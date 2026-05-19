2026-05-19 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「石間岡好」正式亮相！石岡旅服中心公私協力 打造山城旅遊服務新亮點
【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）積極活化觀光設施，位於「東豐自行車綠廊」核心地帶的「石岡旅客服務中心」，自今年1月起由「澄涼共創有限公司」承接營運，並於日前舉辦開幕茶會。新營運團隊以「石間岡好」（The Timing Was Just Right. Take a Break!!）作為核心品牌理念，將數位創意與美學思維注入既有的旅遊服務，期盼成為遊客到訪山城的第一站，為石岡觀光注入嶄新活力。
觀旅局長陳美秀表示，「石岡旅客服務中心」地處「東豐自行車綠廊」中段，不僅是自行車族群最重要的中繼休憩節點，更承載了東豐鐵路歷史印記與九二一地震的記憶。透過公私協力模式，引進具備觀光產業及觀光工廠豐富經驗的民間專業團隊，期能活化場館機能，提供更完善且多元的旅遊服務，進一步提升石岡及山城地區的觀光吸引力。
觀旅局說明，「澄涼共創」進駐後，除延續原有的二星級自行車驛站功能，提供補水、如廁及休憩外，也針對館內空間進行活化整理，規劃舒適餐飲座位區，並結合文創手作體驗、在地特色伴手禮展售及農特產品推廣，讓遊客在明亮友善的環境中，感受石岡獨特的人文風土與款待溫度。
澄涼共創有限公司表示，團隊將以「持續創造具有溫度的石岡旅行體驗」為目標，整合在地小農、文創品牌與觀光資源，推出更貼近遊客需求的體驗與服務，讓旅人停留石岡時，不只是短暫休息，更能深入認識在地文化、品味山城生活，留下「一切都剛剛好」的美好記憶。
觀旅局強調，市府將持續以公私協力方式推動旅遊服務設施升級與創新，完善台中觀光服務網絡，強化山城旅遊服務量能，讓台中成為更友善、更具吸引力的永續旅遊城市。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野