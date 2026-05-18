東京迪士尼海洋歡慶25週年 用「歡騰藍」熱鬧點綴整個園區！

一入園就會抵達的「迪士尼海洋廣場」，可以看到「水之行星」正前方有25週年紀念佈景。

入夜點燈後呈現出和白天截然不同的氛圍。

接著來到「地中海港灣」觀海景大道的入口處，也能看到大大的25週年標誌。

仔細看會發現兩側有米奇米妮的剪影！

入夜後也會有燈光變化。

走在大道上，抬頭可以看到一片璀璨的歡騰藍。

「恩波利歐商場」的展示櫥窗內也有身穿25週年紀念服裝的米奇米妮。

廣場上的街燈也裝飾了25週年的旗幟。

接著來到4月15日~6月30日同時在舉辦「東京迪士尼海洋美食&葡萄酒節」的「美國海濱」。

街燈及欄杆上也能看到許多藍色緞帶及花朵。

帶著漁村愜意氛圍的鱈魚岬則裝飾了充滿復古風的旗幟。

繼續往前走會來到「發現港」！



街燈上的旗幟也配合發現港的概念，使用線條感較為強烈的設計。

再來是「失落河三角洲」。

角色們的側臉線條也彷彿帶有石板畫的特色。



「米格勒黃金國快餐中心」的外牆上有25週年標誌，是許多人會停下腳步拍照的佈景。

靠近「阿拉伯海岸」的橋兩側也有裝飾旗幟。

現場實際拍攝照片

2024年6月6日正式開幕的「夢幻泉鄉」也有一些25週年標誌的旗幟。

接著來到「阿拉伯海岸」！充滿異國風情的外牆上也被彩繪了歡騰藍的色彩及25週年標誌。



中央廣場也特別設置了以神燈精靈為主角的紀念佈景。



日落後加上歡騰藍色彩的燈光效果，更增添了阿拉伯海岸的神秘氛圍。

現場實際拍攝照片

出現在25週年紀念旗幟上的角色都出自於《阿拉丁》，是阿拉伯海岸才能看到的專屬版本！

而旗幟本身和其他區的相比也較為華麗。

沿著阿拉伯海岸外圍的步道走，可以看到特別為25週年設置的紀念佈景。

地面上的圖案配色跟圍欄一樣是粉紅+水藍色漸層。



而「美人魚礁湖」的25週年紀念旗幟是以《小美人魚》的主角們為主題。



和「阿拉伯海岸」一樣都是該區限定的版本！

現場實際拍攝照片

裝飾的部分最後要分享的是「神秘島」！

現場實際拍攝照片

而除了大量的園內裝飾之外，2026年4月15日～2027年3月31日在地中海港灣有每日1~3回的水上遊行「閃耀歡騰慶典」可以欣賞。

消費明細上也有25週年的圖案！

行駛在東京迪士尼度假區的「迪士尼度假區線」，於2026年4月15日～2027年3月31日也有25週年紀念彩繪列車可以搭乘。

運行時間表可以參考官網。



以上就是我在東京迪士尼所拍的照片！如果這段期間有安排到東京旅遊，有興趣的話不妨就排進待去清單裡吧！