❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!

2026-05-17 21:11 Belinda的玩美甜蜜窩

#連鎖美味

#雅室牛排

創立於1983年

台北老牌西餐廳代表之一

看過不少人推薦，一直是口袋名單

終於有機會來嚐嚐~!!

為慶生而來~

某娃一早放了一千元在我桌上

說了句給妳~就帥氣轉身

小小年紀就懂現金最實用

且特地05:13傳來生日祝福

((真心覺得浪漫的有點兒肉麻呀~!!))

雅室牛排主打傳統的西式料理

融入現代風味~

讓經典重新詮釋，也多了層次

平日有商業午餐

現烤麵包、和風沙拉

湯品3選1及飲品

來到大直旗艦店~

點了雅室牛排、牛小排

各加點半隻加拿大活龍蝦

半隻加購價980元

蘇先生則點了海鮮套餐

比商業午餐多了前菜跟甜點

前菜干貝Q彈鮮甜~推喔

牛小排超厚的~皮酥內嫩

很好咬也超美味

雅室牛排雖推3分熟

但怕太生保守點5分~也好讚!!

蒸烤龍蝦搭配奶油醬

新鮮龍蝦烤至金黃微脆

搭配濃郁的奶油醬

完美搭配~蝦肉也鮮Q

可惜某娃那孩子嫌腥呢..

蘑菇酥皮濃湯也超推

濃郁奶油湯底

與新鮮蘑菇完美融合

香醇濃郁~搭上酥皮也超讚!!

麵包現烤有兩款~

葵花籽橙皮、雜糧裸麥

端上桌還會燙手

沾滿奶油超好吃~!!

#雅室牛排#台北西餐廳#加拿大活龍蝦

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#牛排 #台中 #台北 #美食探店

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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❤台北❤飯店私廚級美味【漢來上海湯包】

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2026-05-10 20:19 Belinda的玩美甜蜜窩

#挑逗味蕾的美味

#湯包連鎖品牌

來自高雄漢來大飯店漢來上海湯包❤

頂著飯店級料理標準、系統經營實力

一路打進台中、新竹、桃園、台南

今年一月底終於進駐南港LaLaport

都來到我的地盤~不嚐嚐怎麼可以!!

師傅手桿麵皮，捏出皮薄餡豐的湯包

不多不少的18摺~

是經驗累積，更是對美味的堅持

除招牌湯包系列

還可品嚐主廚私房菜

清燉湯品及精緻甜點

以一年賣350萬顆湯包的實力

穩居台灣第二大湯包連鎖品牌

除皮薄、餡多且爆湯汁的湯包

蝦肉生煎湯包~也超好吃

金黃酥脆，微焦香氣撲鼻

選用鮮甜雞肉+整隻草蝦仁

不僅咬下爆出濃郁湯汁

每口都咬的到彈牙蝦肉

真的有~哇~驚艷的美味!!

蝦仁蛋炒飯也是很優

飯粒粒分明、蛋香四溢

蝦仁給的毫不手軟~真心大推

酸辣湯也可以~辣味應該更讚

失望的反倒是涼拌菜

隨機點了櫻桃鴨、醉雞

口感都偏硬~相對其他真的不行

燕麥芋泥珍珠露

芋頭煮得相當入味且大塊

整體口感不賴~可以推!!

#漢來上海湯包#LaLaport南港

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#台中 #上海 #美食探店 #高雄漢來大飯店

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《有時就想往山裡去》下雨天也能散心！台北捷運就能到的療癒系步道

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2026-05-14 19:30 Milly

有時候，想去山裡走走，不一定是為了運動。只是想暫時遠離都市的喧囂，走進寧靜。

這天剛好下著雨，原本還在猶豫要不要出門，最後還是決定到景美附近的仙跡岩散步。從景美捷運站出站後，步行不到五分鐘就能抵達登山口，對於臨時想親近自然的人來說，非常方便。

仙跡岩步道介紹

仙跡岩步道入口
仙跡岩步道入口

仙跡岩步道鋪設完善，沿途多是平緩的水泥路與木棧階梯，即使是陰雨綿綿的日子，也不太需要擔心泥濘濕滑。

階梯步道
階梯步道

一路上經過幾座小廟宇，香火與山林交錯，有種台北郊山特有的生活感。偶爾停下腳步雙手合十，也像是在替最近忙碌的生活留下一點喘息空間。

走到山上的涼亭時，眼前沒有期待中的遼闊景色，只有一大片被濃霧覆蓋的山景。雖然少了視野，卻意外多了幾分安靜。

仙跡岩傳說

而「仙跡岩」這個名字，其實也藏著有趣的地方傳說。

其中一種說法，是五百年前劉海仙翁雲遊到景美時，發現北方妖氣沖天，原來是一隻大蟾蜍精正在作亂。仙翁便試圖以魚竿降伏妖怪，卻因用力過猛，一腳踩進岩石中，留下了如今的仙跡。



vocus｜新世代的創作平台
充滿仙氣的步道

另一種傳說則與呂洞賓有關。相傳他追隨何仙姑來到凡間，先落腳於公館蟾蜍山，後來再一步跨到景美仙跡岩，因此留下足跡。不過也有一說，真正的人物其實是「顏洞賓」，只是多年來被誤傳成了呂洞賓。


據說就是這顆石頭
據說就是這顆石頭

下山時改走另一條步道，同樣平緩好走，最後再慢慢接回景美捷運站。仙跡岩步道四通八達，甚至能一路走往萬芳醫院，不論長輩、小孩，或只是想短暫逃離日常的大人，都很適合來這裡散散步。

有時候，真的不用跑太遠。

在雨天裡，走進一片山林，就已經很療癒了。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#台北 #療癒 #散步趣 #捷運旅遊 #雙北健行步道

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全新繩索橋爆紅成網美打卡熱點 台中大坑4號步道復建升級開放通行

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2026-05-09 07:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「大坑風景區」4號登山步道在歷經風災受損後，提前於04/20復建完工，在災害最嚴重的路段，採用上下懸主索與繩索護欄，構成跨越橋體。開放通行後，爆紅成為打卡新地標，吸引不少山友關注及熱烈討論，為登山體驗增添新樂趣。

▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，此次重點修復0K+430及0K+510兩處受損路段，復建總經費2,760萬4,000元，以「安全改善」及「耐候工法」為核心理念，辦理邊坡防護、繩索橋設置、相思木棧道整建及受損設施修復等工項。

▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供

陳局長說明，整體設計著重提升崩坍坡面的抗沖蝕能力及抗滑穩定性，藉以強化邊坡結構安全，並確保步道長期使用的穩定性。另原有木棧道因邊坡崩塌，已喪失原有地基及稜線條件，因此工程0K+510處以長33公尺、高差達14公尺的繩索橋取代原有木棧道，跨越崩塌區域，不僅可避開不穩定坡面，也兼顧通行安全與環境適應性，成為本案一大亮點。

▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

觀旅局補充，大坑4號步道屬健腳級步道，沿線視野遼闊，可眺望頭嵙山青翠連綿的山巒，也是大坑14條步道中難度最高的一條，經常吸引喜愛挑戰的登山遊客前來攀登。漫步其中，不僅可暫離城市喧囂，也能在清幽自然環境中探幽訪勝，藉由山林能量舒緩平日工作壓力。

臺中市風景區管理所提醒，目前大坑1、7、9-1號登山步道部分封閉，另大坑3、5、10、11號登山步道仍封閉中，市府將全力加速復建，提供安全舒適的風景區遊憩設施。

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#登山 #大坑風景區

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BABYMONSTER《CHOOM》快閃店登場！台北限定周邊、親簽拍立得抽獎攻略一次看

BABYMONSTER《CHOOM》快閃店登場！台北限定周邊、親簽拍立得抽獎攻略一次看

2026-05-11 18:18 女子漾／編輯王廷羽
BABYMONSTER《CHOOM》快閃店登場！台北限定周邊、親簽拍立得抽獎攻略一次看。圖片來源：IG @tdkpopupstore、女子漾編輯王廷羽拍攝
BABYMONSTER《CHOOM》快閃店登場！台北限定周邊、親簽拍立得抽獎攻略一次看。圖片來源：IG @tdkpopupstore、女子漾編輯王廷羽拍攝

跟各位 MONSTIEZ分享好消息！繼震撼宣布 11 月即將唱進台北小巨蛋後，YG 娛樂旗下的「怪物新人」 BABYMONSTER 再次帶來驚喜。隨著第三張迷你專輯 《춤 (CHOOM)》 發行，官方快閃店正式於今日（5/11）強勢登陸 統一時代百貨台北店！現場不僅有超好拍的未來感展間，還有「台北限定」周邊與誠意滿滿的滿額特典，跟著女子漾一起搶先看吧！

編輯推薦

文章目錄

MONSTIEZ 必衝！《CHOOM》快閃店亮點搶先看

亮點 1. 沉浸式金屬未來感展間！主視覺牆超好拍

此次快閃店以專輯《춤 (CHOOM)》主打的「舞蹈」與「節奏」概念為靈感，整體空間運用大量金屬材質營造科技感，現場設有巨大的主視覺牆與專屬打卡情境區，讓粉絲在挑選周邊之餘，也能拍出充滿質感的認證照，感受 BABYMONSTER 獨有的強烈舞台風格。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

亮點 2. 全球獨家！台北限定款 T 恤、帽子開賣

除了集結韓國同款的卡冊、成員壓克力立牌（售價 480 元）及吊飾（售價 690 元）外，台北站更驚喜推出「城市限定」系列！包含台北限定 T 恤、帽子與附贈隨機小卡的卡套。不過要注意現場商品皆為限量供應，且每人每項商品限購 6 個，想入手的粉絲建議開門就衝。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

亮點 3. 滿額贈小卡、抽僅 2 張的「親簽拍立得」

這次的滿額福利非常有誠意，單筆消費滿 1,300 元即贈送隨機特典小卡（共 6 款）；單筆滿 2,500 元則可獲得扭蛋機會，抽取限量 3,000 張的拍立得照片。其中最令人期待的是，扭蛋中藏有極其稀少的「親筆簽名隱藏版拍立得」，北高兩場各僅限 2 張，完全是考驗粉絲的強運時刻！

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

BABYMONSTER《CHOOM》快閃店商品一次看

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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BABYMONSTER《CHOOM》快閃店資訊

圖片來源：IG @tdkpopupstore
圖片來源：IG @tdkpopupstore

BABYMONSTER 3rd MINI ALBUM [춤 (CHOOM)] OFFICIAL POP-UP in Taipei

日期： 2026/05/11（一）– 05/24（日）
地點：統一時代百貨台北店 B2F
營業時間：配合百貨營業時間

圖片來源：IG @tdkpopupstore
圖片來源：IG @tdkpopupstore

BABYMONSTER 演唱會再度登台！

2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN ASIA & OCEANIA

演出時間：2026/11/21（六）、11/22（日）
演出地點：台北小巨蛋（Taipei Arena）
售票詳情： 待官方後續公佈

圖片來源：IG @babymonster_ygofficial
圖片來源：IG @babymonster_ygofficial

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#台北 #快閃店 #演唱會 #BABYMONSTER

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