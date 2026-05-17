2026-05-17 21:11 Belinda的玩美甜蜜窩
❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
#連鎖美味
#雅室牛排❤
創立於1983年
是台北老牌西餐廳代表之一
看過不少人推薦，一直是口袋名單
終於有機會來嚐嚐~!!
為慶生而來~
某娃一早放了一千元在我桌上
說了句給妳~就帥氣轉身
小小年紀就懂現金最實用
且特地05:13傳來生日祝福
((真心覺得浪漫的有點兒肉麻呀~!!))
雅室牛排主打傳統的西式料理
融入現代風味~
讓經典重新詮釋，也多了層次
平日有商業午餐
現烤麵包、和風沙拉
湯品3選1及飲品
來到大直旗艦店~
點了雅室牛排、牛小排
各加點半隻加拿大活龍蝦
半隻加購價980元
蘇先生則點了海鮮套餐
比商業午餐多了前菜跟甜點
前菜干貝Q彈鮮甜~推喔
牛小排超厚的~皮酥內嫩
很好咬也超美味
雅室牛排雖推3分熟
但怕太生保守點5分~也好讚!!
蒸烤龍蝦搭配奶油醬
新鮮龍蝦烤至金黃微脆
搭配濃郁的奶油醬
完美搭配~蝦肉也鮮Q
可惜某娃那孩子嫌腥呢..
蘑菇酥皮濃湯也超推
濃郁奶油湯底
與新鮮蘑菇完美融合
香醇濃郁~搭上酥皮也超讚!!
麵包現烤有兩款~
葵花籽橙皮、雜糧裸麥
端上桌還會燙手
沾滿奶油超好吃~!!
#雅室牛排#台北西餐廳#加拿大活龍蝦
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