2026-05-17 23:01 巧比。針線包
初夏的台南走讀隨筆，親臨《國立台灣文學館》鳳凰花開得燦爛
尚未走近國立台灣文學館，就被門前燦爛奪目的鳳凰花開驚豔不已。
瀏覽外圍糖分與鹽分步道的精選文學摘句，彷彿穿越時空般，共感當年的在地風光。
這處百年歷史建築的國定古蹟，前身經歷不同時代背景的空間演變，後來經修復整建，於2003年開館營運，為臺灣首座國家級文學博物館。
每回路過湯德章圓環附近，除了小吃 (無名米糕與上舜碗粿)，總愛尋幽散步進入館內欣賞建築空間和文學策展，再次感受獨有的魅力。
拜台電字體更名新聞之賜，特別端詳大門口的館名字體。嗯，由「台灣文學之母」鍾肇政先生敬題，其「支持調降文言文比例，強化台灣新文學教材」的身分，絕對不會捲入轉型正義的爭端。
如果觀點、作品或評論，都可以如電影《魯冰花》，其提及的意涵 (郭雲天老師與古阿明的橋段)，繪畫上色不需要限制框架，想像與創作都能隨心意走，無所謂政治正確的立場，福爾摩沙一定會更美麗。
這是一場府城的文學散步，在百年古蹟前與葉石濤「地上之鹽」的文句相遇。
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