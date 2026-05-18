福岡景點【福岡塔】【海濱百道公園】【博多運河城】-在福岡市區就能擁有遼闊的白沙海灘，順遊日本最高的海濱塔，欣賞城市和日落美景，再去博多運河城欣賞水舞吃晚餐。

福岡真的是一個很不錯的地方，難怪近幾年越來越夯。

它不只有好多好逛的百貨、商場，

又不用開很遠的距離，就可以看到海，時尚與療癒感兼具。

這篇文章來分享，我們中午從熊本搭乘新幹線抵達福岡後，

如何安排下午到晚上的福岡市區半日遊。

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福岡塔 Fukuoka Tower

台灣人去福岡自由行，最常見的旅遊方式便是自駕。

話說我們本來也打算自駕，車都租好了，

後來在地人-我堂弟超熱情，說他要開車帶我們玩，於是就麻煩堂弟啦!

在福岡的這兩天，都是勞煩堂弟。

但也還好有他，不然想到又要重新適應右駕，

以及在市區找停車位，其實也挺花時間的。

堂弟到我們在福岡住兩晚的飯店-Cross Life 十字生活博多天神飯店接我們，

開車至福岡塔，大約20分鐘到半小時的車程。

到一個城市，我很喜歡造訪他們的各種高樓，

就像外國人來台灣必去台北101一樣。

上次去胡志明，明明不是最高，我也是硬挑了一個Bitexco金融塔上去。

遊記看這裡:https://cetustar.com/bitexco/

「這不是像我們的101那樣，有商場、辦公室在裡面，它就真的只是一個塔而已。」

在要進入塔以前，我堂弟跟我們解說。

走進電梯，才發現真的耶!

因為它的電梯就是直達頂樓，然後中間完全沒有任何東西可以逛。

福岡塔就是一個電塔啊!

在1989年為了迎接亞洲太平洋博覽會而興建的。

高達234米，是日本最高的海濱塔，也是日本次於東京天空樹和東京塔的第三高塔喔!

好的，先把它是電塔這件事情拋諸腦後，因為電塔也是有好處的。

才讓我們搭乘透明的電梯，能夠直接看到抵達最高樓的沿途景色。

乘坐電梯大概70秒，抵達觀景樓層以後，覺得還是要上來一下啊!

可以一覽福岡市區全景，包含我們等一下會去的海濱百道公園。

從最上方向下看的視野，特別壯麗。

不免俗的，這裡把日本所有高塔都列出來，

有興趣的人歡迎一一攻略收集。

觀景台上還有很多有趣的設置，讓遊客噴錢XDD，留下紀念。

像是扭蛋機，裡面是福岡塔的相關小物。

還可以抽籤。

根本就是看準觀光客就是想花錢的心嘛!(還是只有我抵擋不了?)

其中這個心之鎖我覺得比較特別，情侶來可以玩一下。

世界各地包括台灣都有這種類似的景點，但鎖在日本最高的海濱塔上，

感覺是不是特別浪漫?

我們已過了耍浪漫的年紀，加上帶著小孩，

還是乖乖拍張全家福就好。

我們來的時候剛好是四點多，可以欣賞到太陽慢慢西下的景色。

雖然福岡塔中間的樓層都沒有商場，

但在一樓還是有一間博多紀念品商店、一間手工藝術家商店，

以及全家便利商店。

來到這種景點，絕對不用擔心沒東西可以買，

只需要擔心錢包夠不夠就好。

一樓還有福岡塔的官方吉祥物-福太君，不得不說挺萌的。

海濱百道公園 Momochihama

離開福岡塔以後，直接走去一旁的百道海濱公園。

坐落於百道濱海岸，這裡是一條綿延約1.5公里的人工海灘。

這裡不只是一個海水浴場，還設有餐廳、商店和一間超美的教堂。

後面就是我們剛剛造訪的福岡塔，

如果有去到福岡塔，再留一點時間給百道海濱公園吧!

如果晚上在這裡吹吹海風，吃點東西，人生一大享受。

博多運河城 Canal City Hakata

離開福岡塔那區，差不多晚餐時間，

我們接著到博多運河城吃飯逛街。

約20分鐘車程，不過下班時間車比較多，我們在經過福岡巨蛋時，小塞了一下。

生為棒球迷的我們，本來有打算安排福岡巨蛋參觀這個行程，

殊不知當天居然遇到傑尼斯期下的藝人去辦演唱會。

因此巨蛋就不開放了，有點可惜，路過時拍了一下它的倩影。

博多運河城是福岡市博多區的一間大型複合式購物中心，

集結了購物、美食、電影院，還有飯店，是福岡著名的地標喔!

來到這，必看的就是招牌水舞秀，

每天10:00到22:00的整點與半點都有演出，就在B1F 太陽廣場（Sun Plaza）上。

晚上18:00 後的夜間燈光秀與主題表演特别精彩。

話說當時是1月中，晚上的戶外溫度為個位數，

還是讓我們願意在寒風中看完整個演出，可見真的精彩。

如果你是扭蛋控，不要錯過博多運河城裡的扭蛋百貨。

120坪的廣大空間，排列著多達2200台扭蛋機，超級誇張!

商場裡面擁有多元豐富的餐飲選擇，我覺得它們的美食街樓層很美耶!

後來我們隨機選了一間九州中華鷄麵 Kimura Hanten，

日本就是這樣，隨便選的餐廳也不會踩雷，很好吃。

來到日本還想吃中華美食，只能說我們還真是忠心?

博多運河城離我們住的飯店大概500公尺而已，不遠，

所以吃飽逛完街，我們就慢慢走回飯店。

當飯後的運動，也順便感受一下福岡市區的夜晚。

福岡塔

地址:2 Chome-3-26 Momochihama, Sawara Ward, Fukuoka

海濱百道公園

2 Chome-902-1 Momochihama, Sawara Ward, Fukuoka

博多運河城

1 Chome-2-2 Sumiyoshi, Hakata Ward, Fukuoka