用原葉研磨以及日本正統蒸菁抹茶製程技術，也是許多連鎖餐飲與烘焙達人指定使用的抹茶粉之一。除此之外，T世家抹茶粉採用的蒸菁方式，使茶菁均勻受熱，同時縮短殺菁時間，因此能保留較多翠綠色澤。從包裝到產品定位，都能感受到濃厚的日式抹茶風味。

天仁綠茶粉同樣使用日本靜岡原料，並採用原葉研磨與獨特蒸菁製程技術。整體風味相較之下會比較偏向清爽柔和的綠茶調性，喝起來順口，尾韻也較輕盈一些。

日式抹茶粉評比｜T世家與天仁兩款抹茶粉的香氣、口感與沖泡比較

兩款粉末倒出時可以明顯看出差異。T世家的粉末顏色比較濃郁，帶有偏墨綠的色澤，聞起來有較明顯的海苔香與茶葉氣息；天仁綠茶粉則顏色較柔和，香氣也偏輕盈。

沖泡後，T世家喝起來茶感較厚實，尾韻會帶一點自然苦韻，很適合做成日式抹茶拿鐵；而天仁綠茶粉則較順口，甜點搭配性高，接受度也比較廣。

如果平常喜歡偏濃、帶一點成熟茶韻的人，我自己會比較推薦 T世家；如果是剛開始接觸抹茶料理的人，天仁綠茶粉會相對容易入口。

紅豆抹茶奶酪食譜分享｜用 T世家抹茶粉做出帶有茶韻的日式甜點

平常除了直接沖泡抹茶之外，我也很喜歡把抹茶粉拿來做一些簡單的小甜點。這次使用的是T世家抹茶粉來製作紅豆抹茶奶酪。主要是因為它的茶感比較明顯，即使加入牛奶與鮮奶油後，抹茶本身的香氣還是保留得很完整，做成甜點後不太容易被奶香蓋過。

製作紅豆抹茶奶酪的食材相當簡單，只需要吉利丁粉 5g、牛奶 300ml、動物性鮮奶油 100ml、糖 30g，以及抹茶粉 5g，最後再依照自己喜歡的口感加入適量紅豆粒即可。

製作前，先將吉利丁粉加入約 20ml 的涼水中攪拌，再隔水加熱直到完全融化。之後將融化後的吉利丁加入牛奶、動物性鮮奶油以及糖，以小火慢慢加熱，過程中持續攪拌，直到糖完全融化即可，不需要煮到沸騰。

之後再將抹茶粉過篩後加入鍋中。抹茶粉過篩這個步驟我自己覺得蠻重要的，可以減少結塊的情況，後續攪拌起來也會比較滑順。加入後持續攪拌均勻，讓抹茶的香氣慢慢融進奶香裡。

完成後倒入容器中，蓋上蓋子或以保鮮膜覆蓋，再放進冰箱冷藏約四個小時，等待奶酪凝固。最後依照喜好加入紅豆粒，表面再撒上一點抹茶粉，就完成了帶有日式感的紅豆抹茶奶酪。

冰過之後的奶酪口感很滑順，入口時可以先感受到淡淡奶香，接著慢慢帶出抹茶尾韻裡微微的苦感，再搭配紅豆本身的甜味，整體吃起來香甜中帶著茶韻，甜而不膩，很適合當成下午的小甜點。

全聯抹茶粉推薦｜茶香濃郁系的 T世家抹茶粉更深得我心

T世家抹茶粉與天仁綠茶粉雖然都是全聯討論度很高的平價抹茶粉，不過兩者的風味路線其實相當不同。T世家的茶感較濃厚，尾韻也比較明顯，除了適合直接沖泡成抹茶拿鐵之外，拿來做成抹茶甜點時，也比較能保留抹茶本身的風味；天仁綠茶粉則走比較清爽柔和的路線，喝起來順口，接受度也相對更高一些。

我自己比較偏好茶香濃郁帶有尾韻的抹茶風味，因此相對會更喜歡 T世家抹茶粉一些。無論是平常在家沖泡抹茶，或是做些簡單的抹茶料理，這兩款都是相當方便的選擇。

產品資訊與更多內容可參考官方網站：T世家官方網站