《一個人的旅行練習》日月潭兩天一夜獨旅提案：騎車環湖、小吃美食的療癒慢時光

日月潭可能對很多人第一印象是觀光客很多、假日很擁擠。

但日月潭其實很適合一個人旅行。

不用急著跑景點，也不用安排太滿的行程，只要沿著湖慢慢走、慢慢騎，就能把生活節奏一起放慢下來。

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伊達邵小吃推薦

日月潭兩天一夜行程規劃

Day 1

Day 2

日月潭環湖 （路線｜伊達邵 → 土亭仔 → 月潭 → 月牙灣 → 向山 → 涵碧 → 水社 → 九龍口 → 水蛙頭 → 伊達邵）

（路線｜伊達邵 → 土亭仔 → 月潭 → 月牙灣 → 向山 → 涵碧 → 水社 → 九龍口 → 水蛙頭 → 伊達邵） 午餐｜ 東東刈包、劉山哥現炒山豬肉

東東刈包、劉山哥現炒山豬肉 交通｜國光客運 1833（14:45 日月潭 → 19:10 台北）

湖景第一排的慢時光

藍天下的湖水非常漂亮，在潭邊散步，有種整個人被放慢的感覺。

午餐選了湖景第一排的餐廳，一邊吃飯、一邊看船隻進出碼頭。沒有特別要做什麼，只是喝著咖啡、發著呆，就覺得很舒服。

有時候，一個人旅行最好的地方，就是隨心所欲、不用趕時間。

用電動車把日月潭騎成自己的節奏

這次住在伊達邵，放完行李後，便前往民宿合作的車行租了一台電動車。

比起一直搭車趕景點，我更喜歡這種想停就停的旅行方式。

而且一次租24小時（可跨夜），等於騎兩天，非常划算，電動車很新，車況良好，騎上坡也很夠力。

還免費換電池，在水社有分店，可以環湖半圈到水社換電池再續騎回來，也可甲租乙還，相當便利，服務非常親切、快速。

文武廟散散步

下午接著前往從文武廟後方的內湖山步道散步，是舒服平緩的步道。

散步回來後，在文武廟參拜。

順道逛位於廟內的朝霧茶莊 Tea18門市 ，販售許多日月潭紅茶伴手禮，順手買了一支紅茶霜淇淋。

好吃耶！

冰淇淋紮實濃郁，有鮮奶茶的感覺，但不會太甜膩，還有附一片小餅乾。

夕陽緩緩降入湖水

太陽公公準備下山，也該回到旅宿休息，返程的路上，還有點時間，便順路前往松柏崙步道看夕陽。

傍晚的日月潭很安靜，風吹過湖面，整個空氣都慢了下來。

比起白天熱鬧的觀光感，更喜歡太陽快下山時的日月潭。

有種世界終於安靜下來的感覺。

日月潭的路燈也是日和月的意象

一個人住背包房，也很自在

位於伊達邵附近的湧泉民宿。

地點很好，附近餐廳、小吃都能步行抵達。床位可上鎖，浴廁也整理得很乾淨。當天遇到不少歐美旅人，整體氛圍很放鬆。

雖然床位只有 USB 插座、置物空間也不算大，但以獨旅來說，已經相當舒服。

在細雨裡環湖

隔日清晨在雨聲中甦醒。

少了藍天的日月潭，多了一種安靜朦朧的氣氛。

細雨中的日月潭

湖面像被罩上一層柔霧，連時間都變得緩慢。

而就在回程準備搭車前，天空又慢慢放晴。

離開日月潭轉為大晴天

短短兩天裡，看見了晴雨日月潭不同的風貌。

伊達邵小吃推薦

最喜歡的是東東刈包的「豆干扣肉包」。把刈包外皮換成滷豆干，吸滿滷汁後非常柔軟，再夾進五花肉、酸菜、小黃瓜與豆酥，層次很豐富。

大推豆干扣肉包

另外，劉山哥現炒山豬肉的刺蔥山豬肉也很有記憶點。刺蔥帶著特殊的清香，搭配洋蔥快炒後非常下飯。

刺蔥炒山豬肉

Shmashuni 全素食的綜合炸蔬菜很特別，有蓮藕、龍鬚菜、金針花等，點小份，份量超大，應該可以2-3人共享，一個人吃還真有些負擔呢！

炸蔬菜適合多人分食

別忘了伴手禮

最後準備搭車回台北前，路過魚池鄉農會，有販售許多農會出品的農特產，還有紅茶冰淇淋、手搖飲品，適合最後採買伴手禮，為旅程做一個完美的結尾。