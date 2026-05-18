2026-05-18 23:42 Enhsin
東京迪士尼海洋歡慶25週年 用「歡騰藍」熱鬧點綴整個園區！
東京迪士尼海洋於2026年4月15日~2027年3月31日以「閃耀歡騰」為主題慶祝25週年，並用主題色彩「歡騰藍」點綴整個園區，而今天就要帶大家來看看園內有哪些主題裝飾啦！
一入園就會抵達的「迪士尼海洋廣場」，可以看到「水之行星」正前方有25週年紀念佈景。
入夜點燈後呈現出和白天截然不同的氛圍。
接著來到「地中海港灣」觀海景大道的入口處，也能看到大大的25週年標誌。
仔細看會發現兩側有米奇米妮的剪影！
入夜後也會有燈光變化。
走在大道上，抬頭可以看到一片璀璨的歡騰藍。
「恩波利歐商場」的展示櫥窗內也有身穿25週年紀念服裝的米奇米妮。
廣場上的街燈也裝飾了25週年的旗幟。
接著來到4月15日~6月30日同時在舉辦「東京迪士尼海洋美食&葡萄酒節」的「美國海濱」。
街燈及欄杆上也能看到許多藍色緞帶及花朵。
帶著漁村愜意氛圍的鱈魚岬則裝飾了充滿復古風的旗幟。
繼續往前走會來到「發現港」！
街燈上的旗幟也配合發現港的概念，使用線條感較為強烈的設計。
再來是「失落河三角洲」。
角色們的側臉線條也彷彿帶有石板畫的特色。
「米格勒黃金國快餐中心」的外牆上有25週年標誌，是許多人會停下腳步拍照的佈景。
靠近「阿拉伯海岸」的橋兩側也有裝飾旗幟。
2024年6月6日正式開幕的「夢幻泉鄉」也有一些25週年標誌的旗幟。
接著來到「阿拉伯海岸」！充滿異國風情的外牆上也被彩繪了歡騰藍的色彩及25週年標誌。
中央廣場也特別設置了以神燈精靈為主角的紀念佈景。
日落後加上歡騰藍色彩的燈光效果，更增添了阿拉伯海岸的神秘氛圍。
出現在25週年紀念旗幟上的角色都出自於《阿拉丁》，是阿拉伯海岸才能看到的專屬版本！
而旗幟本身和其他區的相比也較為華麗。
沿著阿拉伯海岸外圍的步道走，可以看到特別為25週年設置的紀念佈景。
地面上的圖案配色跟圍欄一樣是粉紅+水藍色漸層。
而「美人魚礁湖」的25週年紀念旗幟是以《小美人魚》的主角們為主題。
和「阿拉伯海岸」一樣都是該區限定的版本！
裝飾的部分最後要分享的是「神秘島」！
而除了大量的園內裝飾之外，2026年4月15日～2027年3月31日在地中海港灣有每日1~3回的水上遊行「閃耀歡騰慶典」可以欣賞。
消費明細上也有25週年的圖案！
行駛在東京迪士尼度假區的「迪士尼度假區線」，於2026年4月15日～2027年3月31日也有25週年紀念彩繪列車可以搭乘。
運行時間表可以參考官網。
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