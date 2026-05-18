【內湖美食】漫時生活【內湖聚餐推薦】不限時可充電咖啡廳，從早午餐一路坐到晚餐都很剛好【捷運美食】近公車站、捷運站，可車充近停車場

位在內湖的漫時生活，是一間初訪後會讓人想再回來的餐廳。那天和朋友約聚餐，從早午餐一路待到下午，甚至不知不覺就到了傍晚。

漫時生活

地址：台北市內湖區內湖路一段372號

電話：02-2658-0370

時間：週一至週日 11:00-21:00

漫時生活整體以北歐木質調結合輕工業風為主，搭配開放式動線，空間通透不壓迫。座位規劃多元，有多人聚餐大桌，也有獨立座位，不論聊天或放空都很自在。

店內還有一些延伸功能設計，有插座可充電，還可以包場商務會議或家族聚餐，這裡不只是吃飯的地方，也很適合長時間停留聊天或討論事情。

貼心的是店內提供兒童餐椅，對親子相當友善；洗手台也設有小樓梯，方便孩子自行洗手，讓家庭用餐更輕鬆省力，細節設計很加分。

漫時生活的菜單以義式料理為主，主餐選擇很多且適合多人分享；也有輕食類餐點，口味較清爽。飲品跟甜點的選擇也超多，從正餐到下午茶都能滿足。

跟大家分享漫時生活的美味！

餐點-

煙燻鮭魚沙拉 NT $320

蒜香海鮮義式手作 PIZZA NT $360

義式香料烤半雞 NT $420

飲品-

冰滴咖啡莫札特 NT $200

夏日好芒 NT $200

甜點-

老奶奶檸檬蛋糕 NT $135

巴斯克蛋糕 NT $150

達克瓦茲 NT $100

手工焦糠布丁現烤鬆餅 NT $260

煙燻鮭魚沙拉 NT $320

漫時生活的煙燻鮭魚沙拉，整體豐富又清爽的路線。鮭魚柔嫩帶油脂，煙燻香氣剛好不厚重；搭配爽脆生菜與微酸醬汁，口感輕盈有層次。

蒜香海鮮義式手作 PIZZA NT $360

餅皮薄脆，邊緣帶點焦香，很有嚼勁，咬下去是鹹香的充滿蒜香和海鮮的鮮味，越吃越順口，不知不覺就把整片吃完。

義式香料烤半雞NT $420

這盤簡直太澎湃了！半雞外皮微酥，油亮油亮帶著淡淡香料氣息，一切開肉汁直接地流出來。薯條外酥內鬆，蔬菜則清爽解膩，這盤直接升級！

莫札特冰滴咖啡 NT $200

夏日好芒NT $200

莫札特冰滴咖啡-帶著發酵酸香，搭配冰球緩緩稀釋後，尾韻更加順口。

夏日好芒-清爽果香濃郁，芒果風味明確但不甜膩，很輕盈解膩。

老奶奶檸檬蛋糕 NT $135

巴斯克蛋糕 NT $150

草莓口味達克瓦茲 NT $100

漫時生活的甜點漫也很豐富！走的是經典不敗路線：老奶奶檸檬蛋糕酸甜清爽；巴斯克蛋糕乳酪香濃；達克瓦茲則是細緻帶香氣，三款一起吃，從清爽到濃郁自然轉換，怎麼吃都不膩。

巴斯克蛋糕和奶奶檸檬蛋糕皆有販售5吋冷凍蛋糕，把甜蜜帶回家！

手工焦糖布丁現烤鬆餅 NT $260

現烤的鬆餅，火候剛剛，內裡蓬鬆，加上焦糖布丁的滑順口感，加上cream cheese，奶香濃郁甜度更平衡，整體口感層次豐富不膩口。

從早午餐一路聊到傍晚，才發現時間在漫時生活裡過得特別快。和朋友慢慢吃、慢慢聊，甚至放空，一路待到晚餐時段也很自然。餐點穩定不浮誇，空間舒適，很容易一坐就是好幾小時。

交通也方便，鄰近港墘捷運站與麗山國中公車站，周邊有停車場與充電站，不論獨自放鬆、朋友聚餐或家庭用餐都很適合。

漫時生活

地址：台北市內湖區內湖路一段372號

電話：02-2658-0370

時間：週一至週日 11:00-21:00

官網：https://l-time372.weebly.com/

FB：https://www.facebook.com/l.time372/

IG：https://www.instagram.com/l.time.tw

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