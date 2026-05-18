2026-05-18 15:32 小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人
[嘉義東區]T到鐵板。厚切重量牛/厚切輕量牛/料豐玉米濃湯。南門圓環與東市場附近老牌牛排
終於來吃到嘉義有名的牛排店「T到鐵板」啦
選了一天假日的三點半就來，沒想到客人還是很多
玉米濃湯料多豐富，但我覺得牛排太油跟重口味了，店內油煙也重
整體是沒有意願再來
商家名稱：T到鐵板(嘉義市東區民族里光華路19號)
營業資訊：0972195323 週一至五16:00-19:30；週六日11:00-14:00 15:30-19:30
餐點介紹：排餐/鐵板蛋麵 ※低消NT 150/人
用餐日期：2026.05
▲T到鐵板 店面
▲T到鐵板 店面
(客串演出: J哥)
▲T到鐵板 用餐環境
陽春老舊但乾淨明亮，只是店內油煙味蠻重的
牆上有貼很多手寫的「建議」
包含如何吃牛排、調味鐵板麵、可以更換成瓷盤等
T到鐵板 菜單(拍攝日期：2026.05)
自助區玉米濃湯
濃湯用料很豐富，有很多的洋蔥、馬鈴薯和玉米粒，還有蘿蔔、香菇和雞胸肉
濃湯不會太濃稠、奶味也不會太重
厚切輕量牛
配餐：蛋兩個(麵換蛋)、不要醬
鐵板的抹油太多，就連只放荷包蛋、沒有麵也沒有醬的鐵板也是油亮亮
▲加上牛排醃漬的調味偏重，所以整體吃起來會蠻油膩的；店內的油煙也多，吃完離開時像是吃過燒烤般不僅全身油煙味且也感覺有點負擔感
厚切重量牛
配餐：蛋、鐵板麵、胡椒醬，都是另外附的
店員在介紹菜單時有說：厚切牛排特餐是1片、輕量1.5片、重量2片
不過實際上餐的並不一定是一片片的牛肉，像我這次的重量是三片，應該是肋眼心部位；而輕量牛則是一塊塊的小肉塊，應該是肋眼的老饕部位
▲配餐
以上。
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