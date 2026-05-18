戶外大型地景藝術展：第三屆「太平洋國際疊石藝術季」，必看作品推薦！（展期至2026年6月30日）

散步趣來到美麗七星潭，太平洋海岸海灘戲水，還有個精彩的戶外大型藝術創作展，必看必玩的！ 所展出的每一個作品，都得看，卡娃思個人推薦幾個特有意思必看的得獎作品。

第三屆「太平洋國際疊石藝術季」於2026 年 5 月 1 日至 6 月 30 日在花蓮新城鄉七星潭風景區藍天廣場盛大登場。活動邀請多國國際與在地藝術家共同創作 11 座地景藝術，和競賽的作品展出，更舉辦了豐富的民眾創作、市集及總獎金高達 16 萬元的攝影與短影音競賽。



只要是開著車來花蓮旅遊，第一站一定會是七星潭，先享受玩玩再說，解鎖了在城市生活的緊繃，光著腳ㄚ踏上沙灘，和滾滾而來的浪潮比賽誰跑得快，每一次玩只要沒有被浪花水噴到腳，心情快樂的像是回到童年，像小孩子般的百玩不膩！親子來一起玩更好。

🔺圖：2024年第一屆的作品

既是為國際疊石藝術而來，戲水後專心來看展，展場的位置呢？偌大的七星潭園區，旁邊有停車場嗎？

詳細的展場位置，就在下圖🔻的這個七星潭牽罟的大型看板旁的海灘，和過去的位置不一樣的喔！也是靠近朝金定置漁場，市場街的路旁😘

🔺對今年的展場的看法，連續三年都沒有缺席的卡娃思，有話要說：「位置頂比過去好，停車場、新整建好的公共衛廁在旁，無障礙走道的親子樂齡友善，體貼弱勢族群的設置，若要評價當然是給100個讚！戲水後洗淨雙手腳的沖水設備也就在旁，還有的是逢假日的市集就，看展前後輕鬆逛逛吃吃，真好！（只可惜我來的時間是陰雨天的平日，市集沒機會看）

🔻吃喝玩樂，不需要有目的，只要讓自己開心，不花錢的價值非金錢能衡量的，盡情的玩盡情的看【太平洋國際疊石藝術季2026】，一年一次的國際大展。

國際藝術家 陣容 ： 由 5 位台灣藝術家與來自瑞典、土耳其、西班牙、伊拉克、日本的 5 位國際疊石大師駐地創作，展出 1 座大型共創作品及 10 座個人創作。

🔻共同創作展的作品，展場的北面方向

推薦必看細細觀賞的作品＿ 雕塑家 Ali Jabbar 阿里.賈巴爾（一）

作品名稱：水母與浪花的舞動

由礫石構築的金字塔型體量，在交織延伸的結構中，將「堅實」與「靈活」完美融合。它宛如一道巨大的白色浪花，由輕柔緩慢的起伏開始，逐漸向大海擴散，最終以強大的雷霆之勢，迎接洶湧澎湃的真實海浪。

在龐大的主體周圍，環繞著規則且圓潤的礫石波浪。這些石頭色澤與紋理各異，從沙灘上微微隆起。作品的頂端立著一件象徵「海草」的木製構件，其上附著著白色的海藻。這種有機的藝術形態，不僅靈感源自大海與周遭地景，更是大自然本質的一種延伸。

推薦必看細細觀賞的作品＿地景藝術家：陳馬耀Mayaw.Kacaw（二）

以太平洋岸的石頭與沙作為媒材，創作出富有層次感的大地景觀。

作品名稱：水過之境

從光復水災後的地景變化出發，以石頭與漂流木重構洪水退去後的痕跡。線性延展與盤旋聚合的構圖，象徵士地受創後的紋理、情緒的迴盪，以及災後由失序走向修復的過程。

競賽的作品，最高榮譽獎有三項，分別式金石獎、銀石獎和銅石獎，還有蠻有意思好看的優石獎和疊石獎。💕

⒈冠軍⟪金石獎⟫，創作家：趙俊堡先生，團隊：中華文化觀光產業交流協會😳

地震與天災過後，不論來自何方，人們都來到七星潭這片土地。大家一起拾起石頭、堆疊希望，在彼此團結的力量之下，慢慢築起心中想完成的模樣。作品象徵著災後重生的力量，也傳達花蓮在人與人互相扶持之中，依然能重新發光、再次站起來。

🔺太平洋國際疊石藝術季2026：金石獎作品

⒉亞軍⟪銀石獎⟫，創作家：張力詠先生，作品名稱：洄瀾之塔💕

象徵人在跌倒之後，仍能再次站起來的韌性與希望。作品座落於溪流與海洋交界之處，彷彿凝聚山海能量，將散落的石頭重新堆疊成一座向上延伸的光之塔。

創作者希望透過這座塔，傳遞花蓮歷經風雨後依然堅韌前行的精神，也象徵著在黑暗中持續發光，為這片土地帶來希望與溫暖，照亮花蓮未來的道路。

⒊銅石獎，團隊名稱：大鳥寶貝，作品名稱：⟪希望之翼 初次翱翔⟫💕

四個月大的金剛鸚鵡布布，首次在七星潭無垠的海上翱翔，展開雙翼擁抱海風，是生命力的化身，也是希望的燈塔。

⒋優石獎＿作品名稱⟪星海曼波⟫，團隊名稱：咖啡惑

花蓮為曼波魚的故鄉，這隻可愛曼波魚身體上的七顆星星和三道浪象徵七星潭，牠將游向世界，讓更多人認識美麗的台灣與疊石藝術。

⒌優石獎＿作品名稱⟪花眠⟫，團隊名稱：雀石

以礫石為被，將大地的溫柔化作織物溫度。在此人與山海合一，身體消融於景觀，展現花蓮土地「黏人」的極致安逸與平和。

⒍優石獎＿作品名稱⟪太魯閣⟫，團隊名稱：太魯閣

以太魯閣峽谷為主題，用堆疊的綠色石頭塑造峽谷的山壁，展現花蓮的自然之美。

玩玩看看風景，慢慢地來欣賞藝術家的疊石藝術創作，悠閒和藝術街和的假期，每一個作品的名稱、藝術家的大名和團隊，到創作理念，都在旁邊的解說牌上，簡單明瞭的敘述，慢慢觀賞也慢慢欣賞。赤著腳踩踏在礫石沙灘，也可以在海岸邊等著海水浪花濕潤了爽腳，好冰好涼好爽呀！😇

展期至2026年6月30日，有意願有興趣的或者沒有看過的，要把握時間喔！

延伸閱讀😘

面對太平洋爽玩疊疊樂《曼波新城2024 第一屆國際疊石藝術節》































