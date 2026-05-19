2026-05-19 09:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「野趣東高雄」六大遊程 限量升級深度解鎖山城魅力
【旅奇傳媒/編輯部報導】想逃離都市熱浪、走進芬多精的避暑聖地嗎？高雄市政府觀光局自今年5月起推出升級版「野趣東高雄小旅行」，規劃20梯次的六大主題遊程，更首度推出2場「兩天一夜」深度體驗，串聯內門、六龜、茂林、桃源、杉林、美濃及甲仙等「東高雄」山城區域，帶領旅客深入海拔最高達1,500公尺的森林祕境，感受沁涼氣候、原民文化與在地職人魅力，一次體驗自然與人文交織的山林風景！
觀光局長高閔琳表示，東高雄九區擁有豐富多變的山林地貌與珍貴地質景觀，並融合客家、閩南、原住民族與新住民文化，形塑多元且深厚的人文及宗教底蘊。觀光局自去年起打造「野趣東高雄」活動品牌，整合在地農創產業、職人技藝及特色物產，透過導覽與手作體驗。今年特別規劃以「尋蹤神秘岩雕」、「雲端職人」、「山城職人」、「山城藝境」、「茂桃漫遊」等六大主題與20個梯次之深入旅遊遊程；讓休閒旅遊從「走馬看花」轉為「深度體驗」，讓遊客深刻感受「東高雄」豐富的生態與多元文化魅力，帶動地方觀光永續發展與共榮再生。
觀光局指出，今年六大遊程各具特色、內容全面升級，包括：首發場「尋蹤神祕岩雕・萬山部落文化深度之旅」，深入茂林萬山部落，在嚮導帶領下踏上古道，探訪「國定萬山岩雕遺址」，感受千年文化刻印；「雲端職人・與1500米森林之約」直達海拔1,500公尺的桃源「寶山二集團」，在紅檜林中品茗原生山茶、體驗季節採果；「山城職人・農創文化體驗之旅」與「山城藝境・陶語茶香與芋香貓巷之旅」則主打生活美學，串聯美濃「菸仕物所」、「未來超市」及六龜「禾畝農創」，展現老空間再生與農業美學，並結合美濃窯陶藝體驗與甲仙特色芋頭文化，打造療癒系藝文小旅行。
今年5月首度推出的兩天一夜深度遊程，著重文化脈絡的串聯，其中「茂桃漫遊」首日走訪茂林龍頭山步道，深入「多納石板聚落」，體驗原民精緻的建築與編織工藝，晚間下榻「寶來溫泉區」洗滌身心，次日則前往「kaukau 山籟愛玉館」，透過紅肉李 DIY手作體驗，感受山林賜予的天然滋味，以五感深度體驗高雄原鄉的人文溫度。
而「山城職人．藝陣與土地重生記憶」首日由「旗糖農創園區」開啟序幕，走訪內門「順賢宮」欣賞藝陣、品嚐總舖師辦桌菜與「隘堤咖啡」阿嬤的手沖溫度，次日轉往杉林「日光小林部落」體驗麻繩 DIY，並循著「湯姆生古道」與「美濃民俗村」的足跡，在山徑中尋找百年前的歷史足跡。
觀光局補充，「2026野趣東高雄」系列遊程均規劃專車接駁，讓旅客輕鬆深入山城秘境；各梯次名額有限，額滿為止，每梯次之前25位報名者還可獲得早鳥專屬紀念禮。誠摯邀請在夏季走入東高雄，遠離酷暑、擁抱山林，體驗最具深度與溫度的在地旅遊。
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