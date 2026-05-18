印與款：臺灣陶痕特展，見證臺灣陶瓷長達六千年的軌跡。

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鶯歌博物館特展『印與款：臺灣陶痕特展』，開幕典禮於周五下午舉行。臺灣製陶軌跡長達六千年，陶瓷製品的圖騰，印記或落款，敘述出這塊土地的故事。展品時間軸橫跨史前時代至現代，空間軸則包含南投陶、臺中陶、苗栗陶、新竹陶、北投陶和鶯歌陶瓷。感謝臺灣懷舊文物聯誼會會長王永宗邀請，胎胎榮幸參加特展開幕。臺灣懷舊文物聯誼會會員出借藏品以豐富本次特展內容，開幕典禮中頒發感謝狀給知名北投燒收藏家林榮三先生等人。臺灣懷舊文物聯誼會的宗旨：我們不是文物永遠的主人，只是階段性的守護者。感覺聯誼會是低調而底蘊深厚的存在。

開幕典禮後由策展人～竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧解說導覽，充分感受鄧老師對陶瓷的深厚知識與感情。從六千年前新石器時代大坌坑文化的刻畫紋為起源，原住民的陶器圖騰，大航海時代的製陶技藝交融，陶瓷開始出現時間的註記，近代臺灣各地窯場以圖案或落款展現的區域特色：陶痕轉化為標示地名、窯廠與商標的「陶瓷身分證」，並延續至識別陶藝創作者的個人風格痕跡特色。陶瓷軌跡在質樸與實用間，最令我印象深刻的，是典藏設計款瓷器，有好長一段時間是日本在台設廠製作，至今看這些作品，仍是令人讚賞的美麗。

來到鶯歌陶瓷博物館參觀特展。直接走樓梯上三樓，博物館的樓層均有挑高，感覺走了蠻久的樓梯的。

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策展人～竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧解說導覽。

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由六千年前新石器時代大坌坑文化的殘片陶痕開始。

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大馬璘文化的黑彩陶片，呈現幾何線條如斜方格網狀紋，平行直條紋，圓點紋等。

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排灣族陰陽壺，裝飾圖騰百步蛇與繁複幾何紋。

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同治十年的佛祖香爐，以鑲嵌技法紀錄南投番社地名與奉獻者名字。

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工礦公司山水盤。盤面以水墨筆法繪圖落款。

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盤底以蓋印方式標記。

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日治時期觀音像。

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觀音像底部有亀岡台中字樣，兼具人名與地名的識別落款。日本技師亀岡安太郎來台拓展南投燒後，在台中成立工作社，觀音像為當時的作品。

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1969年日本丸利公司來到苗栗設廠，這是當年的盛事，帶起苗栗裝飾陶瓷王國的產業盛況。四季仙女系列來自美國畫家Kathy Lawerence的畫作。

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裝飾陶瓷底部印有Made in Taiwan的小字。

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仲夏夜之夢獨角獸，底部亦有小貼紙標示Made in Taiwan.

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新竹陶的金煉成，其印記是以拍打法連成一整排，窯廠名字成品字型排列，覺得陶器上金字很多，應該是加分項。

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素燒華陀像。

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底部有作品名稱與作者藝名。

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花台可愛。

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底部有Made in Taiwan字樣，但是這尊稱作獨角獸會不會太勉強？

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印與款：臺灣陶痕特展

展覽日期：2026年4月17日至2026年7月12日

展覽地點：鶯歌陶瓷博物館三樓特展室

更多展訊可至陶博館官方網站及陶博館粉絲專頁查詢。

鶯歌陶瓷博物館

地址：新北市鶯歌區文化路200號

電話：(02)8677-2727