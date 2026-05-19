2026-05-19 10:17 FunTime旅遊比價
絕美金黃花毯！全台療癒金針花海祕境大公開
除了出國追楓賞櫻外，台灣每個季節也有專屬的花季可以欣賞。5月春雨到來，西部平地及東部山上陸續開滿的黃橙色的金針花，每到初夏時節，耀眼的金針花隨風搖曳，相當美麗。全台已經進入金針花綻放的季節，本期小編要來為大家介紹台灣11處金針花海，讓大家炎夏也有個賞花的好去處！
★西部花期：每年約5月至6月
★東部花期：每年約7月至10月
看詳細全文連結：【2026金針花季】來拍療癒花海！11個全台金針花景點大公開
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苗栗｜大湖社寮角金針花廊道
新興金針花海打卡聖地
近年興起的熱門景點！綿延500公尺的金針花牆，每到5至7月時就會燦爛盛開，金燦燦的花海在陽光的照耀下顯得格外動人。此外，大湖鄉公所也透露，今年的最佳賞花時期預計從5月15日開始，一直到7月結束。不妨為自己的周末安排個賞花之旅吧～
地址：苗栗縣大湖鄉靜湖村水源地5號對面
預計最佳花期：5月至7月
桃園｜百吉休閒農業發展協會體驗園區
北台灣面積最大金針花海
桃園首座金針花主題園區，又名忘憂山丘，園內高達10萬株的金針花盛開中！該園區面積達1.7公頃，可謂是北台灣面積最大金針花海！除唯美的金針花海外，草地上還有太空人、蝸牛及英式電話亭等場景布置，週六日亦會舉辦小農市集，有在地農產品以及金針花系列商品供民眾選購～
門票：100元（含30元折價券），未滿12歲免門票
開放時間：08:00-17:00
地址：桃園市大溪區環湖路二段688號之1
預計最佳花期：5月至6月
台中｜沐心泉休閒農場
視野遼闊可以遠眺山景的金針花海
台中沐心泉休閒農場地緣遼闊，滿山翠綠盡在眼前，由於位處高海拔地區視野開闊，還可以遠眺酒桶山、台中港、大雪山，傍晚更可以俯瞰整片霓紅燈海的台中盆地，抬頭便能望見滿天星空。沐心泉休閒農場每年五月都會盛開成一片金針花海，整座山染上了黃橙色彩，相當耀眼。
門票：全票200元（可折抵園內消費100元），半票100元（可折抵園內消費50元，國定假日門票不可折抵消費）
地址：台中市新社區中興街60號
開放時間：平日09:30-18:00，假日09:30-18:30，最後入園時間16:30
預計最佳花期：5月至8月
彰化｜花壇虎山巖
首波金針花季在彰化
彰化花壇虎山巖旁的山丘上，種滿3萬株的金針花，每年4月底便陸續開花，5月中旬差不多就能欣賞到整片花海。雖然山丘本身不大，但梯田式的山坡每層都設有步道，讓你可以近距離觀賞金針花！山腳下有小賣部和休息座，開車來的朋友們也可以停在山下的大型停車場，非常方便呢～
地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號
預計最佳花期：4月底至6月
嘉義｜梅山橫山屏休閒園區
南部也能看到美麗金針花海
如果大家覺得到東部賞花太遙遠，台灣南部也有可以欣賞到金針花的地方唷！金針花約在母親節前後開花、又被稱作「母親花」，嘉義梅山橫山屏休閒園區由廟方大量植栽，每年5月春雨過後，盛開漂亮的金針花海，園區內除金針花之外，還有桂花步道、櫻花步道、野薑花步道，多元的植物生態區，不同的季節都有不同的景致，超棒der～
地址：嘉義縣梅山鄉中山路828巷31附6號
預計最佳花期：5月至6月
南投｜日月潭頭社金針花海
五顏六色的七彩金針花
近年來，位在南投魚池鄉的頭社村，以七彩金針花海打開知名度，成為了南投熱門的賞花景點。頭社金針花海是全台灣唯一的水田金針花，而這裡除了一般的金針花，最特別的便是頭社培育的新品種金針，因為顏色多樣，因此被人稱為「七彩金針」，雖然這裡佔地不大，但色彩繽紛的金針花海，絕對是難得一見的美景。
門票：100元／人
地址：南投縣魚池鄉平和巷70號
開放時間：08:00-17:00
預計最佳花期：4月至7月（七彩金針花）、8月至10月（原生種金針花）
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